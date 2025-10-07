Khách Tây ngỡ ngàng nhìn màn 'gắp lửa bỏ tay người' trên cầu Long Biên

Đặt chân đến Hà Nội, du khách Đức ngỡ ngàng khi chứng kiến 2 công nhân "tung hứng" những chiếc đinh tán đỏ rực trên cầu Long Biên.

Màn tung hứng 'xiếc lửa' gây sốt trên cầu Long Biên Du khách choáng ngợp trước "kỹ xảo" tung hứng đinh tán nung đỏ "độc nhất vô nhị" của công nhân sửa cầu Long Biên.

Trong lúc dẫn du khách tham quan cầu Long Biên (Hà Nội) chiều 5/10, Nguyễn Hồng Minh (33 tuổi) bất ngờ dừng lại khi trông thấy 2 công nhân đang "tung hứng" đinh tán nung đỏ giữa nhịp cầu trăm tuổi.

"Chứng kiến các công nhân nung đinh tán, dùng kìm quăng đinh sắt nóng đỏ cho đồng nghiệp đỡ lấy bằng phễu tự chế thuần thục, tôi liên tưởng đến những nghệ nhân làm việc nhịp nhàng, đều tay", nữ hướng dẫn viên kể với Tri Thức - Znews.

Trong khi đó, Daniela Flossman (quốc tịch Đức) cảm thấy lạ và bất ngờ trước màn "xiếc lửa" điêu luyện. Du khách cũng rút điện thoại quay lại cảnh tượng 2 người thợ "ngẫu hứng" giữa không trung.

Minh giải thích với du khách rằng cầu Long Biên được người Pháp xây dựng, đã hơn 123 năm tuổi, nhiều hạng mục xuống cấp nên thường xuyên phải bảo trì để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách qua lại.

Hồng Minh dẫn khách Đức đi ngắm hoàng hôn hồ Tây, chiều 5/10.

Trong đoạn video Minh đăng tải, chiếc đinh tán nóng hổi, đỏ rực từ lò nung bên này cầu được người thợ dùng kìm quăng thẳng sang tay đồng nghiệp ở phía bên kia. Người đỡ đinh lập tức dùng phễu tự chế để giữ chặt chiếc đinh đang rực lửa.

Từ đầu năm nay, khi đưa khách quốc tế tham quan cầu Long Biên, cô nhiều lần gặp những tốp công nhân như vậy. Họ miệt mài hàn, tán, bảo trì từng mối nối thép của cây cầu hơn trăm năm tuổi.

Theo tìm hiểu, kỹ thuật tung đinh tán nung đỏ là phương pháp từng được người Pháp áp dụng phổ biến trong các công trình thép, như cầu Long Biên, tháp Eiffel (Pháp). Ngay cả nước Mỹ cũng từng áp dụng phương pháp này để xây dựng toà nhà chọc trời Empire State nổi tiếng.

Nhiều người chứng kiến có thể "toát mồ hôi" khi những khối sắt đỏ rực bay qua không trung, nhưng với những người thợ bậc 4 trở lên, đây là công việc quen thuộc.

Kỹ thuật tung hứng đinh tán nung đỏ "độc nhất vô nhị" của công nhân sửa cầu Long Biên. Ảnh: Cắt từ video.

Kết thúc chuyến tham quan cầu Long Biên, Minh tiếp tục đưa Daniela đi dạo quanh khu phố cổ, ghé đình Nam Hương, ngõ graffiti, hồ B52 (hồ Hữu Tiệp có xác máy bay B52), phố Phan Đình Phùng, nhà thờ Cửa Bắc và ngắm hoàng hôn trên hồ Tây.

Daniela cho biết đã lên kế hoạch đến Việt Nam từ lâu. Dù Hà Nội những ngày đầu tháng 10 mưa gió do ảnh hưởng bão, cô vẫn tận hưởng trọn vẹn không khí thu dịu mát, lại đúng vào dịp Tết Trung thu rộn ràng.

"Từ trên cầu Long Biên nhìn xuống bãi bồi ngập nước, Daniela bày tỏ xót xa cho người dân nhưng cũng bật cười khi trông thấy một người đàn ông ngồi câu cá giữa vùng ngập", hướng dẫn viên nói.

Thực trạng cầu Long Biên vào tháng 7/2024. Ảnh: Việt Linh.

Hồng Minh bắt đầu làm hướng dẫn viên địa phương từ năm 2012, thường dẫn tour ở Hà Nội, Ninh Bình, Sa Pa, Hà Giang, đôi khi là Hạ Long.

Khác với những tour thương mại, Minh tập trung khai thác trải nghiệm thực tế, giúp du khách hiểu đời sống, con người và văn hóa địa phương. Tệp khách chủ yếu là người nước ngoài, Việt kiều hoặc người Hà Nội muốn khám phá lại thành phố của chính họ.

Cầu Long Biên được khởi công năm 1899, hoàn thành năm 1902, dài 1,6 km với 19 nhịp thép. Trải qua 2 cuộc chiến tranh, đến nay chỉ còn 9 nhịp phía Hà Nội và 3,5 nhịp phía Gia Lâm giữ nguyên dáng cũ, các nhịp còn lại đã được thay thế bằng kết cấu hiện đại hơn.

Hơn một thế kỷ trôi qua, cây cầu vẫn là biểu tượng của Hà Nội, thu hút du khách trong và ngoài nước bởi kiến trúc cổ kính, những bãi lau trắng dưới chân cầu và không gian trầm mặc gợi hoài niệm.