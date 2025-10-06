3 lần chụp núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp nhìn từ TP.HCM

Chiều 5/10, từ sân thượng chung cư, nhiếp ảnh gia Minh Hòa vô tình chụp được khoảnh khắc núi Bà Đen (Tây Ninh) ẩn hiện trong ráng chiều. Ban đầu, mục đích của anh là "săn" ảnh Mặt Trăng vào ngày 14 Âm lịch, thời điểm trăng lên sớm khi trời còn xanh, tạo nên khung cảnh độc đáo bên cạnh các tòa nhà chọc trời. Tuy nhiên, do trăng bị mây che khuất, anh quyết định xoay ống kính qua hướng ngược lại và bất ngờ thấy núi Bà Đen.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng, tác giả ghi lại được hình ảnh núi Bà Đen từ TP.HCM, cách Tây Ninh gần 100 km đường chim bay. Điều đặc biệt là cả 3 lần, anh đều không có chủ đích "săn núi". "Tôi dường như vỡ òa trong niềm xúc động và hạnh phúc", anh nói với Tri Thức - Znews.

Trong lần này, khoảnh khắc máy bay lướt qua ngay trên nền ngọn núi là hình ảnh tác giả tâm đắc nhất. "Lúc đó, mặt trời vừa đi xuống, lách qua khỏi lớp mây, tạo ra những vệt nắng siêu đẹp. Ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua các tòa nhà, hòa quyện với hình ảnh núi Bà Đen ở xa tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy và tuyệt đẹp", anh nói.

Dù TP.HCM đang vào mùa mưa, khung cảnh mặt trời lặn xuống tận đường chân trời khiến cả một vùng đỏ rực. Đây cũng là khoảnh khắc nhiếp ảnh gia Minh Hòa tâm đắc.

Trước đó, ngày 3/9, lần thứ 2 anh Minh Hòa "bắt" được khoảnh khắc hiếm có của núi Bà Đen nhìn từ trung tâm TP.HCM. Ngọn núi lúc ẩn lúc hiện do chỉ số chất lượng không khí không tốt.

Lần đầu anh Hòa "săn" được núi Bà Đen là 18h ngày 29/6, trong điều kiện trời quang đãng "hiếm có" kể từ khi Covid-19. Để khẳng định đó là núi Bà Đen, nhiếp ảnh gia dựa vào hình ảnh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m trên đỉnh núi và đối chiếu hướng nhìn trên ứng dụng Google Maps. Điểm nổi bật khác trong tấm ảnh là sự xuất hiện của chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Tác phẩm chụp vào lúc chạng vạng thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên một số Fanpage về TP.HCM.

Núi Bà Đen là một ngọn núi lửa đã tắt nằm ở phường Bình Minh (tỉnh Tây Ninh). Ngọn núi cao nhất khu vực phía Nam (khoảng 986 m) từng được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1991.

Dù trong quá khứ hay hiện tại, địa danh luôn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng dành cho tín đồ Phật giáo, đặc biệt, thời điểm hành hương phổ biến là Lễ hội Xuân núi Bà Đen (được tổ chức từ mùng 4 tháng Giêng cho đến hết tháng Giêng hàng năm).

Tháng 8/2019, Bộ VHTTDL công nhận lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tính đến tháng 7, điểm đến đã đón khoảng 4 triệu lượt khách ghé thăm.