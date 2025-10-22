Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khách Tây đạp xe, lội nước lũ ở Hội An trước bão số 12

  • Thứ tư, 22/10/2025 15:03 (GMT+7)
  • 15:03 22/10/2025

Nhiều tuyến phố ven sông tại phường Hội An (thành phố Đà Nẵng) ngập 0,3-0,5 m, nhiều du khách nước ngoài đạp xe, xắn quần lội nước lũ.

Sáng 22/10, nhiều tuyến đường ven sông như Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ… phường Hội An (TP Đà Nẵng) đã bị ngập sâu 0,3-0,5 m.
Nước tràn lên vỉa hè và mấp mé cửa một số nhà dân.

Các hàng quán kinh doanh dịch vụ du lịch, cà phê và ăn uống dọc khu vực ven sông đều tạm thời đóng cửa, di dời hàng hóa, đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại do nước lũ dâng.

Một chủ quán kinh doanh trên đường Bạch Đằng cho hay đã kê cao đồ đạc từ tối qua để chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lớn. Tuyến đường ngay cạnh sông Hoài cứ mưa là ngập nên phải lo dọn dẹp từ sớm không để bị động.
Trong khi đó, các du khách lại tỏ ra thích thú trải nghiệm Hội An ngày mưa lụt, đạp xe hoặc xắn quần lội trên các con phố.

Người dân di chuyển khó khăn hơn khi qua các tuyến đường ngập nước ven sông.

Nước từ sông Hoài tràn lên đường.

Người dân chủ động kê dọn đồ đạc trước dự báo bão số 12 và đợt mưa rất lớn dài ngày.
Tại một số tuyến phố, lực lượng chức năng đã triển khai cắt tỉa cây xanh để phòng tránh thiệt hại từ bão số 12.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ chiều ngày 22-27/10, tại các địa phương của TP Đà Nẵng khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Tổng lượng mưa một số nơi được dự báo lên đến 700 - 900 mm...

https://tienphong.vn/nuoc-song-hoai-tran-pho-co-hoi-an-du-khach-thich-thu-dap-xe-loi-nuoc-lu-post1789424.tpo?gidzl=8APMVxnWvJuflbHmkd_bE2Q-K7EjTkHeCBPMTQ9pv6zXuLHtyt2oF6Um1NAd9U4zEhPH9MIby81vjsNXDW

Hoài Văn - Duy Quốc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

