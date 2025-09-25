Khách Việt thích đến Hong Kong check-in, xem concert

Bên cạnh những thước phim TVB huyền thoại, Tổng cục Du lịch Hong Kong (HKTB) đang giới thiệu loạt sự kiện, lễ hội, concert cùng nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách Việt.

Cảng Victoria là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách Việt khi đến Hong Kong. Ảnh: Hà Hiển.

Theo HKTB, trong 7 tháng đầu năm nay, hơn 39.000 lượt khách Việt Nam đã đến Hong Kong (Trung Quốc), tăng 46,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phan Quốc Đại, Phó giám đốc Khối Du lịch nước ngoài, Công ty lữ hành Saigontourist, cho biết tour Hong Kong thường có giá cao hơn một số thị trường mới nổi trong khu vực, song vẫn có nét riêng khiến du khách sẵn sàng chi trả.

"Hong Kong quy tụ nhiều yếu tố mang lại cảm xúc thú vị, để ai từng ghé thăm đều muốn quay lại nhiều lần", ông nói.

Ông cho biết đặc tính của khách Việt là rất thích chụp hình, vì vậy những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, công trình biểu tượng như vịnh Victoria luôn nằm trong lịch trình.

Ngoài ra, trải nghiệm ẩm thực và mua sắm là điều không thể thiếu tại thành phố này. Bên cạnh đó, nhóm khách trung niên thường tìm đến Hong Kong để gợi nhớ kỷ niệm về phim ảnh, thời trang từng xuất hiện trên đài TVB một thời.

Bà Liew Chian Jia, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của HKTB, nhận định: "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của chúng tôi ở Đông Nam Á. Thông qua những chiến dịch sáng tạo và giàu tính tương tác, chúng tôi muốn giới thiệu hình ảnh Hong Kong sôi động, hấp dẫn, từ văn hóa, du lịch đến chuỗi sự kiện diễn ra quanh năm, nhằm truyền cảm hứng và thu hút nhiều khách Việt hơn".

Những con phố đẹp như phim, những tòa nhà chọc trời, loạt nhà hàng Michelin,... Hong Kong sở hữu nhiều điều hấp dẫn du khách Việt. Ảnh: Hà Hiển.

Theo bà, Việt Nam và Hong Kong có nhiều điểm kết nối, trong đó nổi bật nhất là văn hóa giải trí. Phim TVB và ngành điện ảnh Hong Kong đã quen thuộc với khán giả Việt, khơi gợi sự tò mò muốn khám phá bối cảnh phim. Bên cạnh đó, ẩm thực cũng là cầu nối mạnh mẽ khi Hong Kong nổi tiếng là "thiên đường ẩm thực" với đủ từ món ăn đường phố đến nhà hàng Michelin.

Hiện khách Việt lưu trú trung bình 3,5 ngày tại Hong Kong, chi tiêu khoảng 6.400 HKD. Với mức này, họ có thể tận hưởng khá nhiều trải nghiệm đặc sắc tại thành phố.

Theo đại diện Hong Kong, khách trẻ Việt Nam có xu hướng du lịch gắn với các thần tượng âm nhạc. Vì vậy, để tiếp cận nhóm khách trẻ, đặc biệt là Gen Z, HKTB đẩy mạnh tổ chức concert quốc tế như BlackPink, Coldplay cùng nhiều lễ hội âm nhạc đa dạng.

Bên cạnh đó, HKTB cũng tích cực hợp tác với KOLs, YouTuber, nghệ sĩ Việt để quảng bá hình ảnh Hong Kong từ góc nhìn trẻ trung, gần gũi. Những trải nghiệm như du lịch xanh, văn hóa - ẩm thực, mua sắm hay cảnh quan "cinematic" sẽ được truyền tải mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo sức hút mới cho giới trẻ.