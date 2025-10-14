Khỉ đột đập vỡ kính cường lực 3 lớp, du khách la hét bỏ chạy ở Mỹ

Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc khỉ đột khổng lồ lao vào vách kính chuồng nuôi tại sở thú California, làm vỡ kính và khiến khách tham quan hoảng loạn.

Theo xác nhận của sở thú với kênh CBS8, Denny - một con khỉ đột phương Tây 10 tuổi - đã làm vỡ một lớp trong tấm kính ba lớp của khu nuôi khỉ đột tại San Diego Zoo vào ngày 11/10.

Đoạn video do truyền thông địa phương thu được cho thấy Denny phóng người về phía vách kính, khiến nhiều người la hét và vội vã lùi lại. Sau đó, một số người còn nán lại quan sát tấm kính đã bị nứt một phần sau cú va đập mạnh.

May mắn, Denny không bị thương. Cả Denny và con khỉ đột còn lại trong chuồng sẽ được chăm sóc trong thời gian sở thú thay thế tấm kính hư hỏng.

Denny từng sống cùng các anh chị em của mình, trong đó có anh trai Maka, qua đời đột ngột vào tháng 8 ở tuổi 30 do ngưng tim, theo thông báo từ sở thú.

Denny đập vỡ kính cường lực tại sở thú, trước sự chứng kiến của khách tham quan. Ảnh cắt từ clip.

Tiến sĩ Erin Riley, giáo sư nhân học tại Đại học Công lập San Diego, nhận định nhiều yếu tố có thể khiến Denny có hành vi này, bao gồm cả nỗi đau buồn vì mất anh trai.

“Khỉ đột, đặc biệt là con đực, thường thực hiện các hành vi gọi là ‘biểu dương sức mạnh’, giống như một cách phô trương. Tôi không có mặt ở đó nên không biết có điều gì đã kích thích hành vi này hay không. Một điều chắc chắn là khỉ đột rất ghét bị nhìn thẳng vào mắt, điều mà nhiều khách tham quan không hiểu rõ”, bà nói.

Bà Riley cũng cho rằng có thể Denny chỉ đang “chơi đùa”, nhưng việc nó tập trung lao về phía vách kính có thể là phản ứng với điều gì đó từ phía khán giả khiến nó cảm thấy “hơi bị đe dọa”.

Theo trang web của sở thú, khỉ đột phương Tây là loài linh trưởng lớn nhất thế giới, với con đực trưởng thành có thể nặng tới 227 kg. Tuy nhiên, loài này đang trong tình trạng nguy cấp do nạn phá rừng tại các khu rừng Trung Phi.

San Diego Zoo hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ The New York Post.