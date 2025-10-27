Khoa Pug tập tễnh đi xuyên Việt sau hai lần kéo chân

|
Khoa Pug (tên thật là Nguyễn Anh Khoa) hiện tại cao 1,80 m, sau cuộc đại phẫu lần 2 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cuối tháng 7. Anh vẫn theo đuổi series xuyên Việt cùng hai người em thân thiết sau khi trở về Việt Nam hồi tháng 8. Trong vlog ngày 22/10, gần 3 tháng kể từ đợt kéo chân lần 2, nam YouTuber xuất hiện với bước đi khập khiễng khiến khán giả bàn tán. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.
|
Đặc biệt, khi di chuyển qua vị trí gồ ghề như bậc thang, anh phải nhờ sự trở giúp của người quay phim. Nhiều người nghi vấn liệu hành trình xuyên Việt, di chuyển nhiều liệu có đang quá sức với YouTuber này. Ảnh: Khoa Pug/YouTube.
|
Chưa kể, dù chân chưa hồi phục hẳn, Khoa Pug vẫn thường xuyên lái xe đường dài tại địa hình trắc trở ở Đông Bắc Việt Nam. Một số người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe khi anh liên tục phải dùng lực để đạp phanh xe. Ảnh: Khoa Pug/YouTube.
|
Tuy nhiên, cũng trong vlog này, Khoa Pug vẫn tỏ ra thỏa mái gác chân gần vị trí nới xương. Một số người lại bày tỏ nghi ngờ những bước chân tập tễnh lúc trước chỉ là "content". Ảnh: Khoa Pug/YouTube.
Theo các bác sĩ chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, người mới kéo xương không nên vận động mạnh hoặc đi lại nhiều để tránh gãy vị trí nối dài ở xương. Ngoài ra, người làm phẫu thuật kéo chân mất tối thiểu 2 năm để hồi phục hoàn toàn, sau đó mới được phép chơi thể thao. Trong thời gian điều trị, người bệnh cần luyện tập hồi phục chức năng đều đặn. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.
|
Khoa Pug đã hai lần trải qua đại phẫu kéo dài chân. Lần đầu tiên là vào năm 2023 tại Mỹ. Thời điểm đó, anh thành công tăng chiều cao từ 1,67 m lên 1,75 m. Song, cẳng chân dưới chưa cân bằng khiến anh không thể ngồi xổm, dẫn đến lần kéo chân thứ hai vào cuối tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: GQ.
|
Trong quãng thời gian ở Việt Nam, không chỉ tận hưởng cảnh sắc vùng núi phía Bắc, Khoa Pug tiếp tục khoe cuộc sống sang chảnh như trước. YouTuber vừa mạnh tay chi 300 triệu đập hộp iPhone 17 dát vàng 24K trong video ngày 8/10. Chiếc iPhone được chế tác cá nhân hóa với mặt lưng khắc chữ "KP" - viết tắt tên Khoa Pug, riêng chữ K được đính kim cương. Ảnh: Khoa Pug/YouTube.
Vào thời điểm dịch Covid-19, nam YouTuber qua Mỹ để du học. Tại đây, anh mở nhà hàng lẩu, mua xe và phượt cùng người em thân thiết. Chia sẻ về lý do đóng cửa nhà hàng, anh cho biết bản thân là người thích khám phá, nên không muốn gò bó bản thân vào một công việc nhất định. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.
