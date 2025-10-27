Khoa Pug tập tễnh đi xuyên Việt sau hai lần kéo chân

Khoa Pug (tên thật là Nguyễn Anh Khoa) hiện tại cao 1,80 m, sau cuộc đại phẫu lần 2 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cuối tháng 7. Anh vẫn theo đuổi series xuyên Việt cùng hai người em thân thiết sau khi trở về Việt Nam hồi tháng 8. Trong vlog ngày 22/10, gần 3 tháng kể từ đợt kéo chân lần 2, nam YouTuber xuất hiện với bước đi khập khiễng khiến khán giả bàn tán. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.