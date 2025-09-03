Khoảnh khắc 'hết A80 anh cưới em' viral khắp cõi mạng

Từ miền Nam ra Hà Nội tham gia diễu binh A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã chọn thời khắc lịch sử của đất nước để cầu hôn bạn gái yêu 3 năm, để ngày vui của mình hòa chung với niềm vui dân tộc.

Sáng 2/9, Trung úy Trần Văn Nhanh (27 tuổi, Cần Thơ) vỡ òa cảm xúc tự hào khi cùng các đồng đội diễu binh qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, bước đi trong vòng tay nhân dân qua trên tuyến phố Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng và tiếng hò reo không ngớt.

Về đến điểm tập kết Sân vận động Quần Ngựa, Trần Nhanh - chiến sĩ thuộc khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng - càng hồi hộp hơn khi sắp sửa thực hiện kế hoạch bí mật của mình, chính là cầu hôn người bạn gái yêu 3 năm.

Hạnh phúc riêng hòa vào ngày vui của đất nước

Bạn gái anh, Phương Mai (25 tuổi), bất ngờ đến rơi nước mắt khi bạn trai quỳ gối cầu hôn. Cô lập tức đồng ý khi anh ngỏ lời, giơ tay để anh trao chiếc nhẫn giữa tiếng cổ vũ hết mình của các chiến sĩ và người dân.

Nam chiến sĩ vỡ òa khi bạn gái đồng ý lời cầu hôn.

Kế hoạch cầu hôn đã được Trần Nhanh chuẩn bị kỹ càng từ trước. Anh mua bó hoa hồng mà bạn gái yêu thích nhất với ngụ ý "yêu em trọn đời", chuẩn bị cả lúp cô dâu và nhẹ nhàng đội lên đầu cho bạn gái để có thể ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất.

"Tôi chọn ngày cầu hôn này bởi đây là ngày trong đại của đất nước, đánh dấu thời khắc hòa bình. Tôi muốn lấy cột mốc đẹp của đất nước làm cột mốc đẹp nhất cuộc đời của hai đứa. Sau này, cứ đến ngày này 2/9, chúng tôi vừa có niềm vui tự hào của Tổ quốc, vừa kỷ niệm ngày vui của chính mình, hạnh phúc nhân đôi", Trần Nhanh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trần Nhanh cho biết anh hiện công tác tại Ban Chỉ Huy Phòng thủ khu vực 3 (PTKV3) - Phú Lợi, TP Cần Thơ, cấp bậc Trung úy, giữ chức vụ trợ lý tác huấn.

Trước chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Trung úy Trần Nhanh cũng vinh dự được đứng trong hàng ngũ diễu binh trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (A50).

Suốt nhiều tháng tập luyện gian khó để thực hiện nhiệm vụ được đất nước giao phó, anh hạnh phúc khi luôn có sự đồng hành của hậu phương vững chắc. "Bạn gái luôn động viên tôi trong thời gian luyện tập. Mỗi ngày, hai đứa gọi nhau hỏi nhau, chia sẻ hôm nay thế nào, em hỏi han tôi có mệt không và cổ vũ tôi cố gắng", anh kể.

Khi Trần Nhanh tham gia A50 ở TP.HCM, Phương Mai đã đến xem mọi buổi tổng hợp luyện, diễu binh chính thức. Trước lễ diễu binh chính thức hôm 2/9, cô từ Cần Thơ bay ra Hà Nội để cổ vũ tinh thần bạn trai. Có ít phút gặp nhau sau khi các khối tập kết, cô vỡ òa khi được bạn trai cầu hôn.

"Hết A80 anh cưới em"

Sau khi Phương Mai nói "đồng ý", đồng đội của Trần Nhanh đã xếp thành hai hàng, kết thành vòng tay để cặp đôi ghi lại hình ảnh đặc biệt.

Video ghi lại màn cầu hôn của Trần Nhanh dành cho Phương Mai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận chúc phúc. Chuyện tình "hết A80 anh cưới em" khiến dân mạng xúc động.

Trung úy quê Cần Thơ tự hào khi được phụng sự đất nước.

Hai lần tham gia diễu binh, Trần Nhanh có những cảm xúc khác nhau, nhưng có chung niềm tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách, được phụng sự đất nước giữa thời bình. Đặc biệt, tại A80, khoảnh khắc tiến bước trước Lăng Bác, anh cảm thấy xúc động dân trào khi khoác trên mình bộ quân phục với tư cách con cháu Bác Hồ.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa là ở lần diễu binh A50, em ấy đã cùng tôi chung vui tại TP.HCM, và đã góp mặt khi tôi hoàn thành nhiệm vụ A50. Đây là lần thứ 2 tôi được tham gia sự kiến lớn của đất nước tại A80, em cũng có mặt. Thật sự là khoảnh khắc hiếm có", Trần Nhanh bày tỏ.

Sau A80, Trần Nhanh có thời gian nghỉ phép. Anh cho biết sẽ dành trọn thời gian cho gia đình và người yêu, bù đắp lại những ngày tháng ở xa không thể gặp. Anh tiết lộ sẽ cùng bạn gái tổ chức đám cưới sau Tết Nguyên đán.

"Thời xưa, ông cha ta đổ máu gìn giữ non sông, tạo nên bức tranh hào hùng của dân tộc. Ngày nay, thật vui khi có những cặp đôi, với tình yêu đẹp tạo nên bức tranh thời bình đầy hạnh phúc và bình yên", nam chiến sĩ bày tỏ.