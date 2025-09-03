Chỉ với một quyển sổ, cây bút và bữa cơm trượt qua khe cửa, Thảo Vân đã chi hơn 2,8 triệu đồng để tự "bỏ tù” mình 24 giờ trong mô hình nhà tù giả lập giữa núi rừng Hàn Quốc.