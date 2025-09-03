Các nghệ sĩ hát vang 'Một vòng Việt Nam' trên chuyến xe diễu hành
Trên đường tiến về điểm tập kết trên đường Quán Thánh, các nghệ sĩ thuộc khối diễu hành Văn hóa - Thể thao cùng hát vang trong không khí tự hào, vui tươi.
Hoàn thành nhiệm vụ A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã cầu hôn bạn gái ở SVĐ Quần Ngựa, biến ngày vui của dân tộc thành dấu mốc hạnh phúc của cuộc đời.
Trên đường tiến về điểm tập kết trên đường Quán Thánh, các nghệ sĩ thuộc khối diễu hành Văn hóa - Thể thao cùng hát vang trong không khí tự hào, vui tươi.
Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc diễu binh trên biển diễn ra mãn nhãn và khí thế, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.
Khoảng 22h tối 1/9, người dân tại ngõ Hàng Cháo (Hà Nội) mang loa thùng, kêu gọi mọi người cùng giao lưu văn nghệ trong lúc chờ đợi xem màn diễu binh, diễu hành sáng 2/9.
Sau lễ diễu binh A80 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho VTV, khi nhà đài mang đến những khung hình mãn nhãn cùng âm thanh sống động như tại hiện trường.
Khoảnh khắc đoàn quân nhân Trung Quốc thực hiện tách đội hình trong buổi tổng duyệt A80, được chị Hương Dung (Hà Nội) ghi lại, gây "bão" mạng với hàng triệu lượt xem.
Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.
Tiếng động cơ vang dội, chùm bẫy nhiệt lóe sáng trên nền trời Ba Đình. Người dân Hà Nội đồng loạt hướng mắt dõi theo, hò reo phấn khích trước màn trình diễn hiếm có.
Các học viên Trường Sĩ quan Chính Trị - Bộ Quốc Phòng hát giao lưu cùng nhân dân tại khu vực đường Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng 8.
Trong lúc Hà Nội phong tỏa đường để sơ duyệt diễu binh, chị Hương Phạm bế con 13 tháng tuổi sốt cao, hoảng loạn lao vào chốt CSGT và được đưa đi cấp cứu.
Cựu chiến binh nghẹn ngào nhớ về những đồng đội cùng nhau chiến đấu năm xưa, nay không còn có mặt để chứng kiến giờ phút hào hùng của Tổ quốc.