Khối tài sản kếch xù ở tuổi 22 của Carlos Alcaraz

Nguồn thu lớn của Carlos Alcaraz còn đến từ các hợp đồng thương mại. Alcaraz hiện ký hợp đồng trang phục với Nike, sử dụng vợt và trang thiết bị từ Babolat, đồng thời là gương mặt quảng bá cho nhiều thương hiệu xa xỉ khác như BMW, Rolex, Calvin Klein và LVMH, theo Marca. Sang năm 2025, danh sách đối tác tiếp tục mở rộng với Danone, Evian và YoPRO. Sự kết hợp giữa thành tích ấn tượng trên sân đấu và hình ảnh gần gũi ngoài đời đã giúp anh trở thành một trong những vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ quần vợt mới. Ảnh: Marca.