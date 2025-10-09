Không nhận ra Vũng Tàu

Những buổi sáng sớm se lạnh cuối năm, nhiều góc tưởng chừng quen thuộc của Vũng Tàu được ghi lại một cách đầy mới mẻ qua ống kính của Tuấn Thành (quê Quảng Ninh) sau 11 năm sinh sống.

Mùa thu trên biển

Năm 2014, Tuấn Thành rời quê Quảng Ninh đến Vũng Tàu (nay là TP.HCM) sinh sống. Nhiều người nghĩ khí hậu ở miền Nam không có mùa lạnh, nhưng đối với anh, nơi này vẫn có những đặc trưng riêng của mùa thu. Cái nắng gắt sẽ thay bằng những cơn mưa khiến thời tiết bớt oi ả. Bầu trời sẽ không đẹp như mùa khô, thỉnh thoảng mới có buổi bình minh đẹp, sương mờ. Có những ngày, thời tiết sáng sớm mát mẻ như mùa thu Hà Nội, hay vài buổi chiều nắng tàn vàng tím phủ trên phố biển. "Cứ ngày nghỉ, tôi lại như một kẻ du mục, lang thang đó đây tìm sự vật mới mẻ. Ở Vũng Tàu đủ lâu, tôi có thể cảm nhận rõ rệt thu về, theo một cách riêng", Tuấn Thành chia sẻ.

Cảnh đẹp theo mùa

Theo Tuấn Thành, ở càng lâu, chịu khó quan sát sẽ thấy Vũng Tàu đếm không hết góc đẹp. Dù có những con đường đi ngang hàng trăm lần, nhưng mỗi mùa lại cảm nhận sự khác lạ đôi chút. Đầu năm, khung cảnh trong trẻo với hoa giấy, hoa sứ, hoa mai ven đường nở rộ, biển cũng êm lặng. Sang mùa hè sóng biển to bạc đầu, Vũng Tàu như được phủ lớp ánh sáng chói chang. Sau hè, gió biển mang theo hương muối và rong rêu phảng phất. Dọc những con đường, hàng dương, hàng bàng lá đỏ dần thay sắc. Cuối năm, bầu trời xám nhạt, không khí trở nên dịu và sâu hơn thường ngày. "Phố biển dần thay đổi, ngày càng hiện đại, nhưng tôi vẫn là tìm chút hơi thở của cỏ cây, gió biển, mò mẫm trong thiên nhiên. Khoảng 11 năm làm việc tại đây, tôi cảm thấy nơi này đáng sống. Có núi, có biển, khí hậu ôn hòa, người dân cũng tứ xứ nhưng hòa đồng", anh bày tỏ.