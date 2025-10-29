Kỷ lục đáng buồn của Nhật Bản

Hồ sơ yêu cầu công ty bồi thường vì vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến công việc của người lao động ở Nhật Bản đạt mức kỷ lục trong năm 2024.

Hai nhân viên ngủ gục trong lúc chờ tàu. Ảnh: Alamy.

Ngày 28/10, dữ liệu từ Sách trắng về karoshi (hay những cái chết vì làm việc quá sức) do Bộ Y tế Nhật Bản công bố cho thấy có tổng cộng 3.780 người đã báo cáo bản thân ngày càng gặp nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần từ công việc và nộp đơn yêu cầu bồi thường. Khoảng 1.055 trường hợp được xác định là đủ điều kiện nhận đền bù, theo The Japan Times.

Bộ Y tế Nhật Bản đánh giá đây là mức tăng đáng kể, gần gấp ba lần so với 15 năm trước (thời điểm chỉ có 1.181 đơn và 308 trường hợp được công nhận).

Đáng chú ý, 2024 cũng là năm thứ sáu liên tiếp Bộ Y tế nước này ghi nhận số lượng các trường hợp mắc bệnh liên quan đến công việc ở mức kỷ lục.

Trong khi đó, số lượng người nộp đơn đòi bồi thường vì bệnh suy tim hoặc suy não đạt mức cao kỷ lục là 1.030 và 241 trường hợp được công nhận.

Số ca tử vong liên quan đến công việc do suy não hoặc tim đã giảm từ 113 vào năm 2010 xuống còn 67 vào năm 2024. Nhưng các vụ tự tử vẫn xuất hiện trong những năm qua, với 88 trường hợp vào năm 2024, 99 trường hợp vào năm 2014 (cũng là mức cao nhất) và 65 trường hợp vào năm 2010.

Việc một người lao động mặc vest ngủ trên đường không phải điều hiếm gặp ở Nhật Bản. Ảnh: Pawel Jaszczuk.

Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần của người lao động trong từng ngành nghề. Trong đó, yếu tố phổ biến nhất đứng sau sự suy sụp liên quan đến công việc ở Nhật Bản chính là "mối quan hệ với đồng nghiệp" tại nơi làm việc với khoảng 60% người lao động đồng tình.

Ngoài ra, hai tác nhân đáng chú trọng khác là "đã chứng kiến hoặc trải qua một tai nạn hoặc thảm họa chấn thương" và "bắt nạt từ bạn bè" với lần lượt là 35,5% và 27,1% sự đồng tình.

Riêng những nhân sự trong ngành công nghệ thông tin, hơn 40% cho biết sự đau khổ về tinh thần là do "sự thay đổi đáng kể về nội dung và khối lượng công việc được giao", 36,8% những người trong ngành giải trí cũng đưa ra lý do tương tự.

Đối với ngành xây dựng, khoảng 21,9% những người làm công việc này cho rằng thương tích nghiêm trọng là nguyên nhân gây đau khổ về tinh thần, trong khi 33,3% những người làm giáo dục đề cập đến quấy rối quyền lực - một thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ việc lạm dụng quyền lực tại nơi làm việc.

Những con số này một lần nữa nhấn mạnh những thách thức dai dẳng mà Nhật Bản phải đối mặt trong việc cải thiện văn hóa làm việc và bảo vệ sức khỏe tinh thần của người lao động.

Cũng theo báo cáo, việc cải thiện giờ làm việc có hiệu quả đôi phần, với tỷ lệ những người làm việc hơn 60 giờ một tuần giảm xuống còn 4,6% so với 12,2% vào năm 2003.