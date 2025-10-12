Kỷ lục không ai muốn lại xảy ra với giáo viên Hàn Quốc

Khảo sát mới cho thấy tỷ lệ giáo viên Hàn Quốc hối hận vì nghề giáo lại tăng, mức độ căng thẳng cũng lọt top trong số các quốc gia được khảo sát.

Giáo viên Hàn Quốc căng thẳng vì liên tục bị phụ huynh khiếu nại, làm phiền. Ảnh: Masterfile.

Gần đây, A., giáo viên tiểu học tại Hàn Quốc, được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Sự việc bắt đầu từ học kỳ 1, khi A. nhắc nhở một học sinh chửi thề trong giờ học và bất ngờ bỏ chạy khỏi lớp.

Phụ huynh của học sinh này đã chất vấn A. rằng "Tại sao cô lại nói với con chúng tôi như vậy", thậm chí đe dọa sẽ tố cáo A. vì tội bạo hành trẻ em.

Khi những lời than phiền tiếp tục kéo dài, A. dần mất hứng thú với công việc, trở nên lo âu và phải đến bệnh viện, qua đó được chẩn đoán bị trầm cảm.

"Tôi không biết trong tương lai, tôi có thể tiếp tục dạy học một cách đúng nghĩa hay không", A. chia sẻ với Chosun Ilbo.

Hối hận vì chọn nghề giáo

Liên quan những căng thẳng mà giáo viên Hàn Quốc gặp phải, mới đây, một nghiên cứu cho thấy giáo viên Hàn Quốc lọt nhóm căng thẳng bậc nhất do phải chịu khiếu nại từ cha mẹ học sinh và bạo lực ngôn từ của học sinh.

Trong khảo sát quốc tế về giảng dạy và học tập (TALIS) năm 2024, tỷ lệ giáo viên Hàn Quốc hối hận vì chọn nghề dạy học đứng đầu trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Cụ thể, khảo sát được công bố vào ngày 7/10 vừa qua cho thấy tỷ lệ giáo viên hối hận vì chọn nghề giáo đã lên đến 21%, đứng đầu trong số các quốc gia được khảo sát.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng 56,9% giáo viên Hàn Quốc phàn nàn việc “xử lý khiếu nại của phụ huynh” là yếu tố gây căng thẳng rất lớn. Tỷ lệ này đứng thứ hai trong số các quốc gia được khảo sát, chỉ sau Bồ Đào Nha với 60,6%. Con số lần này của Hàn Quốc cao hơn mức trung bình của OECD (41,6%) và tăng 16,5% so với khảo sát năm 2018.

TALIS là khảo sát quốc tế được OECD tiến hành định kỳ 5-6 năm/lần, thu thập dữ liệu từ khoảng 200 trường tiểu học ở 16 quốc gia và 200 trường THCS ở 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần này, Hàn Quốc tham gia khảo sát với 3.477 giáo viên và 173 hiệu trưởng.

Giáo viên Hàn Quốc được ghi nhận đã phải chịu căng thẳng nghiêm trọng ở những lĩnh vực ngoài nhiệm vụ cốt lõi của nghề dạy học.

Ví dụ, 30,7% giáo viên cho rằng “bị học sinh đe dọa và bạo lực ngôn từ” là nguyên nhân gây căng thẳng, gấp đôi mức trung bình của OECD là 17,6% và đứng thứ tư trong số các quốc gia được khảo sát.

Ngược lại, những giáo viên cảm thấy căng thẳng vì công việc giảng dạy như “phải chuẩn bị quá nhiều cho tiết học” (chiếm tỷ lệ 18,1%) lại thấp hơn mức trung bình của OECD.

Về các công việc hành chính, trung bình giáo viên Hàn Quốc phải làm 8 giờ mỗi tuần, nhiều hơn 3,3 giờ so với mức trung bình của OECD là 4,7 giờ và đứng thứ ba toàn cầu.

Dù đã có đơn vị xử lý khiếu nại của cha mẹ học sinh, mọi trách nhiệm cuối cùng vẫn dồn về giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Pexels.

Quá khổ vì phụ huynh và học sinh

Trong thực tế, Hàn Quốc ghi nhận rất nhiều trường hợp giáo viên khổ sở vì học sinh và cha mẹ học sinh. Một giáo viên trung học cơ sở ở tỉnh Gyeongbuk cũng từng trải qua sự sỉ nhục nghiêm trọng sau khi nhắc nhở một học sinh đang trang điểm trong giờ học.

Học sinh này đã chửi thề sau lưng giáo viên và nói với bạn rằng "Tao muốn giết cô B.". Dù cơ quan chức năng đã triệu tập ủy ban bảo vệ quyền giảng dạy để xử lý việc việc, học sinh này cũng chỉ bị đình chỉ học 10 ngày.

Giáo viên cũng đồng loạt chia sẻ rằng không có gì thay đổi kể từ sau vụ việc ở trường Tiểu học Seo-i. Sau vụ việc gây chấn động năm 2023, khi một giáo viên tại trường này qua đời vì bị phụ huynh bạo hành tinh thần, Bộ Giáo dục Hàn Quốc từng tuyên bố các trường học sẽ chịu trách nhiệm xử lý mọi khiếu nại.

Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống này hoạt động không hiệu quả. Một giáo viên trung học ở tỉnh Gyeongnam cho biết dù đã có đơn vị tiếp nhận khiếu nại cho phụ huynh học sinh, cuối cùng, người xử lý vẫn là giáo viên chủ nhiệm.

Trước tình hình hiện tại, các tổ chức, liên đoàn giáo viên tại Hàn Quốc kêu gọi cắt giảm khối lượng công việc hành chính và hạn chế tình trạng khiếu nại để giáo viên có thể tập trung vào giảng dạy.

Ông Jang Seung-hyeok, người phát ngôn của Liên đoàn Giáo viên Hàn Quốc, cũng nhấn mạnh rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp khiếu nại ác ý đối với giáo viên.

"Một trường hợp khiếu nại ác ý cũng cần được xử lý bởi đó là hành vi xâm phạm quyền giảng dạy", ông Jang khẳng định.