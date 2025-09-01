Ký ức của cựu binh 98 tuổi từng làm cảnh vệ cho Bác Hồ

Ở tuổi "xưa nay hiếm", ông Lê Bình sức khoẻ đã yếu, phải chạy thận 2 buổi/tuần, nhưng vẫn nhớ như in những ngày trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, làm cảnh vệ kề cận Bác Hồ.

Ông Lê Bình là người lính từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, là cảnh vệ cho Bác Hồ.

Chiều muộn 31/8, ông Lê Bình (sinh năm 1927) trở về căn nhà ở phường Hoàng Liệt (Hà Nội) từ buổi chạy thận tại bệnh viện. Lẽ ra ngày 2/9 mới tới lịch, nhưng ông và gia đình xin bác sĩ đẩy lên sớm hơn để ông có sức khỏe tham dự sự kiện đặc biệt: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Niềm hân hoan trong những ngày vui của dân tộc khiến cụ ông 98 tuổi như quên hết mệt mỏi, ăn hết sạch tô thức ăn tối được các con chuẩn bị.

Hướng mắt về phía khung hình có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt cạnh giường, cựu chiến binh Lê Bình kể với Tri Thức - Znews về những ngày tháng chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ hay vinh dự được chọn làm cảnh vệ của Bác Hồ. Đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào, đôi lúc rưng rưng, nghẹn ngào.

Ký ức "đi giữa lòng nhân dân" năm 1954

Sinh ra ở miền quê Thanh Chương, ông Lê Bình tự hào là người con xứ Nghệ, "đồng hương" với Bác Hồ. Năm 1945, ông tham gia giành chính quyền tại địa phương, hòa mình vào cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ.

Đến năm 1949, nghe theo lời kêu gọi của Bác, của Tổ quốc, chàng thanh niên Lê Bình xung phong tham gia Vệ quốc đoàn, chiến đấu chống Pháp. Người chiến sĩ Nghệ An cũng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ ác liệt, cùng đồng đội căng mình suốt 57 ngày đêm trên mặt trận.

"Lúc đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi trận chiến đều là khoảnh khắc sinh tử. Nhưng chúng tôi chẳng sợ gì, anh em cứ thế cùng nhau chiến đấu, có hôm ôm súng từ 9h sáng đến 17h", ông kể, hào hứng dùng hai tay mô tả khoảnh khắc được giao khẩu súng và "cứ thế bắn tằng tằng tằng".

Người cảnh vệ Lê Bình (hàng trên, ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội chụp ảnh kỷ niệm với Bác Hồ.

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, ngày 9/10/1954, ông Lê Bình cũng nằm trong số các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngoại thành tiến vào tiếp quản Hà Nội. Ông vẫn nhớ như in sự vui mừng, hạnh phúc của cả quân và dân ta khi đó. Đoàn xe của bộ đội ta vừa tiến đến, người dân mở tung cửa nhà, tràn ra hai bên đường, phất cờ, tung mũ vỗ tay reo mừng không ngớt, cờ đỏ sao vàng mọc lên rợp đường.

"Anh em chúng tôi cũng phấn khởi lắm, bước đi giữa lòng nhân dân mà hai bên đường hô vang: 'Hoan hô bộ đội, hoan hô bộ đội'. Thật không còn gì vui hơn", ông kể.

Sau những ngày tháng xông pha nơi chiến trường ác liệt, năm 1955, người chiến sĩ trẻ Lê Bình tiếp tục được Nhà nước giao trọng trách quan trọng: cử vào Trung đoàn 600 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh vệ, trở thành người bảo vệ an ninh cho Bác Hồ và một số nguyên thủ quốc gia. Những chiến sĩ cảnh vệ đều phải trải qua quá trình xét lý lịch rõ ràng, đảm bảo sức khỏe, phẩm chất tốt và đặc biệt là lòng trung thành với Tổ quốc.

Ông Lê Bình nhớ như in những ký ức về một thời hào hùng, oanh liệt.

Gần 10 năm kề cận Bác Hồ, ông Bình luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn tâm niệm lời dạy của Người: "Mỗi người cố gắng hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ gì, dù nhỏ, cũng là vinh quang".

Nhờ những năm tháng phụng sự đất nước, ông Lê Bình từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang Hạng Ba năm 1963, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng thưởng Huy chương Chiến thắng Hạng Nhất năm 1958, Huân chương kháng chiến Hạng Nhất năm 1985.

"Cuộc đời tôi tự hào nhất là những năm tháng chiến đấu vì Tổ quốc, được gặp và làm việc với Bác Hồ", ông khẳng định.

Cơ hội hiếm có cuối đời

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cựu binh sinh năm 1927 vẫn minh mẫn, có thể tự viết sách, làm thơ. Từ năm 2022, ông phải chạy thận 2 buổi/tuần.

Kể từ khi biết sẽ có diễu binh, diễu hành mừng Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ông hào hứng hẳn, liên tục bảo con cháu theo dõi thông tin về sự kiện và bày tỏ mong muốn được hòa cùng dòng người trên đường phố xem diễu binh.

Những món quà, kỷ niệm chương được ông Bình để ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường ngủ.

Ban đầu, các con dự định đưa ông đi xem vào ngày chính sự kiện là 2/9, song sợ hôm đó thời tiết hoặc sức khỏe ông không thuận lợi. Ngày 29/8, thấy ông hào hứng, anh Lê Thanh Hà, con trai út, quyết định đưa ông đến xem buổi tổng duyệt trước.

Đúng 5h sáng 30/8, gia đình xuất phát từ nhà đến khu vực ngã tư Hùng Vương giao Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học. Ông Bình ngồi trên chiếc xe lăn được con trai "nâng cấp", bổ sung thêm ô che nắng, lá cờ nhỏ và tấm ảnh Bác Hồ.

Dịp A80 gần như là cơ hội cuối để ông Bình nhìn ngắm màn diễu binh, diễu hành của các chiến sĩ.

Ngay khi ông xuất hiện, lực lượng chức năng nắm được thông tin đã hỗ trợ đưa ông vào ngồi ở khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi.

Dù ngồi suốt vài tiếng, ông vẫn hào hứng, liên tục trò chuyện về những kỷ niệm thời chiến với các cựu chiến binh xung quanh.

"Sướng lắm, vui lắm. Chưa nói đến tôi là bộ đội, mà nói trên tinh thần là một người dân Việt Nam, được chứng kiến những hình ảnh đó thấy phấn khởi, vui lắm. Dù có đang ốm mệt, tôi cũng thấy khỏe ra khi được ở trong bầu không khí ấy", ông kể.

Rạng sáng 2/9, ông Bình sẽ cùng hàng nghìn đại biểu có mặt trong Quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến đất nước kỷ niệm tròn 80 năm Quốc khánh. Với ông, đây gần như là cơ hội cuối cùng để tham dự sự kiện trọng đại của dân tộc.

Ngày đi chống Pháp, chiến sĩ Lê Bình chỉ biết đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Ông nói mình "không nghĩ được xa, được nhiều", chỉ biết mong cho một ngày đất nước thống nhất, hòa bình.

"Lúc cầm súng, chúng tôi đâu nghĩ hay dám tưởng tượng đất nước mình bây giờ hòa bình đẹp đến thế, phát triển đến thế. Ôi sung sướng quá", ông bày tỏ, niềm mãn nguyện ngập trong đôi mắt.

Cựu binh nghẹn ngào nhớ những đồng đội đã hy sinh Cựu chiến binh nghẹn ngào nhớ về những đồng đội cùng nhau chiến đấu năm xưa, nay không còn có mặt để chứng kiến giờ phút hào hùng của Tổ quốc.