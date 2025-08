Labubu đắt nhất từng được bán trên eBay

Một món đồ chơi Labubu hiếm có vừa lập kỷ lục khi được bán với giá 10.500 USD trên eBay vào cuối tháng 7, trở thành món đồ chơi “xấu xí nhưng đáng yêu” đắt nhất trên nền tảng này.

Mẫu Labubu lập kỷ lục từng được phát hành dưới dạng hộp mù vào năm 2023. Ảnh: Xiaohongshu.

Theo New York Post, con búp bê màu xám nâu này khoác lên mình phong cách đường phố của thương hiệu Vans, với đôi giày thể thao do hãng thiết kế, áo hoodie Vans và mũ lưỡi trai xanh cam in dòng chữ “The Monsters”, tên bộ sưu tập mà nhân vật này thuộc về.

Ra mắt lần đầu vào năm 2023, mẫu Labubu này là một phần của "hộp mù" (blind box) hợp tác giữa Pop Mart và Vans, với giá bán lẻ ban đầu chỉ 85 USD . Giá trị bán lại cao gấp 125 lần giá gốc là minh chứng cho sức hút của Labubu trên thị trường thứ cấp.

Theo các chuyên gia, Labubu không chỉ là món đồ chơi mà còn là một khoản đầu tư đáng cân nhắc.

“Vẻ ngoài độc đáo và sức hút đại chúng của Labubu sẽ giúp chúng trở thành mặt hàng sưu tầm có giá trị bền vững trong nhiều năm tới", Lori Verderame (Mỹ), chuyên gia định giá đồ sưu tầm và người dẫn chương trình trên kênh History Channel, nhận định.

Mẫu Labubu vừa được bán với giá 10.500 USD khoác lên mình outfit streetwear của thương hiệu Vans. Ảnh: Pop Mart.

Alex Fung (Mỹ), Giám đốc phụ trách mảng văn hóa đại chúng tại Goldin Auctions, cho rằng những mẫu Labubu đời đầu sẽ giữ giá tốt nhất.

Thông thường, Pop Mart bán Labubu với giá từ 20 đến 40 USD dưới dạng hộp mù, người mua chỉ biết được nhân vật bên trong khi mở hộp. Tuy nhiên, các phiên bản “bí mật” (secret) với tỷ lệ xuất hiện cực thấp, có thể là 1/72 hoặc thậm chí 1/144, mới là những món được săn lùng và bán lại với giá hàng nghìn USD.

Ví dụ, phiên bản “bí mật” màu hồng của dòng Catch me if you like me ra mắt đầu năm 2024 đã được bán với giá lên đến 2.000 USD trên eBay.

Labubu đã trở thành hiện tượng toàn cầu, với các đợt restock (mở bán trở lại) hàng tuần luôn trong tình trạng “cháy hàng” ngay tức khắc. Tại các cửa hàng Pop Mart, người hâm mộ xếp hàng từ sáng sớm, thậm chí trước bình minh, để săn lùng những chú Labubu mới. Các đợt restock diễn ra vào 10h thứ Sáu tại cửa hàng và 21h thứ Năm trên nền tảng trực tuyến.

Ở Anh, người ta ví ngày phát hành Labubu như “Hunger Games Labubu” (tạm dịch: "Cuộc chiến khốc liệt để sở hữu Labubu") do cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí dẫn đến việc một số cửa hàng phải ngừng bán vì tình trạng hỗn loạn.

Tại các cửa hàng Pop Mart, Labubu thường cháy hàng chỉ trong tích tắc sau mỗi đợt mở bán. Ảnh minh họa: CLEMENS BILAN.

Được thiết kế bởi nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) Kasing Lung cách đây một thập kỷ, Labubu lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và những câu chuyện siêu nhiên. Năm 2019, Lung ký hợp đồng nhượng quyền thiết kế cho Pop Mart, công ty đã biến những sinh vật kỳ bí, răng nhọn này thành đồ chơi nhồi bông sưu tầm được yêu thích trên toàn cầu.

Sự thành công của Labubu đã góp phần đưa tài sản của Wang Ning, CEO 38 tuổi của Pop Mart, tăng vọt từ 2 tỷ USD năm ngoái lên 22 tỷ USD , theo Forbes.

Với chiến lược phát hành giới hạn, Pop Mart không chỉ tạo ra cơn sốt mà còn biến Labubu thành biểu tượng văn hóa đại chúng, khiến người hâm mộ sẵn sàng chi hàng nghìn USD để sở hữu những phiên bản hiếm.