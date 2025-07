'Cha đẻ' Labubu khởi kiện

Công ty Trung Quốc cáo buộc một số cửa hàng tiện lợi tại California (Mỹ) bán đồ chơi Labubu nhái, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và danh tiếng thương hiệu.

Hãng sản xuất đồ chơi Trung Quốc Pop Mart vừa khởi kiện một số chủ cửa hàng 7-Eleven tại bang California (Mỹ), cáo buộc các bên này bán sản phẩm nhái dòng đồ chơi Labubu. Đây được xem là hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đơn kiện được nộp ngày 18/7 tại tòa án California, cho biết các chi nhánh của Pop Mart tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Singapore và Mỹ yêu cầu lệnh cấm, ngăn chặn 7-Eleven Inc cùng 7 chủ cửa hàng tiện lợi và các đơn vị nhượng quyền tiếp tục hành vi vi phạm, theo SCMP.

Pop Mart kiện 7-Eleven vì vi phạm bản quyền sản phẩm Labubu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh và danh tiếng của nhà sản xuất đồ chơi này. Ảnh: Pop Mart.

Vụ kiện của nhà sản xuất Labubu

Công ty cũng yêu cầu tịch thu lợi nhuận, bồi thường thiệt hại và chi phí kiện tụng. Khi được truyền thông liên hệ, Pop Mart chính thức xác nhận vụ kiện vào ngày 24/7, song không nêu chi tiết thời gian xét xử.

“Dù nắm quyền kiểm soát và phê duyệt hoạt động của các đơn vị nhượng quyền, 7-Eleven không thực hiện trách nhiệm ngăn chặn hành vi làm giả và vi phạm bản quyền, thương hiệu và hình ảnh thương mại của Pop Mart”, đơn kiện nêu rõ.

Búp bê Labubu của Pop Mart, nhân vật tinh nghịch với tạo hình tai nhọn và răng nanh, trở thành hiện tượng toàn cầu, phần lớn nhờ sự yêu thích của các ngôi sao nổi tiếng như Lisa (BlackPink), Rihanna hay David Beckham.

Thành công của dòng sản phẩm này cũng được thúc đẩy nhờ mô hình kinh doanh “hộp mù”, vốn mang lại yếu tố bất ngờ, kích thích mua sắm, giúp doanh thu toàn cầu năm 2024 vượt mốc 1,8 tỷ USD .

Hồi tháng 4, Pop Mart ra mắt loạt sản phẩm Labubu mới trên toàn thế giới, thu hút hàng dài người xếp hàng tại New York (Mỹ), London (Anh) và Dubai. 3 dòng sản phẩm mới gồm Exciting Macarons, Have A Seat và Big Into Energy. Những món đồ chơi nghệ thuật này mang về hơn 43 triệu USD chỉ trong 2 tháng, theo thông tin trong đơn kiện.

Labubu trở thành hiện tượng toàn cầu từ năm ngoái nhờ sự lăng xê của Lisa (BlackPink), kéo theo cơn sốt "hộp mù", đem lại doanh thu lớn cho nhà sản xuất đồ chơi Pop Mart. Ảnh: Pop Mart.

Sự tăng trưởng của Pop Mart

Pop Mart kỳ vọng lợi nhuận nửa đầu năm nay tăng ít nhất 350% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu dự kiến tăng 200%. Trước đó, công ty ghi nhận mức tăng 170% trong quý I, chủ yếu nhờ doanh số ngoài Trung Quốc tăng tới 480%.

Cổ phiếu của Pop Mart tăng 3,6% lên 251 HKD tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 24/7. Từ đầu năm đến nay, giá trị cổ phiếu gần như tăng gấp 3, nối tiếp mức tăng 343% trong năm ngoái.

Pop Mart cho biết việc vi phạm thương hiệu gây ra những tổn thất đáng kể, không thể khắc phục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và danh tiếng kinh doanh. Công ty đang yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử.

Labubu là sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) Kasing Lung. Ông nghĩ ra những sinh vật này vào năm 2015 cho bộ sách The Monsters (Những con quái vật) của mình.

Năm 2019, nghệ sĩ này đã ký một thỏa thuận với Pop Mart, cấp cho công ty quyền độc quyền sản xuất và bán các phiên bản đồ chơi của các nhân vật trong truyện, từ đó ra mắt Labubu dưới dòng sản phẩm The Monsters.

Đến cuối năm 2024, Pop Mart đã mở 130 cửa hàng ở nước ngoài, đặt hầu hết ở những vị trí nổi bật, như phố Oxford ở London (Anh) và Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp), trở thành thương hiệu đồ chơi Trung Quốc đầu tiên vào được bảo tàng mang tính biểu tượng này.