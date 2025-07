Lactoferrin - từ khoa học đến dinh dưỡng đề kháng trong sữa công thức

Hành trình khám phá sức mạnh của lactoferrin - “chìa khóa miễn dịch” trong sữa công thức - đã kéo dài gần một thế kỷ, với hàng loạt nghiên cứu lâm sàng và kiểm định nghiêm ngặt.

Từ lâu, lactoferrin được giới khoa học công nhận là thành phần sinh học có vai trò thiết yếu trong việc tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe tổng thể. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và điều hòa miễn dịch tự nhiên, lactoferrin trở thành nhân tố trọng tâm của loạt công trình nghiên cứu nhằm ứng dụng vào sữa công thức, với mục tiêu mang lại giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ nhỏ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Câu chuyện của lactoferrin bắt đầu từ năm 1939, khi các nhà khoa học lần đầu phân lập được loại protein có màu đỏ đặc trưng từ sữa bò, với trọng lượng phân tử khoảng 80 kDa. Đến thập niên 1960, các nhóm nghiên cứu tại Pháp và Đan Mạch tiếp tục làm rõ cấu trúc không gian đặc trưng của protein này với hai thùy (lobes), mỗi thùy có khả năng liên kết với một ion sắt. Từ đó, protein này được đặt tên là lactoferrin - loại glycoprotein có khả năng gắn sắt (ferrum trong tiếng Latin), nhấn mạnh vai trò giữ sắt đặc trưng. Cơ chế này cũng là nền tảng cho vai trò kháng khuẩn tự nhiên của lactoferrin: Giành sắt - yếu tố mà vi khuẩn cần để sinh trưởng, qua đó ức chế sự phát triển của tác nhân gây hại.

Tuy nhiên, các nghiên cứu không dừng lại ở cơ chế kháng khuẩn. Hàng loạt bằng chứng khoa học sau đó chứng minh lactoferrin đóng vai trò đa chiều trong việc điều hòa miễn dịch, kích thích sản sinh interferon type I/III, nuôi dưỡng biểu mô ruột và đặc biệt là tạo ra các peptide như lactoferricin - “vũ khí” tiêu diệt vi khuẩn theo cơ chế phá vỡ màng tế bào. Khi vai trò của lactoferrin trong việc tăng cường miễn dịch ngày càng được củng cố, giới khoa học bắt đầu đặt ra câu hỏi mang tính đột phá: Liệu có thể bổ sung “chất quý” này vào sữa công thức?

Cột mốc quan trọng diễn ra vào năm 1989, khi một doanh nghiệp Nhật Bản tiên phong xây dựng nhà máy tại Đức nhằm chiết tách lactoferrin từ whey sữa bò bằng công nghệ trao đổi ion. Công nghệ này cho phép giữ trọn vẹn cấu trúc tự nhiên và hoạt tính sinh học của lactoferrin - yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả miễn dịch khi bổ sung vào thực phẩm. Từ đây, lactoferrin bắt đầu “bước chân” vào sữa công thức dành cho trẻ nhỏ và mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Từ đầu những năm 2000, nhiều thử nghiệm lâm sàng đã được triển khai nhằm kiểm định hiệu quả thực tiễn của lactoferrin khi bổ sung vào sữa công thức. Một trong những nghiên cứu tiêu biểu được thực hiện tại Thụy Điển vào năm 2006, trên 180 trẻ sơ sinh khỏe mạnh, sử dụng sữa công thức chứa 1g/L lactoferrin và 2mg/L sắt. Kết quả cho thấy công thức này an toàn, không làm thay đổi nồng độ cytokine hay làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Ngược lại, nghiên cứu ghi nhận xu hướng tăng các chủng vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh đường ruột, mở ra tiềm năng hỗ trợ miễn dịch đường tiêu hóa của lactoferrin.

Tại Mỹ, nghiên cứu trên sữa công thức bổ sung 850 mg/L lactoferrin ghi nhận giảm rõ rệt số ca nhiễm trùng hô hấp dưới và cải thiện chỉ số hematocrit ở trẻ. Song song đó, các thử nghiệm ở nhóm trẻ sinh non như nghiên cứu Manzoni tại Italy (2009-2014) chứng minh khả năng giảm tỷ lệ nhiễm trùng huyết sơ sinh và viêm ruột hoại tử, đặc biệt khi kết hợp probiotic. Những phát hiện này đã góp phần củng cố vai trò của lactoferrin như thành phần sinh học quý giá trong chiến lược hỗ trợ miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Về mặt pháp lý, lactoferrin từ sữa bò (bLF) được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xác nhận là GRAS - “Generally Recognized As Safe” thông qua hai hồ sơ GRAS (No. 465 và No. 669), với liều khoảng 100-150 mg/l - tương đương với hàm lượng tự nhiên có trong whey protein sữa bò sau quá trình sản xuất. Bằng việc xác nhận GRAS, FDA chấp nhận việc sử dụng bLF trong các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh tại Mỹ. Tại châu Âu, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cũng công nhận lactoferrin bò là “novel food” từ năm 2012, và cho phép bổ sung vào sữa công thức cũng như các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em. Phê duyệt này được ban hành dựa trên đánh giá toàn diện về độ an toàn, nguồn gốc chiết tách và khả năng tương thích sinh học của lactoferrin với cơ thể trẻ nhỏ.

Từ khám phá khoa học nền tảng đến sự công nhận của các cơ quan quản lý uy tín toàn cầu, lịch sử phát triển của lactoferrin trong sữa công thức đã được chứng minh vững vàng qua nhiều thập kỷ. Với nền tảng khoa học và hiệu quả được xác nhận qua nhiều thử nghiệm lâm sàng, lactoferrin mở ra chương quan trọng trong chiến lược dinh dưỡng đề kháng, trở thành trụ cột mới cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Dù được chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ tăng cường miễn dịch, tại Việt Nam, lactoferrin gần như chỉ xuất hiện trong các dòng sữa nhập khẩu cao cấp, khó tiếp cận với phần đông gia đình.

Bắt nhịp xu hướng dinh dưỡng toàn cầu và thấu hiểu mong muốn của hàng triệu phụ huynh Việt, Nutifood Thụy Điển và Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) thành công ứng dụng lactoferrin vào sữa công thức dành cho trẻ nhỏ, để ra mắt sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, với công thức phức hợp tăng đề kháng từ 3 thành phần chủ lực là lactoferrin, sữa non 24h và công thức FDI; góp phần xây dựng lá chắn miễn dịch tự nhiên cho trẻ nhỏ.

Cụ thể, lactoferrin - bên cạnh khả năng ức chế virus, vi khuẩn bằng cách “giành sắt”, còn hỗ trợ kích hoạt các tế bào miễn dịch như đại thực bào, từ đó tăng khả năng nhận diện và loại bỏ tác nhân gây bệnh ngay từ giai đoạn đầu xâm nhập. Với trẻ nhỏ vốn có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, việc bổ sung lactoferrin mang lại lợi ích rõ rệt: Hỗ trợ cơ thể củng cố hàng rào đề kháng, phản ứng nhạy hơn với mầm bệnh, từ đó giảm tần suất và rút ngắn thời gian mắc bệnh lý thường gặp, đặc biệt là vấn đề về hô hấp và tiêu hóa do virus, vi khuẩn.

Cộng hưởng tác dụng của lactoferrin là hàm lượng kháng thể IgG cao từ sữa non bò, được thu hoạch trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Sữa non là “kho kháng thể tự nhiên” quý giá, chứa nồng độ IgG vượt trội so với các giai đoạn sau, đóng vai trò hàng rào miễn dịch thụ động đầu đời cho trẻ. Nhờ cung cấp dồi dào kháng thể đặc hiệu, sữa non giúp cơ thể trẻ nhận diện và vô hiệu hóa sớm tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Bổ trợ cho vai trò hỗ trợ tăng cường đề kháng là công thức FDI gồm phức hợp 2′-FL HMO và chất xơ hòa tan FOS/Inulin - bộ đôi nổi bật trong việc nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện miễn dịch từ gốc. Trong đó, 2′-FL là loại HMO được tìm thấy tự nhiên trong sữa mẹ, có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và ngăn vi khuẩn gây bệnh bám dính vào niêm mạc ruột. Khi kết hợp chất xơ hòa tan FOS/Inulin, phức hợp này giúp cân bằng hệ vi sinh, cải thiện tiêu hóa, hấp thu tốt và hỗ trợ miễn dịch đường ruột.

Công thức phức hợp tăng đề kháng trong Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là sự kết hợp khoa học và chặt chẽ theo trục phát triển của hệ miễn dịch và tiêu hóa ở trẻ. Nếu sữa non giàu kháng thể IgG mang đến nguồn kháng thể tức thời giúp trẻ chống lại tác nhân gây bệnh, thì lactoferrin là mắt xích tiếp nối giúp kiểm soát mầm bệnh, kích hoạt đại thực bào và củng cố phản ứng miễn dịch nội sinh của cơ thể.

Ở tầng sâu hơn, HMO kết hợp với FOS/Inulin không chỉ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột - nơi chiếm đến 70% tế bào miễn dịch toàn cơ thể, mà còn tăng cường tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện về thể chất và miễn dịch của trẻ. Ba thành phần này hoạt động tương hỗ, tạo nên “thành trì miễn dịch” bền vững cho trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung đa dạng vi chất thiết yếu như kẽm, canxi, vitamin D3, DHA, lysine, iốt... hỗ trợ toàn diện cho sự phát triển về thể chất, trí não và thị giác. Nhờ đó, việc sử dụng Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin không chỉ hỗ trợ trẻ tăng cường đề kháng, giảm tần suất ốm vặt, hỗ trợ tiêu hóa tốt, mà còn giúp trẻ nhỏ tăng trưởng toàn diện.

Là thành quả mới nhất từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin kết tinh từ hành trình nghiên cứu bài bản và ứng dụng khoa học tiên tiến, nhằm giải quyết nhu cầu cốt lõi của cha mẹ Việt: Củng cố miễn dịch và tối ưu phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Khi hệ miễn dịch được vun đắp vững chắc từ những năm đầu đời, cơ thể trẻ có khả năng tự điều chỉnh, thích nghi linh hoạt với sự thay đổi của môi trường sống. Lựa chọn Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là cách cha mẹ lựa chọn khởi đầu vững vàng, giúp con lớn khôn khỏe mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.