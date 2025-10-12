Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Lamborghini Lanzador chưa chắc là xe điện

  • Chủ nhật, 12/10/2025 11:15 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chiếc xe điện đầu tay của Lamborghini nhiều khả năng trở thành xe động cơ plug-in hybrid.

Lamborghini đang cân nhắc thay đổi chiến lược cho mẫu Lanzador, chiếc xe được công bố là ôtô điện đầu tiên trong lịch sử hãng. Thay vì chạy hoàn toàn bằng điện, Lanzador có thể chuyển sang cấu hình plug-in hybrid, kết hợp động cơ V8 tăng áp kép và mô-tơ điện.

Theo các nguồn tin châu Âu, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài tuần tới, trước khi mẫu GT gầm cao này bước vào giai đoạn sản xuất cuối thập kỷ. Lanzador từng được giới thiệu dưới dạng concept năm 2023, mang phong cách pha trộn giữa Urus và Huracan Sterrato, hứa hẹn công suất hơn 1.000 mã lực và hệ thống điện 980 volt.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Stephan Winkelmann thừa nhận Lamborghini đang "xem xét lại" hướng đi.

sieu xe lamborghini anh 1

Nội thất của Lanzador. Ảnh: Lamborghini.

“Chúng tôi có thể làm một mẫu BEV, nhưng tôi nghĩ vài năm tới đó không phải là lựa chọn tốt. Người mua Lamborghini hiện nay chưa xem xe điện thuần túy là một sự thay thế thực sự", Ông nói với tạp chí Autocar.

Nếu chuyển sang cấu hình hybrid, Lanzador sẽ dùng lại nền tảng của Urus SE và Temerario, hệ thống PHEV gồm động cơ V8 tăng áp kép cùng mô-tơ điện, giúp vừa duy trì hiệu suất cao vừa giảm phát thải. Trớ trêu thay, Urus cũng từng được định hướng thành xe điện trước khi hãng đổi ý hồi đầu năm nay.

Quyết định này khiến Lamborghini đi chậm hơn Ferrari, khi đối thủ đang chuẩn bị ra mắt mẫu Elettrica, chiếc xe điện đầu tiên của hãng. Dẫu vậy, Winkelmann cho rằng việc đi khác hướng không phải vấn đề.

“Không quan trọng bạn đạt được gì về mặt công nghệ, điều quan trọng là khách hàng muốn gì,” ông chia sẻ với Car Magazine.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Gặp khó khăn tài chính, Porsche sẽ rút khỏi giải đua WEC từ năm 2026

Porsche đã quyết định rời bỏ giải đua WEC, vốn bao gồm chặng đua 24 Hours of Le Mans nổi tiếng, kể từ mùa giải năm 2026.

8 giờ trước

Chi tiết siêu xe Aston Martin DB12 S mạnh 700 mã lực

Nhằm mở rộng dải sản phẩm hiệu năng cao, hãng xe Anh Quốc đã giới thiệu chiếc Aston Martin DB12 S với một số cải tiến về ngoại hình và hiệu suất vận hành.

9 giờ trước

Đan Thanh

theo Carscoops

siêu xe lamborghini Ferrari Lamborghini Lanzador PHEV

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý