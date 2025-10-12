Lamborghini Lanzador chưa chắc là xe điện

Chiếc xe điện đầu tay của Lamborghini nhiều khả năng trở thành xe động cơ plug-in hybrid.

Lamborghini đang cân nhắc thay đổi chiến lược cho mẫu Lanzador, chiếc xe được công bố là ôtô điện đầu tiên trong lịch sử hãng. Thay vì chạy hoàn toàn bằng điện, Lanzador có thể chuyển sang cấu hình plug-in hybrid, kết hợp động cơ V8 tăng áp kép và mô-tơ điện.

Theo các nguồn tin châu Âu, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài tuần tới, trước khi mẫu GT gầm cao này bước vào giai đoạn sản xuất cuối thập kỷ. Lanzador từng được giới thiệu dưới dạng concept năm 2023, mang phong cách pha trộn giữa Urus và Huracan Sterrato, hứa hẹn công suất hơn 1.000 mã lực và hệ thống điện 980 volt.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Stephan Winkelmann thừa nhận Lamborghini đang "xem xét lại" hướng đi.

Nội thất của Lanzador. Ảnh: Lamborghini.

“Chúng tôi có thể làm một mẫu BEV, nhưng tôi nghĩ vài năm tới đó không phải là lựa chọn tốt. Người mua Lamborghini hiện nay chưa xem xe điện thuần túy là một sự thay thế thực sự", Ông nói với tạp chí Autocar.

Nếu chuyển sang cấu hình hybrid, Lanzador sẽ dùng lại nền tảng của Urus SE và Temerario, hệ thống PHEV gồm động cơ V8 tăng áp kép cùng mô-tơ điện, giúp vừa duy trì hiệu suất cao vừa giảm phát thải. Trớ trêu thay, Urus cũng từng được định hướng thành xe điện trước khi hãng đổi ý hồi đầu năm nay.

Quyết định này khiến Lamborghini đi chậm hơn Ferrari, khi đối thủ đang chuẩn bị ra mắt mẫu Elettrica, chiếc xe điện đầu tiên của hãng. Dẫu vậy, Winkelmann cho rằng việc đi khác hướng không phải vấn đề.

“Không quan trọng bạn đạt được gì về mặt công nghệ, điều quan trọng là khách hàng muốn gì,” ông chia sẻ với Car Magazine.