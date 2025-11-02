Lễ hội bia và nướng khuấy động Hội chợ Mùa Thu

Một trong những tâm điểm của Hội chợ Mùa Thu 2025 là "Cheer Fest - Nướng & Bia", quy tụ hàng trăm loại bia và đại tiệc BBQ quốc tế, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo giữa mùa thu Hà Nội.

Phân khu Cheer Fest - Nướng & Bia với hàng trăm loại bia trở thành điểm hút khách tại Hội chợ Mùa Thu.

Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) thu hút đông đảo du khách ngay từ khi mở cửa ngày 26/10.

Không chỉ là điểm hẹn mua sắm, sự kiện còn được xem như một lễ hội trải nghiệm quy mô lớn, nơi công nghệ, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật giao thoa trong cùng không gian.

Trong đó, khu "Cheer Fest - Nướng & Bia" tại sảnh Nam trở thành tâm điểm với không khí sôi động, kết hợp giữa khói, lửa, âm nhạc và hương vị bia.

Hơn 30 quầy trưng bày giới thiệu hàng trăm loại bia, từ bia thủ công chọn lọc đến các thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam, Đức, Bỉ… Mỗi dòng bia mang trong mình câu chuyện riêng về văn hóa, vùng đất và con người sáng tạo ra nó.

Không khí sôi động tại các gian hàng bia Việt Nam và quốc tế tại Hội chợ Mùa Thu.

Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ, nhờ không gian lễ hội quốc tế và trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

Ba chị em Thảo Phương, sống tại Hà Nội, cho biết đây là lần thứ hai họ quay lại hội chợ vì thích hương vị bia, không khí vui tươi và sự nhộn nhịp của chương trình.

Trải nghiệm thú vị nhất với Phương là thưởng thức bia Đức mát lạnh cùng các món đặc sản quê nhà như gà đen, khô bò Sơn La, mang đến sự kết hợp mới lạ giữa ẩm thực vùng cao và phong cách lễ hội hiện đại.

"Bia thơm, dễ uống, không khí đông vui nhưng vẫn thoải mái", cô nói.

Thảo Phương (ở giữa) nâng ly bia Đức thủ công cùng 2 chị em.

Tại hội chợ, 1689 Beckent Bauer giới thiệu 5 dòng bia đóng chai được ưa chuộng gồm: Vị thanh mát dịu nhẹ, caramel chocolate, trái cây nhiệt đới, hoa bia và cà phê. Trong đó, hai dòng dịu nhẹ và hoa bia thu hút nhiều khách thưởng thức nhất.

Bên cạnh sản phẩm đóng chai, khách tham quan còn có thể trải nghiệm bia lon hoặc bia tươi trực tiếp tại quầy, tận hưởng trọn vẹn hương vị thủ công đặc trưng của thương hiệu.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật nấu bia châu Âu thế kỷ XVII, 1689 Beckent Bauer do các nghệ nhân Việt sáng lập, hướng tới định vị là thương hiệu bia thủ công cao cấp tại Việt Nam.

Theo đại diện hãng, từ nguyên liệu nhập khẩu từ Đức, Bỉ, Czech đến quy trình nấu và lên men theo tiêu chuẩn châu Âu, mỗi sản phẩm là sự kết tinh của tinh thần kỷ luật, thẩm mỹ và niềm đam mê sáng tạo.

Thương hiệu đã chọn huấn luyện viên Park Hang Seo làm đại sứ hình ảnh tại thị trường Việt Nam từ ngày 1/7, thể hiện tinh thần bền bỉ và tôn vinh giá trị văn hóa giao thoa.

Gian hàng của 1689 Beckent Bauer tập trung du khách trải nghiệm và mua sắm.

Bên cạnh bia, "đại tiệc BBQ không biên giới" mang đến thực đơn phong phú, kết hợp giữa ẩm thực truyền thống và hiện đại: Bê quay nguyên con vàng ruộm, đùi cừu nướng thảo mộc, tôm hùm Nha Trang nướng bơ tỏi, hàu Nhật nướng phô mai…

Thực khách còn có thể thưởng thức các món ăn đường phố quốc tế như pad Thái, bồ câu quay trà Long Tỉnh, spaghetti bolognese, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực tại hội chợ.

Các món ăn Nhật Bản và Hàn Quốc được nhiều thực khách lựa chọn để thưởng thức cùng bia.

Một điểm nhấn khác là màn xác lập kỷ lục Việt Nam “Bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất Việt Nam”, tái hiện mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) bằng xôi gấc và hoa đậu.

Tác phẩm do tập thể đầu bếp Lạc Hồng Palace (Hải Phòng) thực hiện, dưới sự cố vấn của nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh và Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, thể hiện sự kết hợp giữa nghệ thuật ẩm thực và tư duy kiến trúc. Hoạt động dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 31/10 tại sân Nam trung tâm triển lãm.

"Bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất Việt Nam" xác lập kỷ lục Việt Nam.

Khi màn đêm buông xuống, không gian Cheer Fest chuyển sang "chế độ lễ hội" với DJ sôi động, âm nhạc House và EDM xen lẫn các tiết mục Flamenco, acoustic và những màn biểu diễn xiếc, ảo thuật.

Chuỗi minigame như thi uống bia tốc độ, bịt mắt ăn xúc xích, lễ hội hóa trang Halloween hay đuổi hình bắt chữ… khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt.

Bữa tiệc nướng buổi tối tại hội chợ trở thành tâm điểm khi quy tụ nhiều đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài nước như Phạm Tuấn Hải, Benoit Leloup (Pháp) và Don David - Phó chủ tịch Hiệp hội Nướng Thế giới.

"Giám khảo Master Chef" Phạm Tuấn Hải mở màn với món sườn cừu nướng thảo mộc đậm vị, trong khi "vua bếp" người Pháp Benoit Leloup với hơn 25 năm kinh nghiệm mang đến phong cách ẩm thực giao hòa Đông - Tây.

Bữa tiệc nướng buổi tối tại hội chợ thu hút hàng nghìn lượt khách.

Điểm nhấn của đêm tiệc là phần trình diễn của chuyên gia BBQ thế giới Don David, người khiến khán giả mãn nhãn với kỹ nghệ nướng đỉnh cao. Từng miếng thịt trên than hồng thấm đượm phong cách barbecue Azerbaijan, kết hợp cùng gia vị Việt, tạo nên trải nghiệm ẩm thực giao thoa độc đáo và khó quên.

Với tinh thần "ăn cũng vui, chill cũng chất", Cheer Fest góp phần biến Hà Nội vào mùa thu thành "thành phố tiệc tùng" đúng nghĩa.

Từ đại tiệc khói lửa đến hành trình "Một vòng Việt Nam" đậm vị quê hương, Hội chợ Mùa Thu đang trở thành tâm điểm check-in và là sự kiện khiến thủ đô thêm rực rỡ, sôi động trong những ngày cuối thu.