'Săn' thu chuẩn bài tại Hội chợ Mùa thu

Giữa tiết trời dịu mát, Hội chợ Mùa thu mang đến cho du khách một hành trình "du lịch văn hóa" thu nhỏ, nơi 34 tỉnh, thành cùng hơn 1.000 doanh nghiệp hội tụ để kể câu chuyện theo cách riêng.

Những ngày cuối tháng 10, dòng người tấp nập đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh, Hà Nội tham dự Hội chợ Mùa thu 2025. Sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, lần đầu được tổ chức với hơn 1.000 doanh nghiệp, gần 3.000 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành, trải dài trên diện tích hơn 130.000 m2.

Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Hà Nội

Giữa không gian rộng lớn của hội chợ, mỗi gian hàng là một lát cắt nhỏ về con người, văn hóa và tinh thần địa phương.

Trong số đó, không gian nhà sàn mộc mạc của tỉnh Sơn La trở thành điểm dừng chân thu hút nhiều du khách.

Không chỉ tái hiện đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc vùng cao, không gian này còn mang đến hương vị Tây Bắc với mắc khén, táo mèo và đặc biệt là cây hồng trước hiên nhà. Nghệ nhân làng nghề biểu diễn làm trực tiếp các sản phẩm thủ công tại hội chợ.

Du khách tham quan, mua sắm, chụp ảnh tại nhà sàn của tỉnh Sơn La.

Dưới tán cây hồng, Nguyễn Thị Ngọc Viên và Lê Thùy Giang (20 tuổi) dừng lại khá lâu để chụp ảnh và ngắm nhìn. Cả hai lần đầu đến hội chợ sau khi biết thông tin qua báo chí và mạng xã hội.

"Mỗi gian hàng đều mang đặc sản riêng, qua đó chúng tôi mới thấy các vùng đất khác có nhiều điều thú vị chưa từng biết tới", Giang nói.

Ngọc Viên (trái) và Thùy Giang check-in cây hồng Sơn La.

Tại gian trưng bày của tỉnh Cao Bằng, mô hình thác Bản Giốc thu nhỏ thu hút nhóm sinh viên ngành Du lịch, trường Đại học Phương Đông. Lê Ngọc Huyền, 20 tuổi, cho biết đây là chuyến "thực tế học tập" đáng nhớ.

"Cảm xúc thật khó tả. Giữa không gian hội tụ văn hóa của 34 tỉnh thành, tôi thấy mọi thứ đều phong phú và sống động hơn mình tưởng. Vừa học được nhiều điều mới, vừa cảm nhận rõ niềm tự hào về quê hương", Huyền nói.

Nhóm sinh viên Đại học Phương Đông check-in với mô hình thác Bản Giốc của tỉnh Cao Bằng.

Gian hàng của tỉnh Điện Biên gây ấn tượng với mô hình tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, gợi nhắc niềm tự hào về một trang sử hào hùng của dân tộc. Không gian trưng bày còn mang đậm hương vị vùng cao với các sản vật đặc trưng như thịt trâu gác bếp, lạp xưởng, chẳm chéo, bí xanh và khoai, những sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.

Tại gian hàng, các nghệ nhân làng nghề còn trực tiếp trình diễn kỹ thuật làm đồ thủ công, mang đến cho người xem những trải nghiệm chân thực và sinh động.

Mô hình tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ xuất hiện tại hội chợ, bên cạnh là người phụ nữ dân tộc dệt khăn thủ công.

Không chỉ là không gian trưng bày, Hội chợ Mùa Thu còn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ thu hút giới trẻ tại các gian hàng của thương hiệu game và đồ thủ công. Trước khu vực chụp ảnh photobooth, hàng dài bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm. Nhiều người lớn tuổi cũng hào hứng tham gia, chia sẻ đây là lần đầu họ thử một hoạt động hiện đại và thú vị như vậy.

Trải nghiệm chụp ảnh photobooth thu hút giới trẻ và người lớn tuổi.

Tại sảnh chính, không gian "Con đường Thu Hà Nội" được tái hiện sinh động, hội tụ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, làng nghề và những sản phẩm đặc trưng của thủ đô. Du khách có thể chiêm ngưỡng các sản phẩm dệt may, thời trang như túi thêu, vải vóc thổ cẩm; thưởng lãm đồ thủ công mỹ nghệ gồm tranh, gốm sứ, đồ gỗ tinh xảo.

Đặc biệt, làng nghề truyền thống làm nón Chuông cũng có gian trưng bày riêng, bên cạnh khu vực trình diễn của các nghệ nhân điêu khắc gỗ, viết chữ Nôm ngay tại chỗ, mang đến không khí thu đậm sắc văn hóa Hà thành.

Phố cổ Hà Nội được tái hiện sinh động tại hội chợ.

Hà Nội vào thu không thể thiếu hương cốm làng Vòng, thứ quà thanh tao gói trong lá chuối, gợi sắc thu dịu dàng nơi phố cổ. Không gian ẩm thực tại "Con đường Thu Hà Nội" còn mang đến những món quen thuộc như: bánh cuốn nóng, bánh giò, kem Tràng Tiền, cà phê trứng… tái hiện trọn vẹn hương vị đặc trưng của thủ đô.

Những thức quà của mùa thu Hà Nội thu hút du khách trải nghiệm.

Trong khuôn khổ hội chợ, mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam được làm từ 410 kg xôi gấc và 100 kg đậu đã chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam.

Tác phẩm là sự kết hợp giữa nghệ thuật ẩm thực truyền thống và tư duy kiến trúc hiện đại, mang đến điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện năm nay.

Mô hình tái hiện tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 thế giới, do nghệ nhân bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh và Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn cố vấn chuyên môn, được thực hiện bởi đội ngũ đầu bếp Lạc Hồng Palace (Hải Phòng).

Với tỷ lệ thu nhỏ 1:10, mô hình có kích thước dài gần 1,8 m, rộng 2 m, cao 80 cm, hoàn thiện sau 3 ngày liên tục từ công đoạn nấu, nhuộm màu, đắp khuôn đến lắp ráp, trang trí.

Phần thân chính được tạo hình từ 410 kg xôi gấc đỏ rực nấu bằng nếp cái hoa vàng, trong khi các chi tiết hoa văn, mái vòm và cảnh quan xung quanh được nặn thủ công từ 100 kg đậu xanh và đậu trắng. Các đầu bếp đã sử dụng màu sắc tự nhiên để mô phỏng trung thực công trình, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cận cảnh mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam được xác lập kỷ lục.

Tour du lịch tại hội chợ

Tại sảnh trung tâm, không gian trưng bày do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì mang chủ đề "Tinh hoa Văn hóa Việt và Điểm hẹn giao thương", giới thiệu bức tranh toàn cảnh về âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mỹ thuật, xuất bản và ẩm thực Việt Nam.

Trong khu vực của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chủ đề "Việt Nam - Đi để yêu" thu hút du khách với các điểm đến tiêu biểu như Điện Biên, Cao Bằng, Quảng Trị…

"Tour du lịch" bằng công nghệ thực tế ảo đưa du khách khám phá đường Trường Sơn huyền thoại - hang chỉ huy theo một cách riêng. Qua kính VR, du khách có thể "lái" xe Zil trên con đường mòn Trường Sơn, hay "bước chân" giữa núi rừng hùng vĩ để cảm nhận không khí của một thời lịch sử.

Công nghệ thực tế ảo đưa du khách khám phá đường Trường Sơn huyền thoại - hang chỉ huy.

Làng du lịch Thái Hải (Thái Nguyên) được xây dựng năm 2002, mở cửa đón khách từ 2014, nằm trên diện tích hơn 70 ha giữa núi đồi, hồ nước và rừng cây. Nơi đây có 30 ngôi nhà sàn cổ của người Tày, Nùng lưu giữ trọn vẹn kiến trúc và nếp sinh hoạt truyền thống. Người dân trong làng vẫn duy trì ngôn ngữ, phong tục, lễ hội, giúp văn hóa Tày - Nùng được gìn giữ tự nhiên trong đời sống.

Du khách có thể nghỉ trong nhà sàn, thưởng thức ẩm thực dân tộc, tham gia dệt vải, chăn nuôi hay làm nghề thủ công, trải nghiệm trọn vẹn không gian văn hóa miền trung du.

Bản làng Thái Hải - một trong 5 làng du lịch tốt nhất thế giới tại Việt Nam.

Nhiều địa phương khác như Cà Mau, Quảng Ngãi, Hội An hay Tuyên Quang cũng mang đến hội chợ những sản phẩm du lịch đặc trưng, giới thiệu cảnh sắc, văn hóa và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền.

Các địa phương quảng bá ẩm thực, sản phẩm OCOP và tour du lịch đến du khách.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mang đến hội chợ sản phẩm du lịch mới "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train". Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, lấy cảm hứng từ hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Nội thất được thiết kế sang trọng, mỗi toa có 40–60 chỗ ngồi, với hệ thống cửa kính rộng giúp hành khách dễ dàng ngắm cảnh dọc đường.

Mô hình tái hiện đoàn tàu du lịch 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô.

Giữa không khí sôi động của những gian hàng, tinh thần sẻ chia cũng được lan tỏa mạnh mẽ tại Hội chợ Mùa thu. Đến 22h ngày 28/10, số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ đã đạt 211.436.938 đồng.

Chương trình do Ban Tổ chức phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai, với các hòm quyên góp đặt tại tất cả cửa ra vào để du khách, doanh nghiệp và người dân dễ dàng đóng góp.

Theo đại diện Ban Tổ chức, việc gắn kết hoạt động thương mại với trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt trong phát triển bền vững. Hội chợ Mùa thu không chỉ là nơi quảng bá thương hiệu, kết nối đầu tư mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân văn, nơi kinh tế gắn liền với sự phát triển của con người và cộng đồng.

Du khách nhiều lứa tuổi trải nghiệm mua sắm, tham quan tại Hội chợ Mùa thu.

Hội chợ Mùa thu 2025 sẽ kéo dài đến ngày 4/11, hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Trong không gian giao thoa giữa sắc màu văn hóa và hơi thở hiện đại, mỗi gian hàng, mỗi sản vật, mỗi nụ cười gặp gỡ nơi đây đều góp phần kể tiếp câu chuyện về niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.