Lịch sử chiếc áo ngực huyền thoại của Victoria’s Secret

Khi Schiffer mặc lên người, chiếc áo lót đặc biệt này lập tức được bán với giá 1 triệu USD . Bức hình quảng cáo lập tức tạo ra “cơn sốt”, được phóng to và treo trên một cửa hàng của thương hiệu trên Đại lộ số 5 (New York, Mỹ). Tấm áp phích cao 5 tầng nhà thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân New York, khẳng định nỗ lực lật thế cờ của Victoria’s Secret, khẳng định vị trí trên thị trường áo lót nâng ngực. Miracle Bra chính là tiền thân của những chiếc áo lót Fantasy làm nên danh tiếng cho thương hiệu sau này.