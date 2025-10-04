Loạt xe sang từng xuất hiện cùng Shark Bình, có cả siêu xe lội nước

Shark Bình từng xuất hiện cùng nhiều mẫu xe hạng sang, kiểu MPV gia đình giá gần chục tỷ đồng.

Là doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ, không ngạc nhiên khi Shark Bình sở hữu những mẫu xe hạng sang đắt đỏ. Tuy nhiên trên trang cá nhân, "cá mập" này lại khá kín tiếng, hiếm khi đăng tải hình ảnh xe sang.

Tại lễ cưới của Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh, "cá mập" đã xuất hiện cùng chiếc Mercedes-Maybach S600, được dùng làm xe đưa dâu.

Chiếc Mercedes-Maybach S600 xuất hiện trong đám cưới của Phương Oanh và Shark Bình. Ảnh: S.T.

Đây là mẫu sedan đầu bảng của hãng xe Đức, sở hữu máy V12 dung tích 6.0L, cho công suất 510 mã lực và mô men xoắn 830 Nm. S600 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Hiện tại, phiên bản đời mới của chiếc sedan siêu sang có giá niêm yết khoảng 14,448 tỷ đồng ở Việt Nam.

Ở những chuyến du lịch nước ngoài, Shark Bình từng xuất hiện bên cạnh chiếc Ford Mustang Convertible thế hệ VI. Đây là mẫu muscle car kiểu Mỹ được yêu thích. Phiên bản hiện tại sở hữu 2 tuỳ chọn động cơ gồm 2.3L và 5.0L V8, cho công suất 315-480 mã lực, mô men xoắn 475-563 Nm. Hiện tại Mustang 2025 đang được bán với giá dao động 40.120- 66.375 USD .

Trong nước, "cá mập" cũng từng đăng tải hình ảnh ngồi bên trong một mẫu xe hạng sang. Theo hình ảnh, đây có thể là khoang khách trên chiếc Toyota Alphard, được nâng cấp thành dạng limousine. Toyota Alphard thời điểm đó sở hữu động cơ xăng 2.5L cho công suất khoảng 182 mã lực. Giá bán của xe ở bản tiêu chuẩn dao động 2,9- 3,2 tỷ đồng .

Hai mẫu xe hạng sang từng được Phương Oanh và Shark Bình đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Phương Oanh, Nguyễn Hòa Bình.

Ở một video chia sẻ của Phương Oanh, vợ của Shark Bình cho thấy cuộc sống xa hoa khi bước xuống từ một chiếc limousine hạng sang, có thể là Lexus LM 350 hoặc 350h, giá dao động 7,29- 8,71 tỷ đồng .

Phương Oanh và Shark Bình cũng từng xuất hiện cùng chiếc Revoluxs One 9.0, mẫu ôtô được thiết kế lấy cảm hứng từ siêu xe, nhưng cấu trúc bên trong là thân tàu composite chống nước, tích hợp động cơ thủy lực để di chuyển trên mặt nước. Chiếc siêu xe "biết bơi" này thường được bán tại Dubai hay Monaco, với giá dao động 200.000- 300.000 USD .