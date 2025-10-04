Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Loạt xe sang từng xuất hiện cùng Shark Bình, có cả siêu xe lội nước

  • Thứ bảy, 4/10/2025 19:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Shark Bình từng xuất hiện cùng nhiều mẫu xe hạng sang, kiểu MPV gia đình giá gần chục tỷ đồng.

Là doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ, không ngạc nhiên khi Shark Bình sở hữu những mẫu xe hạng sang đắt đỏ. Tuy nhiên trên trang cá nhân, "cá mập" này lại khá kín tiếng, hiếm khi đăng tải hình ảnh xe sang.

Tại lễ cưới của Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh, "cá mập" đã xuất hiện cùng chiếc Mercedes-Maybach S600, được dùng làm xe đưa dâu.

sieu xe cua Shark Binh anh 1

Chiếc Mercedes-Maybach S600 xuất hiện trong đám cưới của Phương Oanh và Shark Bình. Ảnh: S.T.

Đây là mẫu sedan đầu bảng của hãng xe Đức, sở hữu máy V12 dung tích 6.0L, cho công suất 510 mã lực và mô men xoắn 830 Nm. S600 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Hiện tại, phiên bản đời mới của chiếc sedan siêu sang có giá niêm yết khoảng 14,448 tỷ đồng ở Việt Nam.

Ở những chuyến du lịch nước ngoài, Shark Bình từng xuất hiện bên cạnh chiếc Ford Mustang Convertible thế hệ VI. Đây là mẫu muscle car kiểu Mỹ được yêu thích. Phiên bản hiện tại sở hữu 2 tuỳ chọn động cơ gồm 2.3L và 5.0L V8, cho công suất 315-480 mã lực, mô men xoắn 475-563 Nm. Hiện tại Mustang 2025 đang được bán với giá dao động 40.120-66.375 USD.

Trong nước, "cá mập" cũng từng đăng tải hình ảnh ngồi bên trong một mẫu xe hạng sang. Theo hình ảnh, đây có thể là khoang khách trên chiếc Toyota Alphard, được nâng cấp thành dạng limousine. Toyota Alphard thời điểm đó sở hữu động cơ xăng 2.5L cho công suất khoảng 182 mã lực. Giá bán của xe ở bản tiêu chuẩn dao động 2,9-3,2 tỷ đồng.

sieu xe cua Shark Binh anh 2sieu xe cua Shark Binh anh 3

Hai mẫu xe hạng sang từng được Phương Oanh và Shark Bình đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Phương Oanh, Nguyễn Hòa Bình.

Ở một video chia sẻ của Phương Oanh, vợ của Shark Bình cho thấy cuộc sống xa hoa khi bước xuống từ một chiếc limousine hạng sang, có thể là Lexus LM 350 hoặc 350h, giá dao động 7,29-8,71 tỷ đồng.

Phương Oanh và Shark Bình cũng từng xuất hiện cùng chiếc Revoluxs One 9.0, mẫu ôtô được thiết kế lấy cảm hứng từ siêu xe, nhưng cấu trúc bên trong là thân tàu composite chống nước, tích hợp động cơ thủy lực để di chuyển trên mặt nước. Chiếc siêu xe "biết bơi" này thường được bán tại Dubai hay Monaco, với giá dao động 200.000-300.000 USD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

BMW khai tử X4, Z4 và 8 Series

BMW đang tiến hành một cuộc đại tu danh mục sản phẩm khi hàng loạt mẫu xe như X4, Z4 và 8 Series không có phiên bản kế nhiệm trong chiến lược Neue Klasse.

3 giờ trước

Honda CB350 H'ness có màu mới, giá gần 130 triệu đồng

Bên cạnh 2 tùy chọn màu sắc mới, Honda CB350 H'ness cũng có thêm loạt trang bị tiện ích.

4 giờ trước

Co camera AI, het thoi 'doi pho' CSGT hinh anh

Có camera AI, hết thời 'đối phó' CSGT

11 giờ trước 10:03 4/10/2025

0

Mức phạt tăng cao, các phương tiện giám sát ngày càng trở nên hiện đại buộc người tham gia giao thông phải nghiêm túc chấp hành, thay vì "đối phó" lực lượng CSGT.

Đan Thanh

siêu xe của Shark Bình Toyota shark bình nguyễn hoà bình phương oanh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý