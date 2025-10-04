Honda CB350 H'ness có màu mới, giá gần 130 triệu đồng

Bên cạnh 2 tùy chọn màu sắc mới, Honda CB350 H'ness cũng có thêm loạt trang bị tiện ích.

Trên trang chủ, Honda Việt Nam thông báo làm mới mẫu môtô CB350 H'ness với 2 tùy chọn màu sắc mới, gồm Đỏ Đen và Xám Đen.

Mẫu môtô phân khối lớn sở hữu khối động cơ đặt thẳng hàng, khung xe cấu trúc dạng nôi kép bao trọn toàn bộ cụm động cơ, kết hợp cùng ống xả mạ chrome.

Cụm đèn pha dạng tròn cổ điển được nâng cấp bằng công nghệ LED, đi kèm xi-nhan LED vòng lửa. Bình xăng lớn bo tròn hai bên, yên xe phẳng và rộng rãi. Honda CB350 H'ness sử dụng vành đúc 14 chấu kết hợp lốp không săm to bản, nhiều rãnh thoát nước.

Cụm đồng hồ LCD đa chức năng trên CB350 H’ness gồm kim cơ hiển thị tốc độ kết hợp màn hình LCD đa chức năng, cung cấp đầy đủ thông tin từ lượng xăng và giờ, vị trí cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, mức tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực, điện áp ắc quy và quãng đường đi được với lượng xăng còn lại trong bình.

Chắn bùn trước kéo dài, công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động và đèn cảnh báo nguy hiểm với tín hiệu nhấp nháy 4 xi-nhan cùng lúc là những trang bị đáng chú ý trên Honda CB350 H'ness.

"Trái tim" của Honda CB350 H'ness là động cơ 350 cc, xy-lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng không khí, với công suất tối đa 20,78 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm ở 3.000 vòng/phút.

Trục chính của hộp số được tích hợp tạ đối trọng đóng vai trò như một trục cân bằng nằm phía sau của xy-lanh, hoạt động kết hợp với trục cân bằng phía trước xy-lanh nhằm triệt tiêu rung chấn hiệu quả.

Honda CB350 H'ness được trang bị hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều, giúp giảm hiện tượng khóa bánh sau khi về số gấp, mang lại cảm giác bóp côn nhẹ nhàng và vận hành mượt mà.

Mẫu môtô phân khối lớn sử dụng phanh đĩa trước 310mm và sau 240mm đi kèm hệ thống phanh ABS 2 kênh.

Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) duy trì độ bám giữa bánh sau và mặt đường, tự động điều chỉnh công suất động cơ khi phát hiện bánh bị trượt. Hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS) cũng được tích hợp, tự động nháy đèn xi-nhan khi xe giảm tốc đột ngột, cảnh báo kịp thời cho các phương tiện phía sau.

CB350 H’ness sẽ được mở bán vào ngày 12/10 sắp tới tại hệ thống cửa hàng CB ủy nhiệm. Giá bán lẻ đề xuất của Honda CB350 H'ness là 129,99 triệu đồng.