Luật du lịch mới của Triều Tiên

  • Thứ sáu, 31/10/2025 11:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Luật mới cho phép Wonsan-Kalma của Triều Tiên mở rộng đầu tư, phát triển du lịch, nhưng kèm các quy chuẩn an toàn và quản lý rõ ràng.

Ảnh chụp từ trên cao khu du lịch ven biển Wonsan Kalma ở Wonsan, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Đạo luật mới của khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 của Triều Tiên thông qua trong phiên họp toàn thể lần thứ 35 vào tháng 5 vừa qua. Văn bản này được xem là bước tiến nhằm hợp pháp hóa mô hình đặc khu du lịch hướng đến đầu tư nước ngoài, đồng thời củng cố mạng lưới kiểm soát xã hội và thông tin của nhà nước.

Phân tích đạo luật cho thấy Bình Nhưỡng đang cố gắng thu hút nguồn vốn từ bên ngoài thông qua các điều khoản “tự do lưu chuyển ngoại tệ” (Điều 71), “thuế ưu đãi” (Điều 74) và “quyền kinh doanh độc quyền” dành cho các công ty đầu tư (Điều 56).

Khu du lịch được định nghĩa là “trung tâm của khu du lịch quốc tế quanh Wonsan và núi Kumgang”, với vị trí tại bán đảo Kalma và vùng biển lân cận, được mô tả là có “điều kiện tuyệt vời cho du lịch ven biển”.

Tuy nhiên, đi kèm với các ưu đãi kinh tế là một cơ chế quản lý tập trung cao độ. Luật giao toàn bộ quyền điều hành khu vực cho một “cơ quan quản lý Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma” (Điều 7 và 8), chịu trách nhiệm cấp phép kinh doanh, định giá, thu thuế, thanh tra và xử phạt. Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật có nhiệm vụ giám sát việc đi lại của người dân và người nước ngoài (Điều 13), còn cơ quan thông tin liên lạc được phép “theo dõi và điều chỉnh mọi hoạt động truyền thông” (Điều 14).

Trieu Tien anh 1

Người dân Triều Tiên tận hưởng kỳ nghỉ tại bãi biển Wonsan-Kalma, khu du lịch ven biển phía đông, hôm 1/7. Ảnh: KCNA.

Nhà nghiên cứu Hwang Hyun-uk từ Trung tâm AND của Daily NK nhận định các quy định về an toàn công cộng và truyền thông trong đạo luật này cho thấy Triều Tiên đang áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn so với các đặc khu trước đây.

So với Đạo luật Khu du lịch quốc tế Núi Kumgang, vốn cho phép “sử dụng miễn phí các phương tiện truyền thông như bưu điện, điện thoại, fax và Internet” (Điều 17), luật mới đã loại bỏ hoàn toàn yếu tố tự do này. Thay vào đó, mọi hoạt động thông tin và giao tiếp đều nằm trong phạm vi giám sát của nhà nước.

Không chỉ quy định quyền lợi, đạo luật còn đặt ra loạt yêu cầu đối với khách du lịch. Điều 53 yêu cầu du khách tuân thủ 12 nguyên tắc trong suốt thời gian lưu trú, bao gồm cấm sử dụng thiết bị thông tin liên lạc trái phép, không được rời khỏi khu du lịch, không làm hư hại tài sản, không tiếp cận bí mật quốc gia hay quân sự và phải giữ gìn đạo đức xã hội cũng như phong tục địa phương.

“Việc ban hành đạo luật này có thể mang lại một khung pháp lý ổn định hơn cho các nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài”, ông Hwang nhận xét.

Quỳnh Trang

