Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết năm

Nhóm khách hàng cá nhân nước ngoài và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí cho đến hết ngày 31/12.

Cục Đường bộ vừa phát đi thông báo liên quan đến chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông theo nội dung Nghị định 119 của Chính phủ.

Cụ thể, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp cho đến trước thời điểm 31/12.

Như vậy, nhóm khách hàng cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp sẽ được lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến cuối năm, thay vì bắt buộc hoàn thành ngay từ ngày 1/10 tới đây. Trong khoảng thời gian chờ, các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Lý giải quyết định nói trên, Cục Đường bộ cho biết việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông hiện vẫn còn một số tồn tại.

Phương tiện thanh toán không tiền mặt (bao gồm ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi) của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp khó khăn hơn so với phương tiện thanh toán không tiền mặt của cá nhân.

Chủ phương tiện giao thông cá nhân sẽ dùng tài khoản giao thông để thanh toán phí đường bộ không dừng từ ngày 1/10. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi, dẫn đến khó khăn trong việc kết nối với tài khoản giao thông. Trong khi đó, thẻ tín dụng của doanh nghiệp khi kết nối tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1-2%), gây tốn kém cho doanh nghiệp.

Phương án ủy nhiệm chi (tài khoản thanh toán được chủ phương tiện ủy nhiệm chi khi phát sinh giao dịch) kết nối với tài khoản giao thông lại chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng, hiện ở mức 0,2 giây/giao dịch.

Một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không tiền mặt.

Trước đó, số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cho biết đến ngày 30/9, về cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông. Tuy nhiên trong số này, chỉ hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông hoàn thành kết nối với phương tiện thanh toán không tiền mặt.

Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không tiền mặt, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Còn nhiều tài khoản giao thông chưa kết nối phương tiện thanh toán không tiền mặt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trong thông báo, Cục Đường bộ đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ ETC chủ động phối hợp với VEC và các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT để xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không tiền mặt theo quy định.

Cục Đường bộ cũng cho biết sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán để tháo gỡ các vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối để đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.