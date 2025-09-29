Đã liên kết ngân hàng, có cần nạp tiền để trả phí ETC khi qua trạm?

Quy trình thanh toán của các ứng dụng thu phí điện tử không dừng có phần khác nhau, dù đều bắt buộc người dùng phải liên kết với phương tiện thanh toán không tiền mặt.

Khách hàng có thể vẫn cần nạp tiền để trả phí ETC. Ảnh: Ngọc Tân.

Trong Nghị định 119 do Chính phủ ban hành, nội dung Điều 31 có quy định từ ngày 1/10 tới đây, chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại khoản 4 Điều 31 của Nghị định này cũng nêu rõ, chủ phương tiện phải thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10.

Như vậy, chủ phương tiện ngoài chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông còn cần phải thực hiện liên kết với phương tiện thanh toán không tiền mặt, bao gồm ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Đây là các bước cần thiết để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện lưu thông qua trạm thu phí không dừng kể từ ngày 1/10 tới đây.

Dù vậy, quy trình thanh toán ở từng đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tại Việt Nam có phần khác biệt.

Chẳng hạn, VETC cho biết khách hàng cần phải nạp tiền vào Ví VETC (tên gọi của tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC) để thanh toán phí điện tử không dừng. Đơn vị này cho biết đảm bảo xử lý nhanh chóng khi qua trạm là một trong những nguyên nhân người dùng cần phải nạp tiền để trả phí, dù đã hoàn tất liên kết tài khoản ngân hàng.

Dù đã liên kết tài khoản ngân hàng, người dùng vẫn phải nạp tiền vào tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC để trả phí không dừng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trong khi đó, ePass lại cho phép người dùng có thể thanh toán phí không dừng ngay trên số dư ví điện tử, thẻ tín dụng đã liên kết thành công.

Đơn vị cung cấp dịch vụ ePass cũng cho biết ở thời điểm hiện tại vẫn sẽ ưu tiên trừ tiền trong tài khoản ePass trước. Nếu tài khoản này không đủ tiền, phí đường bộ không dừng sẽ được trừ trực tiếp vào ví điện tử hoặc thẻ tín dụng mà người dùng đã liên kết thành công.

Đối với thao tác nạp/rút tiền vào Ví VETC trên ứng dụng VETC, người dùng có thể thực hiện hoàn toàn miễn phí. Hạn mức nạp tiền tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch, tối đa 20 triệu đồng/giao dịch.

Đối với thao tác rút tiền, hạn mức tối thiểu mỗi lần rút là 50.000 đồng/giao dịch, tối đa 2 triệu đồng/giao dịch. Mỗi ngày người dùng có thể rút tối đa 5 triệu đồng, nhiều nhất 20 triệu đồng mỗi tháng.

Còn với ứng dụng ePass, do gần như không cần phải nạp tiền, các thao tác nạp/rút về tài khoản ngân hàng sẽ được thực hiện riêng trên ứng dụng ví điện tử.