Lý giải Hà Nội 'dát vàng', xuất hiện cầu vồng kép sáng nay

Sáng 16/10, nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa lớn kèm sấm chớp từ khoảng 5h. Sau mưa, bầu trời bao phủ một màu vàng như mỡ gà. Ảnh: Lệ Giang.

Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc bầu trời Hà Nội vàng rực lúc sáng sớm trông như hoàng hôn. Theo chuyên gia khí tượng, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, lớp mây dày gần mặt đất sáng nay phân tầng rõ rệt, gây mưa chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía Tây Nam thành phố. Ảnh: Kiều Oanh, Duy Niên.

Sau mưa, Hà Nội xuất hiện cầu vồng đôi hiếm gặp. Chuyên gia cho biết phía trên là tầng mây cao có ánh nắng chiếu qua, tạo nên hiện tượng cầu vồng khi các hạt nước mưa khúc xạ ánh sáng Mặt Trời. Ảnh: Ngọc Sơn.

Theo tiến sĩ Huy, vùng mưa dịch chuyển dần về phía Tây và giảm cường độ trong buổi sáng. Người dân khởi hành đi làm muộn hơn có thể tránh được mưa do đợt mưa này không kéo dài. Ảnh: Quỳnh Mai.

Việt Trung (phường Hoàn Kiếm) cho biết anh có thói quen dậy sớm. Khoảng 5h, anh nhận thấy bầu trời có màu vàng lạ thường. "Bầu trời chuyển sang màu vàng óng rất hiếm gặp. Lúc sau, cầu vồng xuất hiện rất rõ, khi đó màu vàng trên bầu trời cũng dần nhạt đi", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Huy Nguyễn.

Trên mạng xã hội, người dân ở các tỉnh thành khác như: Thái Nguyên, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang... cũng ghi nhận bầu trời chuyển màu vàng trong sáng sớm nay. Trong ảnh, tầng mây như muốn "ôm trọn" Hà Nội. Ảnh: Hồng Yến.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trước đó, khoảng 3h ngày 16/10, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa dông cho khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng. Ảnh: Phong Linh.

Vùng mây này sau đó di chuyển đến và gây mưa dông mạnh cho khu vực Hà Nội. Ảnh: Hoàng Nam.

