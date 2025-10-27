Hoàng Nam - Linh Giang bất hòa sau chung kết pickleball ở TP.HCM

Lý Hoàng Nam - Trịnh Linh Giang bất ngờ tranh cãi trên mạng xã hội sau sự việc Triệu Cầu Lông đến muộn và bị xử thua trong trận chung kết giải pickleball tại TP.HCM.

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang vốn có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Trịnh Linh Giang/FB.

Tối 26/10, trận chung kết giải pickleball D-Joy Tour 2025 gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Cụ thể, vận động viên Triệu Cầu Lông (Trần Ngọc Triệu) đến sân muộn, sau đó bị ban tổ chức xử thua.

Theo kết quả từ phía ban tổ chức, Triệu Cầu Lông - Trịnh Linh Giang nhận HCB, Lê Xuân Đức - Lý Hoàng Nam giành HCV ở nội dung đôi nam mà không cần thi đấu. Phần lớn khán giả đồng tình với quyết định này, cho rằng đây là lời cảnh báo, bài học đúng lúc cho Triệu Cầu Lông.

Sự thiếu chuyên nghiệp của tay vợt này nhanh chóng tạo ra làn sóng chỉ trích từ phía công chúng. Đến sáng 27/10, các vận động viên tham gia trận chung kết, bao gồm đối thủ Lý Hoàng Nam và đồng đội Trịnh Linh Giang, đồng loạt lên tiếng trên trang cá nhân, nối dài ồn ào.

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang nối dài cuộc tranh luận xung quanh trận chung kết pickleball. Ảnh: Trịnh Linh Giang/FB.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam trình bày lại diễn biến cụ thể của sự việc. Ban đầu, anh và đồng đội Xuân Đức quyết định chờ Triệu Cầu Lông đến 21h30.

Tuy nhiên, tay vợt này vẫn chưa đến sân kịp thời do chuyến bay tốn thời gian hạ cánh, đồng thời khó di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió tại TP.HCM. Lý Hoàng Nam và đồng đội đưa ra phương án không tham dự trận chung kết.

Sau đó, trước sự tác động của nhiều bên, Xuân Đức lại cho biết sẽ tham gia. Song, sau khi được những người xung quanh động viên, tay vợt này đưa ra quyết định cuối cùng, không đánh trận chung kết.

Theo lời kể của Lý Hoàng Nam, Xuân Đức bắt đầu mệt từ 21h, sợ không thể đảm bảo phong độ khi ra sân. Trong bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, Hoàng Nam cũng gửi lời xin lỗi đến công chúng, mong muốn được khán giả thể thao thông cảm khi không thể mang đến một trận chung kết trọn vẹn.

Sau 3 tiếng đăng tải, bài viết thu về gần 5.000 lượt thích và gần 1.000 lượt bình luận, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với trận đấu lùm xùm này. Ở phía dưới bài đăng này, Trịnh Linh Giang cũng để lại một số bình luận phản bác, sau đó xoá đi.

Trên trang cá nhân, Linh Giang đăng tải story ám chỉ sự việc còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ.

“Anh em thân cận quá hiểu, nên làm gì có ai lên tiếng nữa đâu. Cộng đồng mạng chưa hiểu hết câu chuyện đằng sau việc tại sao anh Triệu vẫn lên chuyến bay 18h45 mặc dù đã quá muộn rồi. Có cần mình làm sáng tỏ không ạ? Mặc dù bản thân mình không hề sai trong việc này”, đồng đội của Triệu Cầu Lông viết.

Hành động lời qua tiếng lại này thu hút sự chú ý do Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang vốn có mối quan hệ thân thiết trong cả sự nghiệp thể thao và đời sống cá nhân. Cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Triệu Cầu Lông, nhân vật chính trong câu chuyện này, vẫn giữ im lặng, không lên tiếng thanh minh trên mạng xã hội.

Ban tổ chức D-Joy Tour 2025 cũng chỉ đăng tải thông báo về nhà vô địch, không chính thức giải thích về sự việc. Ồn ào này dự kiến tiếp tục thu hút sự quan tâm trong cộng đồng pickleball Việt Nam.