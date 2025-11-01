'Ma quỷ, siêu nhân' quẩy xuyên đêm Halloween trên phố Tây Bùi Viện

Nguyễn Jay (33 tuổi) dành khoảng một tiếng để hóa trang thành quỷ ăn tạng - nhân vật lấy cảm hứng từ một bộ phim kinh dị Thái Lan. Anh cho biết mỗi mùa Halloween đều thử sức với kiểu nhân vật và phong cách trang điểm khác nhau. Đã hơn 10 năm Jay tham gia, vui chơi Halloween ở ngoài đường phố TP.HCM.

Không chỉ bạn trẻ Việt, nhiều du khách cũng hòa vào dòng người, cùng vẽ mặt và tận hưởng không khí náo nhiệt.

Anh Huy Bảo (nhân viên văn phòng) hoá trang thành con ma. Anh cho biết trước đó phải tăng ca tại công ty, cảm thấy may mắn khi vẫn đến kịp lúc 22h30.

Xuất phát từ truyền thống của người châu Âu cổ đại, Halloween có nghĩa là "Đêm của những vị thánh" hay "Đêm của những linh hồn" diễn ra đêm 31/10. Halloween du nhập vào Việt Nam nhiều năm qua, trở thành một trong những lễ hội được giới trẻ ưa chuộng.

Bảo Ngọc (20 tuổi) và Bảo Khanh (19 tuổi) cho biết lần đầu tham dự Halloween tại phố Bùi Viện. "Hoá trang càng máu me, càng rùng rợn thì càng vui", hai bạn cho biết.

Cách Bùi Viện khoảng 1,4 km, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu nhộn nhịp từ 20h với đông đảo bạn trẻ tham gia hoá trang. Võ Thị Kim Cẩm (26 tuổi) chọn tạo hình nhân vật nữ Butterfly vì cảm thấy hình tượng dịu dàng này phù hợp với tính cách của mình.

Dương Thị Kim Quyên (20 tuổi, ở giữa) và Nguyễn Quốc Thái (19 tuổi, bên phải) hoá trang thành các nhân vật anime. "Halloween còn là dịp phù hợp để các cosplayer thể hiện bản thân theo một phiên bản khác với đời sống thường ngày", nhóm bạn nói.

