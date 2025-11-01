Quá trình xóa xăm đau đớn của người đàn ông 'phủ mực' 95% cơ thể

|
Trên mạng xã hội, Leandro de Souza (36 tuổi, đến từ bang Rio Grande do Sul) từng nổi tiếng với danh hiệu "người có nhiều hình xăm nhất Brazil" khi có tới khoảng 170 hình phủ từ đỉnh đầu đến chân. Tuy nhiên, chính những hình xăm chi chít cũng khiến Souza khó tìm việc, thậm chí có thời gian phải sống trong khu tạm trú.
Năm 25 tuổi, sau khi ly hôn, cuộc sống của Souza bắt đầu trượt dốc, anh thậm chí sa đà vào ma túy. Đến khi tìm đến một trung tâm hỗ trợ cai nghiện và theo đạo Tin Lành, anh dần thay đổi, cũng mất đi hứng thú với hình xăm. Năm 2023, anh quyết định xóa xăm ở mặt để "làm lại cuộc đời", tìm công việc ổn định để chu cấp cho con trai và chăm sóc mẹ già.
Souza được một studio ở São Paulo nhận xóa xăm miễn phí, kéo dài trong 8 buổi. Anh cũng nhận nhiều sự quan tâm khi đăng tải hành trình này trên mạng xã hội. Người đàn ông Brazil chia sẻ điều thử thách nhất khi xóa xăm là nỗi đau đớn từ tia laser. "Cứ tưởng tượng xóa một hình xăm nhỏ ở ngón tay đã đau rồi, còn tôi phải chịu 3 loại tia laser trên toàn bộ khuôn mặt, một để xóa, một CO2 để trẻ hóa da, tránh vết thâm và một loại khóa lại", anh nói với G1.
Trên trang cá nhân hơn 500.000 người theo dõi, những bức ảnh về làn da rướm máu, sưng rộp sau mỗi buổi đi laser của Souza từng khiến nhiều người nể phục sức chịu đựng của anh. Sau khoảng 5 buổi, các vết mực đã mờ đi thấy rõ.
Trong suốt quá trình, Souza liên tục cập nhật hình ảnh xóa xăm cũng như lan tỏa nhiều video mang thông điệp tích cực trong cuộc sống. Dù hối hận, anh khẳng định không lên án việc xăm hình và khuyên mọi người suy nghĩ thật kỹ trước khi xăm, đặc biệt ở vùng mặt.
Nhờ hành trình truyền cảm hứng, Souza cũng được mời đến một số chương trình trò chuyện hay được báo chí phỏng vấn. Cuộc sống của anh cũng dần khởi sắc hơn.
Trong bức ảnh mới nhất đăng tải hôm 11/10, gương mặt Souza gần như đã mờ khoảng 90% vết mực, thần thái rạng rỡ. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi ủng hộ sự thay đổi của người đàn ông 36 tuổi.
