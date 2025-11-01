Quá trình xóa xăm đau đớn của người đàn ông 'phủ mực' 95% cơ thể

Souza được một studio ở São Paulo nhận xóa xăm miễn phí, kéo dài trong 8 buổi. Anh cũng nhận nhiều sự quan tâm khi đăng tải hành trình này trên mạng xã hội. Người đàn ông Brazil chia sẻ điều thử thách nhất khi xóa xăm là nỗi đau đớn từ tia laser. "Cứ tưởng tượng xóa một hình xăm nhỏ ở ngón tay đã đau rồi, còn tôi phải chịu 3 loại tia laser trên toàn bộ khuôn mặt, một để xóa, một CO2 để trẻ hóa da, tránh vết thâm và một loại khóa lại", anh nói với G1.