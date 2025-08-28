Mất mạng vì quay YouTube giữa thác dữ ở Ấn Độ

YouTuber Sagar Tudu thiệt mạng sau khi bị cuốn trôi bởi dòng thác dữ trong lúc quay video ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ.

Khoảnh khắc YouTuber Sagar Tudu bị nước cuốn trôi. Ảnh: X.

Sagar Tudu, ở thành phố Berhampur, gặp nạn khi lội xuống khu vực thác Duduma, thuộc huyện Koraput, để ghi hình bằng flycam chiều 23/8.

Đoạn video ghi lại cảnh Tudu đứng trên một tảng đá giữa dòng nước chảy xiết, hiện lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người chứng kiến đã cố ném dây để cứu, nhưng dòng nước mạnh đã cuốn phăng chàng trai, theo News.com.au.

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra khi mưa lớn làm nước dồn về sông Machkund, khiến mực nước dâng đột ngột. Chính quyền huy động lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, Lực lượng Phản ứng Thảm họa và người dân địa phương để tìm kiếm.

Đến tối 24/8, cảnh sát phát hiện ba lô của Tudu cùng thiết bị quay phim, nhưng không đã còn kịp cứu anh.

Sagar Tudu sở hữu kênh YouTube gần 500 người theo dõi, nơi anh chia sẻ đam mê nhiếp ảnh và văn hóa Odisha. Vụ việc khiến nhiều người lo ngại về mức độ an toàn tại thác Duduma cao 152 m. Đây là điểm đến nổi tiếng với khách du lịch nhưng ẩn chứa nguy hiểm, đặc biệt sau mưa lớn.

Chỉ vài ngày sau thảm kịch này, hôm 26/8, hơn 30 người thiệt mạng gần một ngôi đền Hindu ở khu vực Kashmir do sạt lở đất và lũ quét sau mưa lớn tràn qua miền bắc Ấn Độ.