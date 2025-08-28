Làm 'bể vô cực' tầng 50, du khách gây ngập khách sạn 5 sao Trung Quốc

Một cặp vợ chồng người Australia đã vô tình gây ra sự cố ngập nước tại khách sạn 5 sao Iseya Panoramic ở Trùng Khánh (Trung Quốc), sau khi bồn tắm riêng trong phòng tràn ra ngoài.

Cặp đôi đến từ Australia đang tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ của mình. Ảnh: @boardingwiththebernards/Instagram.

Graham Bernard (49 tuổi), chủ một phòng gym ở Sydney, cùng vợ Jodie đang tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ tại Trung Quốc khi thuê căn phòng hạng sang ở tầng 50, với tầm nhìn toàn cảnh và chiếc bồn tắm lớn cỡ hồ bơi.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, hai vợ chồng cùng nhân viên khách sạn hốt hoảng múc nước từ bồn tắm tràn, gây ảnh hưởng đến các tầng bên dưới, theo News.com.au.

“Chúng tôi đã làm ngập tầng dưới vì bồn tắm quá đầy”, Bernard thừa nhận.

Trước đó, cặp đôi rời phòng và nhờ khách sạn chuẩn bị sẵn bồn tắm. Khi quay lại, họ thay đồ bơi, khui rượu champagne và bắt đầu thư giãn. Nhưng chỉ ít phút sau, điện thoại Bernard liên tục nhận tin nhắn từ nhân viên báo nước đang rò xuống dưới.

“Chúng tôi không nghĩ là phải tự tắt nước trong loại bồn tràn viền này. Chúng tôi đâu có nghịch phá gì cả”, Bernard nói.

Nhân viên đang xử lý sự đường thoát nước bị tắc. Ảnh: @boardingwiththebernards/Instagram.

Sự cố khiến quản lý và 3 nhân viên dọn dẹp phải vào cuộc. Họ chỉ cho cặp đôi tấm biển đặt cạnh bồn tắm, bằng tiếng địa phương, khuyến cáo khách nên khóa vòi khi bồn đã đầy.

Clip thu hút hơn 16 triệu lượt xem, gây tranh luận trái chiều. Một số người chỉ trích: “Chuyện này không buồn cười, hy vọng khách sạn bắt họ trả phí”. Người khác viết: “Các bạn đã làm khổ bao nhiêu người chỉ vì một cái bồn tắm”.

Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực rằng lỗi thuộc về thiết kế: “Rõ ràng đây là sự cố thoát nước, không ai lường trước được”.

Sau khi kiểm tra, khách sạn xác nhận nguyên nhân là đường thoát nước bị tắc và gửi lời xin lỗi. Bernard kể: “Họ rất tử tế, mỗi lần gặp đều xin lỗi. Và vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục dùng lại bồn tắm đó”.