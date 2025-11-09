Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Mẫu xe đặc biệt chở chiếc cúp Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại

  • Chủ nhật, 9/11/2025 15:44 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Mercedes-Benz G 580 EQ tiếp tục là "chuyên xa" chở chiếc cúp của Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025.

t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 1

Tại trận chung kết của giải Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025, chiếc cúp Summoner's Cup tiếp tục được chuyển đến sân vận động Dong'an Lake Sports Park tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bằng một chiếc xe đặc biệt.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 2

Năm nay, "Trophy Carrier" tiếp tục là mẫu SUV thuần điện G 580 EQ, vốn được nhà tài trợ Mercedes-Benz thửa riêng với mục đích quảng bá hình ảnh thương hiệu.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 3

Chiếc Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" phiên bản 2025 sở hữu màu sơn đen bóng Obsidian Black thay vì đen nhám Manufaktur Night Black Magno của năm ngoái.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 4

Đặc biệt, khoang sau của chiếc xe được cải tạo lại với bệ dịch chuyển bằng điện, vốn có thể sử dụng cho chiếc cúp phiên bản 2024 vốn nặng khoảng 20 kg. Trong khi đó, chiếc cúp Chung kết Thế giới 2025 được thiết kế lại nhẹ còn phân nửa.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 5t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 6

Nội thất của chiếc Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" cũng được cá nhân hóa với các biểu tượng liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại từ bộ phận Manufaktur.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 7

Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" được trang bị 4 động cơ điện tại mỗi bánh, giúp tạo ra công suất tối đa 587 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.164 Nm.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 8

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Đi kèm với động cơ điện là bộ pin 116 kWh, cho phép di chuyển khoảng 434 - 473 km/chu kỳ sạc.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 9t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 10

Tại Chung kết Thế giới 2024, Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" đã chở chiếc cúp Summoner's Cup cho đương kim vô địch T1, mang về ngôi sao thứ 5 trên áo cho Faker.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 11

Mercedes-Benz còn mang đến chiếc CLA Art Piece, vốn sở hữu phong cách Liên Minh Huyền Thoại cùng tên các đội tuyển vô địch được khắc trên thân xe.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 12

Tại trận chung kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025, T1 sẽ đối đầu với KT Rolster với kỳ vọng sẽ đạt được chức vô địch liên tiếp lần thứ 3 liên tiếp.
t1, lien minh, lien minh huyen thoai, lol, chung ket the gioi, faker, mercedes, g580, g580 eq, xe dien, ev, trung quoc anh 13

Vào năm ngoái, "Quỷ Vương Bất Tử" Faker còn được Mercedes-Benz tặng chiếc Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ thửa riêng nhằm tri ân cho đóng góp của anh trong bộ môn eSports Liên Minh Huyền Thoại.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Faker được tặng Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

Mẫu roadster hiệu suất cao mang nhiều dấu ấn cá nhân của tuyển thủ ngôi sao Faker.

06:29 27/9/2024

Chiếc Mercedes-Benz G-Class thứ 600.000 xuất xưởng

Sau hơn 4 thập kỷ, mẫu SUV địa hình Mercedes-Benz G-Class vẫn được sản xuất với các loại động cơ xăng, dầu diesel và điện

16:17 6/8/2025

Fan T1 tranh cãi về ‘Chú bé Tê Liệt’

Tình tiết gây cười trong trò chơi gây khó chịu với bộ phận người hâm mộ T1. Trong khi số khác cho rằng tình tiết này bình thường, chỉ có mục đích gây cười.

8 giờ trước

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

t1 liên minh liên minh huyền thoại lol chung kết thế giới faker mercedes g580 g580 eq xe điện ev trung quốc t1 liên minh liên minh huyền thoại lol chung kết thế giới faker mercedes g580 g580 eq xe điện ev trung quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý