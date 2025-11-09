Mẫu xe đặc biệt chở chiếc cúp Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại

|
Tại trận chung kết của giải Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025, chiếc cúp Summoner's Cup tiếp tục được chuyển đến sân vận động Dong'an Lake Sports Park tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bằng một chiếc xe đặc biệt.
|
Năm nay, "Trophy Carrier" tiếp tục là mẫu SUV thuần điện G 580 EQ, vốn được nhà tài trợ Mercedes-Benz thửa riêng với mục đích quảng bá hình ảnh thương hiệu.
|
Chiếc Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" phiên bản 2025 sở hữu màu sơn đen bóng Obsidian Black thay vì đen nhám Manufaktur Night Black Magno của năm ngoái.
|
Đặc biệt, khoang sau của chiếc xe được cải tạo lại với bệ dịch chuyển bằng điện, vốn có thể sử dụng cho chiếc cúp phiên bản 2024 vốn nặng khoảng 20 kg. Trong khi đó, chiếc cúp Chung kết Thế giới 2025 được thiết kế lại nhẹ còn phân nửa.
|
|
Nội thất của chiếc Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" cũng được cá nhân hóa với các biểu tượng liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại từ bộ phận Manufaktur.
|
Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" được trang bị 4 động cơ điện tại mỗi bánh, giúp tạo ra công suất tối đa 587 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.164 Nm.
|
Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa 180 km/h. Đi kèm với động cơ điện là bộ pin 116 kWh, cho phép di chuyển khoảng 434 - 473 km/chu kỳ sạc.
|
Tại Chung kết Thế giới 2024, Mercedes-Benz G 580 EQ "Trophy Carrier" đã chở chiếc cúp Summoner's Cup cho đương kim vô địch T1, mang về ngôi sao thứ 5 trên áo cho Faker.
|
Mercedes-Benz còn mang đến chiếc CLA Art Piece, vốn sở hữu phong cách Liên Minh Huyền Thoại cùng tên các đội tuyển vô địch được khắc trên thân xe.
|
Tại trận chung kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025, T1 sẽ đối đầu với KT Rolster với kỳ vọng sẽ đạt được chức vô địch liên tiếp lần thứ 3 liên tiếp.
|
Vào năm ngoái, "Quỷ Vương Bất Tử" Faker còn được Mercedes-Benz tặng chiếc Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ thửa riêng nhằm tri ân cho đóng góp của anh trong bộ môn eSports Liên Minh Huyền Thoại.
