Mẹ đơn thân lấy chồng Ấn Độ hơn 16 tuổi, 5 năm chồng không cho đi làm

Kinh doanh thất bại, phát hiện mang thai khi chuyện tình đã tan vỡ, chị Thu Trang như rơi vào ngõ cụt. Trong lúc khó khăn, chị vô tình quen biết và nên duyên với người đàn ông Ấn Độ.

Chị Thu Trang và chồng Ấn Độ đã kết hôn 6 năm.

Năm 2016, chị Phùng Thị Thu Trang (35 tuổi) rơi vào khủng hoảng khi mang một khoản nợ lớn vì kinh doanh thua lỗ. Chị đóng cửa quán cà phê và shop giày cùng lúc. Không thu nhập, không nhà cửa, chị lại bất ngờ phát hiện mình đang mang thai với người cũ. Sợ người thân bận lòng, chị giấu nhẹm mọi chuyện, một mình lo liệu.

“Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng khi đó tôi đã 27 tuổi, đủ chín chắn để tự lo cho con nên quyết định một mình sinh em bé”, chị Trang kể.

Một năm sau biến cố, chị Trang vô tình “quẹt” trúng anh Rajneesh Singh (51 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin) khi dùng ứng dụng trò chuyện với người nước ngoài. Ban đầu, chị chỉ trò chuyện xã giao nhưng sau một tháng, người đàn ông Ấn Độ bất ngờ vượt 3.000 km đến Việt Nam gặp chị. Từ đó, chuyện tình của họ có bước tiến mới.

Kết nối đặc biệt

Ngày mới tìm hiểu anh Rajneesh qua mạng, chị Trang không khỏi e dè vì chênh lệch tuổi tác, khác biệt văn hóa, tôn giáo. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện, khi nhắc đến Sam - con gái của Trang, đôi bên như tìm thấy kết nối đặc biệt.

“Anh Rajneesh rất yêu con trẻ nên muốn được che chở, bảo vệ con gái tôi. Lần đầu gặp nhau ở sân bay, anh ấy ôm lấy con trước chứ không phải tôi”, chị Trang kể.

Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, anh Rajneesh ở lại 10 ngày, dành toàn thời gian cho 2 mẹ con chị Trang. Khi trở về nước, anh còn để lại cho chị một phần chi phí để chăm sóc con gái.

“Anh muốn nhận Sam là con nuôi. Bất kể chúng ta có đến được với nhau hay không, anh vẫn muốn nuôi bé”, anh Rajneesh nói với chị Trang.

Sự chân thành, nhẹ nhàng của người đàn ông Ấn Độ khiến Trang rung động. Từ đó, hai người đến với nhau, cứ khoảng 2 tháng, anh Rajneesh lại về Việt Nam thăm bạn gái. Thỉnh thoảng, họ chia nhau mỗi người bay một chặng và gặp nhau ở nơi quá cảnh - sân bay Thái Lan.

Anh Rajneesh từng vượt 3.000 km đến Việt Nam gặp chị Trang sau một tháng trò chuyện.

Sau một thời gian bên nhau, anh Rajneesh về ra mắt gia đình chị Trang. Khi đó, người thân của chị Trang vẫn chưa biết chị có con. Trước sự ngỡ ngàng của nhà gái, anh Rajneesh nhận bé Sam là con anh. Gia đình chị Trang ban đầu lo lắng về sự khác biệt quốc tịch, lối sống, nhưng thấy anh thân thiện, tình cảm, họ dần ủng hộ mối quan hệ này.

“Mỗi dịp Tết, anh về phụ bố tôi quét mạng nhện, rửa sân, làm mọi thứ như con cái trong nhà”, chị Trang nói.

Anh Rajneesh mất mẹ từ năm 13 tuổi, nhiều năm sau, bố anh qua đời vì bệnh ung thư. Hai chị gái của anh đều đã kết hôn và sống cùng nhà chồng. Cuộc sống của anh Rajneesh xoay quanh công việc, cho đến khi gặp chị Trang ở độ tuổi tứ tuần, anh mạnh dạn quyết định theo đuổi hạnh phúc của bản thân.

Đến năm 2019, anh cầu hôn nửa kia. Một năm sau khi về chung nhà, chị Trang sinh con, tình cảm đôi bên càng thêm bền chặt.

Gia đình đa văn hóa

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thu Trang sống tại Việt Nam 2 năm rồi sang Ấn Độ 1 năm. Suốt 5 năm đầu hôn nhân, anh Rajneesh là người gánh vác kinh tế, còn chị tạm gác công việc để toàn tâm chăm sóc hai con nhỏ.

“Khi ở Ấn, chồng không cho tôi đi làm. Anh luôn bao bọc, bảo vệ, đi đâu cũng đưa đón, lo cho tôi như trẻ con”, chị vui vẻ nói.

Dù khác biệt văn hoá, cả hai luôn cố gắng dung hòa. Anh Rajneesh chỉ ăn món Ấn khoảng 4 lần/tháng để chiều khẩu vị của vợ, còn chị tập ăn cà ri, ăn bốc theo cách của chồng.

“6 năm qua, chồng luôn về ăn Tết cùng gia đình tôi. Ngày lễ của người Ấn, tôi sẽ làm nghi thức truyền thống với chồng”, chị chia sẻ.

Vợ chồng Việt - Ấn san sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Để xây dựng sự nghiệp cá nhân, hiện chị Trang cùng hai con đã trở lại Việt Nam, còn anh Rajneesh đều đặn bay qua lại giữa hai nước. Khi xa nhau, anh gọi video mỗi ngày để tâm sự với gia đình nhỏ.

“Anh Rajneesh không bao giờ để ranh giới con chung - con riêng tồn tại. Anh mua đồ đôi cho hai bé, dạy Sam học suốt năm lớp 1, dành tình cảm đều cho cả hai để các con không thấy thiệt thòi hay tị nạnh nhau”, chị Trang kể.

Trong việc nuôi dạy con, hai vợ chồng phân chia rõ ràng, san sẻ trách nhiệm cho nhau. “Tôi là người ở cạnh con nhiều hơn nên để ý từng bữa ăn, giấc ngủ, còn anh thì chú trọng rèn giũa tính cách, đạo đức cho hai bé”, chị Trang nói.

Cuộc hôn nhân êm đềm với chồng Ấn Độ khiến những tổn thương trong quá khứ của chị Trang như lành lại. “Chồng luôn ủng hộ, động viên, nhờ đó, tôi tự tin theo đuổi điều mình yêu thích”, chị mỉm cười.