Melania Trump khác lạ khi trở lại Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện tại Điện Capitol hôm 3/3 để kêu gọi ủng hộ thông qua Đạo luật Take It Down (tạm dịch: Gỡ Chúng Xuống), nhằm bảo vệ trẻ em và người dùng Internet khỏi vấn nạn “khiêu dâm trả thù”. Ảnh: Reuters.