MG đối mặt nghi vấn xe MG5 tự động tăng tốc

Chiếc MG5 được cho là đã tự động tăng tốc, đâm vào xe cứu hộ phía trước dù đang trong chế độ lùi.

Trong bối cảnh các mẫu xe điện sản xuất tại đất nước tỷ dân đang chịu nhiều soi xét về độ an toàn, thương hiệu MG lại vướng vào loạt cáo buộc liên quan đến hiện tượng xe “tự chạy”, từ châu Âu đến Trung Quốc.

Mới đây, một chủ xe MG5 tại Anh đã chia sẻ với tờ The Guardian rằng chiếc wagon điện của họ bỗng “mất kiểm soát” sau khi sạc tại trạm dừng trên cao tốc. Xe không phản hồi với bất kỳ thao tác nào, buộc chủ xe phải gọi dịch vụ cứu hộ AA đến hỗ trợ.

Khi nhân viên AA cố lùi xe, chiếc MG5 bất ngờ tăng tốc về phía trước, đâm vào xe cứu hộ và tiếp tục quay bánh dù đang ở trạng thái đứng yên. Cuối cùng, kỹ thuật viên phải tắt xe từ bên ngoài. Chiếc xe được đánh giá là “không an toàn để vận hành”.

Dù hóa đơn sửa chữa hơn 3.000 USD do AA chi trả, MG vẫn thu thêm hơn mẹ 600 USD cho quá trình kiểm tra. Sau khi The Guardian can thiệp, hãng mới tiến hành lái thử 40 km nhưng kết luận rằng “không phát hiện bất kỳ trục trặc nào trong hệ thống xe”, đồng thời cho rằng sự cố có thể do “yếu tố bên ngoài”. MG sau đó hoàn lại phí kiểm tra lần đầu.

Mẫu xe điện của MG như ZS EV cũng từng vướng phải lỗi tương tự. Ảnh: Carscoops.

Trước đó vào năm 2023, kênh BBC cũng đưa tin về một vụ tương tự. Ông Brian Morrison (53 tuổi) tại Glasgow cho biết chiếc MG ZS EV của ông bị kẹt chân ga và mất toàn bộ phanh khi đang chạy ở tốc độ 48 km/h. Cảnh sát phải hướng dẫn ông cho xe tông nhẹ vào đuôi xe tuần tra để dừng lại an toàn.

Khi được kiểm tra sau đó, kỹ thuật viên RAC phát hiện “hàng loạt lỗi trong nhật ký hệ thống” và từ chối khởi động lại xe.

Dù cả hai tài xế đều không bị thương, các vụ việc khiến cộng đồng người dùng MG lo ngại về độ tin cậy của hệ thống điều khiển điện tử trên xe điện. Trong bối cảnh doanh số MG tại Anh tăng mạnh vài năm qua, những sự cố này cho thấy nhu cầu cấp thiết về minh bạch và phản ứng nhanh từ nhà sản xuất khi có nghi ngờ liên quan đến lỗi phần mềm hay hệ thống điều khiển.

Một số chuyên gia cũng kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc, nhằm đảm bảo các lỗi tiềm ẩn được điều tra đầy đủ thay vì để người dùng tự đối mặt với rủi ro.