Toyota bZ3X ra mắt HongKong, liệu có về Việt Nam?

Mẫu SUV thuần điện từ liên doanh GAC-Toyota đã chính thức được phân phối ra thị trường quốc tế, bắt đầu từ HongKong.

Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV điện bZ3X phiên bản vô-lăng bên phải (RHD) tại HongKong, với giá khởi điểm 229.600 HKD, tương đương khoảng 29.500 USD . Đây là mẫu xe rẻ nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota tại thị trường này, rẻ hơn cả Sienta Luxury vốn có giá 239.460 HKD (khoảng 30.800 USD ).

bZ3X là sản phẩm hợp tác giữa GAC-Toyota, Tập đoàn GAC và Toyota Motor Corporation, được sản xuất tại nhà máy GAC Toyota Nansha ở Quảng Châu. Mẫu xe đã bán ra tại Trung Quốc từ tháng 3/2025, đạt doanh số hơn 46.000 xe và nhiều lần dẫn đầu bảng xếp hạng xe năng lượng mới của các liên doanh.

“bZ3X lấp đầy khoảng trống trong danh mục sản phẩm của Toyota tại Hong Kong và đáp ứng nhu cầu của người dùng địa phương", ông Wen Dali, tổng giám đốc GAC-Toyota chia sẻ với truyền thông.

Phiên bản RHD được tinh chỉnh cho điều kiện đô thị, phù hợp với đường phố hẹp, chỗ đỗ xe nhỏ và nhu cầu di chuyển ngắn, thường xuyên.

Kích thước tổng thể của bZ3X tại HongKong là 4.600 x 1.850 x 1.660 mm, trục cơ sở 2.765 mm.

Toyota bZ3X xuất hiện tại HongKong. Ảnh: CarnewsChina.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 14,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, tích hợp định vị, âm thanh và điều khiển hệ thống. Xe hỗ trợ Apple CarPlay không dây, điều khiển giọng nói tiếng Anh, dàn âm thanh Yamaha 11 loa và ghế trước chỉnh điện kèm sưởi, làm mát. Hàng ghế sau có thể ngả từ 117 đến 137 độ.

Xe sử dụng motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất 150 kW, đi kèm pin LFP dung lượng 70 kWh, cho phạm vi hoạt động 565 km theo chu trình NEDC (khoảng 500–520 km theo chuẩn CLTC). Hỗ trợ sạc AC 6,6 kW, sạc nhanh DC 90 kW và có tính năng V2L cho phép cấp điện ngược ra ngoài.

Theo CarnewsChina, sau Hong Kong, bZ3X RHD có thể mở rộng phân phối sang Nhật Bản, Anh, Singapore và Australia, mở đường cho công nghệ xe điện phát triển tại Trung Quốc tiến ra thị trường quốc tế. Hiện chưa rõ trong tương lai liệu mẫu xe này có được mang đến Việt Nam hay không.

Tại thị trường Việt, GAC đã xuất hiện từ năm 2024, mang các mẫu MPV hạng sang giới thiệu đến người dùng như M6, M8 hay M8 Pro. Tuy nhiên với giá bán cao, các sản phẩm này chưa tạo được sức hút.

Trong khi đó Toyota Việt Nam vẫn đang tập trung mở rộng dải sản phẩm động cơ đốt trong và hybrid công nghệ Nhật Bản, nổi bật với các mẫu xe như Toyota Corolla HEV, Yaris Cross HEV hay Camry HEV.

Trong thời gian tới, hãng xe Nhật Bản này dự kiến mang chiếc Innova HEV đến thị trường Việt, thay thế cho mẫu Innova chạy xăng đang tạm dừng bán.