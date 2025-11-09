Ủy viên Công nghiệp EU cảnh cáo về xe Trung Quốc

Ủy viên Công nghiệp EU Stephane Sejourne cảnh báo sản lượng ôtô tại châu Âu có thể giảm mạnh trong thập kỷ tới, đồng thời kêu gọi linh hoạt hơn với mục tiêu dừng sản xuất xe động cơ đốt trong từ năm 2035.

Ủy viên Công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Stephane Séjourné cho biết khối này cần "bảo vệ ngành công nghiệp ôtô của mình" trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc, đồng thời xem xét lại mục tiêu đạt phát thải bằng 0 cho ôtô và xe van mới kể từ năm 2035.

Ủy viên Công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Stephane Séjourné đưa ra cảnh báo về sự xâm lấn của các mẫu xe Trung Quốc đối với thị trường châu Âu cũng như sự chủ quan của các lãnh đạo, đặc biệt thông qua "khủng hoảng chip" Nexperia.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa, ông Séjourné nhấn mạnh: "Chúng ta phải bớt ngây thơ và đưa châu Âu trở lại tiêu chuẩn của các nền kinh tế lớn khác trên thế giới. Châu Âu hiện là lục địa duy nhất thiếu tư duy chiến lược trong chính sách công nghiệp".

Nguy cơ suy giảm sản lượng ôtô châu Âu

Theo ông Séjourné, sản lượng ôtô được sản xuất và bán tại châu Âu có thể giảm từ 13 triệu xuống còn 9 triệu chiếc trong vòng 10 năm tới nếu không có sự can thiệp. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo EU "thể hiện sự linh hoạt" trong việc thực hiện mục tiêu chấm dứt hoàn toàn xe động cơ đốt trong vào năm 2035 - một kế hoạch vốn đang chịu nhiều sức ép từ các hãng xe.

Nếu tiếp tục giữ kế hoạch điện hóa 100% kể từ năm 2035 của bà Ursula von der Leyen, ngành công nghiệp ôtô châu Âu sẽ đổ vỡ. Ông cho rằng các lãnh đạo "phải bớt ngây thơ và đưa châu Âu trở lại tiêu chuẩn của các nền kinh tế lớn khác".

Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ xem xét lại mục tiêu này vào cuối năm nay, sau khi các nhà sản xuất ôtô trong khu vực cảnh báo rằng việc chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện trong khung thời gian hiện tại là "không khả thi" do chi phí, cơ sở hạ tầng sạc và nguồn cung linh kiện hạn chế.

Cạnh tranh từ Trung Quốc và lời kêu gọi hành động

Trong bối cảnh các thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ sang thị trường châu Âu với các mẫu xe điện giá rẻ, ông Séjourné cho rằng khối cần thiết lập các quy định mới để bảo vệ sản xuất nội địa và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc.

Sau khi xây dựng hàng loạt nhà máy tại châu Âu, các thương hiệu Trung Quốc không sử dụng nguồn cung nguyên vật liệu cũng như nhân công tại thị trường này, khác biệt hoàn toàn so với các cam kết trước đây.

"Hiện nay, có những nhà sản xuất lắp ráp xe Trung Quốc ngay tại châu Âu bằng linh kiện và nhân công Trung Quốc - điều này đang diễn ra ở Tây Ban Nha và Hungary. Đây là điều không thể chấp nhận được", ông Séjourné nhấn mạnh, đồng thời hé lộ khả năng EU sẽ đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế các cơ sở sản xuất của Trung Quốc tại châu Âu.

Trước câu hỏi liệu EU có định áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại, ông cho rằng khối "cần đặt ra điều kiện đối với đầu tư nước ngoài", song cảnh báo rằng việc áp thuế có thể "gây căng thẳng thương mại và ảnh hưởng đến sản xuất".

Giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về sản phẩm và khoáng sản

Đầu tuần này, ông Séjourné tiết lộ Ủy ban châu Âu sẽ giới thiệu một phân khúc mới dành cho xe điện cỡ nhỏ và giá phải chăng, nhằm đối phó với áp lực từ xe Trung Quốc và kích thích nhu cầu nội khối. Sáng kiến này dự kiến là một phần trong chiến lược công nghiệp toàn diện, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10/12. Bên cạnh đó, ông kêu gọi các hãng xe châu Âu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và giảm các rào cản hành chính đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Từ vụ "khủng hoảng" chip Nexperia, ngành công nghiệp ôtô châu Âu nói riêng và toàn cầu nói chung đã bộc lộ điểm yếu chết người khi quá phụ thuộc vào một vài nguồn cung quen thuộc, đặc biệt là dễ bị tác động bởi các chính sách của Trung Quốc.

Ngoài lĩnh vực sản xuất, ông Stephane Séjourné cũng đề cập đến vấn đề nguồn cung khoáng sản hiếm - yếu tố cốt lõi trong sản xuất pin xe điện. Ông cho rằng châu Âu cần tìm kiếm các nguồn cung mới từ Brazil, Canada và châu Phi, đồng thời đẩy mạnh tái chế, hạn chế sử dụng và đầu tư khai thác trong nước.

Giới quan sát cho rằng, việc các hãng xe châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung Trung Quốc, trong khi công nghệ pin và linh kiện vẫn chưa hoàn toàn hiện đại, khiến khu vực dễ bị tổn thương trước các biến động chính trị hoặc chuỗi cung ứng. Tình trạng này làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về tự chủ công nghệ và sản xuất nội khối, nếu EU muốn duy trì sức cạnh tranh của ngành công nghiệp ôtô.