Mở thẻ ATM chung để 'giữ lửa tình bạn'

Giới trẻ mở tài khoản chung để vừa tiết kiệm vừa gắn kết tình bạn. Trào lưu chia sẻ tài chính dù mang lại trải nghiệm mới nhưng cũng tiềm ẩn những thách thức gây rạn nứt tình bạn.

Với quỹ chung, mọi chi tiêu nhóm đều minh bạch, giúp bạn bè tập trung vào trải nghiệm hơn là hóa đơn. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Trong khi hầu hết mọi người vẫn quen thiết lập chi tiêu theo cá nhân, một số người trẻ chọn mở tài khoản ngân hàng chung với bạn bè để vừa quản lý tiền vừa củng cố tình bạn.

Ý tưởng này đến với Madison Machen một cách tình cờ. Trên chuyến bay đến New York (Mỹ) để gặp bạn thân, cô nghe người ngồi cạnh kể rằng toàn bộ chuyến đi của họ được chi trả từ tài khoản chung với bạn bè. Machen hào hứng và gọi bạn thân làm thử ngay sau khi đến nơi, NBC News đưa tin.

Nửa năm sau, Machen và bạn thân Kim Brindell, cùng sống ở Austin, Texas (Mỹ), đã tiết kiệm được hơn 1.000 USD trong tài khoản chung Cash App, đủ để chuẩn bị cho chuyến đi kỷ niệm 20 năm tình bạn tại miền Nam nước Pháp. Họ còn biến việc tiết kiệm thành trò cá cược nho nhỏ, mỗi khi Machen bỏ lỡ một buổi tập marathon, cô phải nộp thêm 5 USD vào quỹ.

Câu chuyện của Machen nhanh chóng viral trên TikTok, trở thành một phần của xu hướng “tài chính thân mật”, trái ngược với làn sóng “mua trước, trả sau” vốn dễ khiến người dùng sa vào nợ nần.

Theo Alyssa Davies, tác giả cuốn sách Financial First Aid: Essential Tools for Confident, Secure Money Management (tạm dịch: Cứu cánh tài chính: Công cụ thiết yếu để quản lý tiền bạc tự tin, an toàn), trong một thế giới mà phần lớn có xu hướng đưa ra quyết định chi tiêu riêng biệt, việc tạo ra sự gắn kết tài chính với bạn bè cũng có thể giúp củng cố những mối quan hệ đó.

"Khi chúng ta bắt đầu tiếp cận tiền bạc theo những cách sáng tạo và thú vị, nó sẽ khiến việc tiết kiệm trở nên bớt đáng sợ và minh bạch hơn rất nhiều. Đồng thời, chi tiêu có chủ đích sẽ thể hiện trách nhiệm với những người mà bạn tin tưởng", Davies chia sẻ.

Với cách quản lý tiền mới, giới trẻ đang biến chi tiêu chung thành một phần của tình bạn. Thẻ ngân hàng giờ không chỉ giữ tiền, mà còn giữ luôn cả sự tin tưởng. Ảnh minh họa: Freepik.

Tori Dunlap, nhà sáng tạo nội dung tài chính nổi tiếng thành lập website Her First $100.000, chuyên cung cấp các công cụ giúp phụ nữ Gen Z và Millennials quản lý tiền bạc, cho rằng sử dụng tài khoản chung đang ngày càng phổ biến vì mang lại sự linh hoạt trong chi tiêu.

Tuy nhiên, khi trào lưu này lan rộng trên TikTok và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhiều người cũng đặt câu hỏi: liệu việc lập tài khoản chung có thể làm tổn hại tình bạn?

Theo Dunlap, rủi ro lớn nhất chính là vấn đề niềm tin. “Trong tài khoản, mọi người đều có quyền truy cập như nhau, nghĩa là một người có thể rút tiền mà không cần xin phép. Nếu một người mất việc, bất hòa, hoặc đơn giản là đổi ý, mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn rất nhanh”, cô cảnh báo.

Để giảm thiểu rủi ro, Dunlap khuyến nghị các nhóm bạn nên thống nhất rõ ràng ngay từ đầu bằng những cuộc trò chuyện thẳng thắn hoặc thậm chí một thỏa thuận bằng văn bản hành chính về mức đóng góp, cách sử dụng và hướng xử lý nếu ai đó không muốn đóng góp nữa.

Taylor Price, nhà sáng tạo nội dung tài chính trên TikTok, cảnh báo rằng việc lập tài khoản tiết kiệm chung với bạn bè không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho tình bạn mà còn kéo theo những nguy cơ tổn hại tài chính.

“Những người cùng đứng tên trong tài khoản đều phải gánh trách nhiệm như nhau với các khoản chi vượt mức hay phí phát sinh. Nếu một người gặp trục trặc về tiền bạc, cả nhóm cũng sẽ bị liên lụy”, bà giải thích.

Thay vì gộp tiền chung, Price khuyên mỗi người nên duy trì quỹ dự phòng cá nhân và đều đặn để dành một khoản nhỏ cho những chi tiêu trong tương lai. “Khi cần sử dụng tiền, ai nấy chỉ việc rút từ quỹ riêng. Kết quả vẫn vậy nhưng bạn không phải đánh cược với tình bạn hay tiền bạc”, bà nói.

Dù còn gây tranh cãi, nhiều nhóm bạn cho rằng tài khoản chung vẫn mang lại lợi ích rõ rệt. Ở Australia, Kim Brindell và nhóm bạn đã dùng tài khoản chung để thanh toán từ vé máy bay, khách sạn đến bữa ăn trong các chuyến du lịch. Họ chỉ cần đóng góp 10 USD /tuần và tránh được chuyện phải lục tìm hóa đơn hay chia nhỏ từng khoản.

“Chúng tôi đã duy trì chuyến đi thường niên suốt ba năm qua, hầu hết quen nhau hơn 20 năm. Điều này thực sự giúp chúng tôi ưu tiên thời gian cho nhau”, Brindell chia sẻ.