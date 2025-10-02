Một bệnh dự kiến tăng cao ở TP.HCM, bác sĩ khuyến cáo thận trọng

Số ca tay chân miệng tại TP.HCM đang có xu hướng tăng nhẹ, tập trung ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Phụ huynh cần chủ động theo dõi và đưa trẻ đi khám sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Nốt ban trên chân trẻ bị bệnh tay chân miệng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Mùa tay chân miệng đang trở lại, trẻ dưới 3 tuổi là nhóm có nguy cơ cao. Ở giai đoạn đầu, trẻ thường chỉ sốt nhẹ, quấy khóc, chán ăn. Tuy nhiên, sau 1-2 ngày, các nốt mụn nước có thể xuất hiện ở tay, chân, mông hoặc trong miệng. Nếu không được phát hiện và chăm sóc kịp thời, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm.

Ca bệnh bắt đầu tăng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm và Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết hiện khoa đang có 28 ca bệnh tay chân miệng, trong đó 3 ca thuộc độ 3, 2 ca độ 2B, còn lại là độ 2A.

Ngày cao điểm nhất, số ca bệnh tay chân miệng tăng nhẹ lên khoảng 30 ca. Hầu hết trẻ đến viện khi bệnh còn nhẹ và được phát hiện kịp thời, chỉ một số ít ca chuyển sang độ nặng.

Theo bác sĩ Quy, người dân đã ý thức hơn trong việc đưa trẻ đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bệnh. Đây là thời điểm bắt đầu mùa tay chân miệng, từ cuối tháng 9 đến tháng 12 là giai đoạn mà số ca bệnh thường tăng dần và đạt đỉnh vào cuối mùa.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 38, thành phố ghi nhận 557 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 25,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 38 là 21.769 ca. Các phường, xã có số ca mắc cao bao gồm Dĩ An, Tân Hưng và Thới An.

Trẻ mắc tay chân miệng phải được cách ly ở khu riêng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Số liệu này phản ánh mức độ lây lan tại một số khu vực vẫn đáng lưu ý, nhấn mạnh nhu cầu cảnh giác của phụ huynh và cộng đồng.

Bệnh tay chân miệng lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng, nước bọt, phân của trẻ bệnh hoặc các đồ dùng bị nhiễm virus. Việc hiểu rõ các triệu chứng và mức độ cảnh báo sẽ giúp phụ huynh kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Các mức độ cảnh báo bệnh

Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi, càng nhỏ càng dễ nặng. Đa số ca bệnh nhẹ sẽ tự khỏi trong vòng 7-10 ngày, nhưng một số ca có thể diễn tiến nặng nếu không được phát hiện và chăm sóc đúng cách.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ chi tiết về các mức độ cảnh báo gồm

Dấu hiệu nghi ngờ: Trẻ bỏ ăn, chảy nước miệng, quấy khóc hoặc kêu đau miệng. Sau 1-2 ngày sốt, xuất hiện mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối hoặc lở trong miệng. Khi thấy dấu hiệu này, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám bác sĩ nhi gần nhà.

Trẻ bỏ ăn, chảy nước miệng, quấy khóc hoặc kêu đau miệng. Sau 1-2 ngày sốt, xuất hiện mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối hoặc lở trong miệng. Khi thấy dấu hiệu này, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám bác sĩ nhi gần nhà. Nguy cơ chuyển nặng: Trẻ sốt hơn 2 ngày, sốt cao trên 39°C khó hạ dù uống thuốc, nôn ói liên tục. Cần đưa trẻ đến bệnh viện để theo dõi và điều trị kịp thời.

Trẻ sốt hơn 2 ngày, sốt cao trên 39°C khó hạ dù uống thuốc, nôn ói liên tục. Cần đưa trẻ đến bệnh viện để theo dõi và điều trị kịp thời. Tình trạng nặng: Biểu hiện giật mình, co giật khi ngủ, không đi vững, tay chân yếu, cơ thể run. Phải nhập viện ngay để tránh biến chứng nặng.

Biểu hiện giật mình, co giật khi ngủ, không đi vững, tay chân yếu, cơ thể run. Phải nhập viện ngay để tránh biến chứng nặng. Trường hợp quá nặng: Thở mệt, da nổi bông, mạch khó bắt hoặc quá nhanh; cần đến viện khẩn cấp.

Để phòng bệnh tay chân miệng, bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân cần rửa tay thường xuyên, phụ huynh nên thông báo với cô giáo nếu trẻ mắc bệnh để tránh lây lan trong lớp học. Cho trẻ nghỉ học 7-10 ngày khi mắc bệnh để hạn chế lây lan cho các trẻ khác.

Việc chủ động phát hiện sớm, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng, bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.

Phụ huynh nên phối hợp với nhà trường và cơ sở y tế, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường ở trẻ. Việc nhận biết sớm các triệu chứng và tuân thủ các hướng dẫn chăm sóc là yếu tố then chốt giúp trẻ hồi phục an toàn, giảm thiểu nguy cơ biến chứng nguy hiểm và hạn chế lây lan trong cộng đồng.