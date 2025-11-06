Một bộ phận rất bẩn của gà nhưng nhiều người mê

Bộ phận chứa nhiều chất độc hại nhưng nhiều người rất thích ăn. Phao câu

Đùi gà

Tim gà Nhiều người cho rằng khi ăn gà thì "nhất thủ nhì vĩ", tức quý nhất là đầu, thứ hai phao câu. Tuy nhiên, bộ phận này vốn tồn trữ nhiều chất độc, vi khuẩn, không phù hợp với người tiêu hóa kém, đặc biệt là trẻ nhỏ. Dù có làm sạch vẫn không thể loại bỏ hết vi khuẩn. Ngoài ra, lượng cholesterol cao trong bộ phận này rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt với những bệnh nhân tim mạch, rối loạn mỡ máu.