Một bộ phận rất bẩn của gà nhưng nhiều người mê

Phần thịt nào của gà là bổ nhất?
Theo Healthline, thịt gà được chia thành thịt trắng (lườn, ức) và thịt nâu (cánh, chân, đùi). Nhiều người thích ăn phần thịt đùi vì nó giòn, dai, thơm. Tuy nhiên, thịt trắng ở ức gà là phần bổ dưỡng nhất. Phần thịt trắng này chứa nhiều protein nhưng rất ít chất béo bão hòa - loại chất béo liên quan đến nguy cơ tăng cholesterol và bệnh tim mạch.
Nhóm người nào dưới đây nên ăn thịt gà để tẩm bổ:
Thịt gà là món ăn bổ dưỡng và trong Đông y chúng còn được coi như một vị thuốc. Thịt gà được dùng để chữa băng huyết, bệnh lỵ, ung nhọt, những người trúng phong. Từ xa xưa, thịt gà được dùng nhiều cho những người gầy yếu, xanh xao, sụt cân, suy kiệt cơ thể, đầy bụng không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, lỵ, phù nề, tiểu rắt, di niệu, đái hạ, huyết trắng, sau sinh ít sữa, bệnh đái tháo đường.
Bộ phận chứa nhiều chất độc hại nhưng nhiều người rất thích ăn.
Nhiều người cho rằng khi ăn gà thì "nhất thủ nhì vĩ", tức quý nhất là đầu, thứ hai phao câu. Tuy nhiên, bộ phận này vốn tồn trữ nhiều chất độc, vi khuẩn, không phù hợp với người tiêu hóa kém, đặc biệt là trẻ nhỏ. Dù có làm sạch vẫn không thể loại bỏ hết vi khuẩn. Ngoài ra, lượng cholesterol cao trong bộ phận này rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt với những bệnh nhân tim mạch, rối loạn mỡ máu.
Bộ phận nào của gà dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn?
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết gan gà chứa mầm bệnh tật, tích lũy nhiều kim loại nặng. Mề gà là nơi nhiều chất độc hại còn đọng lại của thức ăn nhiễm độc. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol trong nội tạng gà rất cao. Đây cũng là bộ phận dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus. Đặc biệt, phụ nữ đang cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm không nên ăn nội tạng của gà, trừ phần trứng non.
Da gà có collagen, ăn nhiều sẽ giúp da đẹp hơn?
Bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, giảng viên Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho hay da gà không có collagen. Nếu có, lượng collagen này cơ thể người cũng không thể hấp thụ được. Đặc biệt, trong da gà có rất nhiều chất béo lại dễ chứa ký sinh trùng nếu không được làm sạch kỹ.
Bộ phận nào của gà thường chứa nhiều kim loại nặng?
Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh cho biết nội tạng của bất kỳ loài gia súc, gia cầm nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Trong đó, gan gà chứa nhiều mầm bệnh tật, tích lũy vô số kim loại nặng.
Khi nào chân gà thành chất độc?
Nhiều nghiên cứu cho thấy thịt nướng trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, mỡ nhỏ giọt xuống bốc cháy tạo ra các phân tử hydrocarbure thơm đa vòng (AHA) có thể gây ung thư. Do đó, mọi người không nên ăn chân gà nướng và ăn tại các quán cóc, vỉa hè. Chỉ nên ăn khi làm thịt gà hoặc mua tại các cơ sở uy tín.
Chất tăng trọng thường lưu lại ở bộ phận nào của gà?
Đông y và Tây y đều khuyến cáo một số tuyến bạch huyết giải độc tập trung ở lớp mỡ dưới da của cổ gà. Nơi này cũng thường có các độc tố gây bệnh và chất tăng trọng trong chăn nuôi còn lưu lại.
Cách nhận biết thịt gà còn tươi:
Theo Eat This, Not That, thông thường, khi thịt gà sống còn tươi và an toàn để ăn, nó sẽ có màu hồng nhạt, trắng xanh nhạt hoặc thậm chí là màu vàng với màu mỡ trắng sáng. Miếng thịt tươi sẽ sáng bóng, sờ vào thấy ẩm, thậm chí hơi trơn. Tuy nhiên, nếu thịt gà sống có mỡ vàng lốm đốm hoặc có màu xanh lục và xám, miếng thịt có cảm giác nhầy nhụa, dính và nhão, bạn nên vứt nó càng sớm càng tốt.
