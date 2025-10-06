Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một năm làm vợ của chị gái trong cặp song sinh dính liền

  • Thứ hai, 6/10/2025 08:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Carmen Andrade và Daniel McCormack dành cho nhau những lời ngọt nhau trong ngày kỷ niệm một năm kết hôn.

cap song sinh dinh lien anh 1

Trong bài đăng trên Instagram vào ngày 3/10, Carmen Andrade (25 tuổi) đăng tải 20 bức ảnh kèm dòng trạng thái suy ngẫm về 5 năm hẹn hò và một năm kết hôn cùng Daniel McCormack (28 tuổi). "Năm năm bên nhau. Một năm làm vợ anh. Chúc mừng ngày kỷ niệm. Anh là chồng em và bạn thân thân nhất của em. Em rất phấn khích khi nghĩ về phần đời còn lại của chúng ta", Carmen chú thích bài đăng.

cap song sinh dinh lien anh 2cap song sinh dinh lien anh 3cap song sinh dinh lien anh 4cap song sinh dinh lien anh 5

Trong khi đó, ngày 4/10, McCormack cũng chia sẻ nhiều hình ảnh về gia đình. Anh viết: "Một năm kết hôn, ở cạnh nhau mãi mãi. Chúc mừng 5 năm đồng hành, tình yêu vĩnh cửu của tôi. Kết hôn vào mùa thu nghĩa là anh phải yêu em thêm nữa vào mỗi mùa thu".

cap song sinh dinh lien anh 6

Cặp đôi kết hôn vào tháng 10/2024 trên cầu Lover's Leap tại bang Connecticut, Mỹ.
cap song sinh dinh lien anh 7

Theo lời chia sẻ của Carmen, cả hai gặp trên ứng dụng hẹn hò Hinge vào năm 2020 và "lặng lẽ" kết hôn vào 4 năm sau. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được sự chú ý.

cap song sinh dinh lien anh 8

Carmen từng thẳng thắn trả lời truyền thông về vấn đề thân mật với chồng. Cô cho biết cả hai "liên tục trò chuyện" để hiểu nhau hơn. Trong khi đó, McCormack cho rằng mọi người đang bị "ám ảnh tình dục" và xen quá nhiều vào đời tư của cặp đôi. Lupita thì nói ngắn gọn: "Tôi có tai nghe và điện thoại. Tôi không bận tâm", theo People. Lupita từng chia sẻ trước đó rằng cô là người vô tính.

cap song sinh dinh lien anh 9

Cặp song sinh 25 tuổi sinh tại Mexico, sống chung một cơ thể nhưng đều có một trái tim, dạ dày và phổi riêng. Cả hai chuyển đến Mỹ khi còn nhỏ. Chia sẻ về câu chuyện lựa chọn trang phục, Carmen cho biết cô không thích mặt quần áo có màu trắng.

cap song sinh dinh lien anh 10

Carmen và Lupita đều hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram Lupita sở hữu khoảng 157.000 lượt theo dõi, trong khi đó, Carmen có khoảng 91.000 lượt. Cả hai yêu thích các hoạt động ngoài trời, thường xuyên tham gia sự kiện tại trường hoặc lễ hội âm nhạc.

Hà Vi

Ảnh: carmen_soland/Instagram.

cặp song sinh dính liền một năm cưới Daniel McCormack Carmen Andrade

