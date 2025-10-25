Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MPV điện Trung Quốc bốc cháy khi đang chạy trên đường

  • Thứ bảy, 25/10/2025 07:12 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Ngọn lửa được báo cáo đã bùng phát từ gầm xe Li Auto Mega, khiến chiếc MPV thuần điện cỡ lớn bị cháy trơ khung. Tài xế và hành khách kịp thời thoát thân.

Theo Car News China, Li Auto Mega - MPV thuần điện cỡ lớn của thương hiệu Trung Quốc - đã bốc cháy khi đang di chuyển trên đường phố Thượng Hải. Trang tin địa phương Dianchejie cho hay không có va chạm nào xảy ra trước khi ngọn lửa bùng phát ở khu vực gầm xe.

Vị trí phát hỏa dẫn đến nhiều suy đoán cho rằng bộ pin là nguồn gây cháy, dù chưa có kết luận chính thức. Ngọn lửa được báo cáo đã nhanh chóng bao trùm chiếc MPV thuần điện trong khoảng 10 giây. May mắn, cửa xe đã tự động mở ra, cho phép tài xế và hành khách kịp thời thoát thân.

Lãnh đạo Li Auto cho biết đã cử nhân viên đến hiện trường để hợp tác tích cực với cuộc điều tra của sở cứu hỏa. Các hình ảnh ghi lại được cho thấy chiếc MPV thuần điện đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại phần khung bằng kim loại.

Sở cứu hỏa địa phương xác nhận vụ cháy, tuy nhiên từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Li Auto cho biết đang xác minh thông tin.

MPV dien Trung Quoc anh 1

Theo Car News China, đã có ít nhất 2 chiếc Li Auto Mega bốc cháy tại Trung Quốc kể từ tháng 6. Cả hai vụ việc này đều có nguyên nhân nằm ở yếu tố bên ngoài.

Sự cố mới nhất được đánh giá gây ra nhiều lo ngại, bởi chưa có kết luận chắc chắn nào được đưa ra.

Li Auto Mega sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.350 x 1.965 x 1.850 mm, chiều dài cơ sở 3.300 mm. Ngoại hình thanh mảnh giúp mẫu MPV cỡ lớn đạt hệ số cản 0,215 Cd. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, khách hàng có thể lựa chọn trang bị ghế cơ trưởng cho hàng thứ hai.

Mẫu MPV thuần điện sử dụng 2 motor điện cho công suất tối đa 536 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh giúp tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây.

Gói pin NMC 3 thành phần do CATL cung cấp có dung lượng 102,7 kWh, cho phép Li Auto Mega vận hành trên quãng đường tối đa 710 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC.

MPV dien Trung Quoc anh 2

Li Auto Mega có giá bán tại Trung Quốc dao động 529.800-559.800 NDT, tương đương 74.340-78.550 USD. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Li Auto.

Dữ liệu của China EV DataTracker cho biết hãng đã bán được 25.817 xe Li Auto Mega kể từ thời điểm ra mắt hồi tháng 3/2024, với đỉnh doanh số 3.277 xe xác lập vào tháng 9 năm nay.

Phúc Hậu

