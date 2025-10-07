Xe điện Trung Quốc 'lại' bốc cháy

Chiếc xe bốc khói, bén lửa sang loạt ôtô bên cạnh dù đang đậu trong bãi gửi xe, không gặp sự cố về động cơ.

Tối ngày 5/10, tờ Sanxiang Daily đưa tin vụ cháy xảy ra tại bãi đỗ xe ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Avatr 06 bốc cháy dữ dội, lửa lan sang 7 xe khác gồm Audi, BMW, Mazda và Aion. Rất may, không có thương vong được ghi nhận.

Theo Sanxiang Daily, chủ nhân chiếc Avatr 06 bị cháy đã chia sẻ một số chi tiết về vụ việc. Cô cho biết đã mua xe vào ngày 28/8/2025 và sau 1,5 tháng, quãng đường đi được là 1.066 km. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, ứng dụng Avatr trên điện thoại báo nhiệt độ bên trong xe lên tới 76,4 độ C. Khói đầu tiên xuất hiện từ khu vực ghế hành khách phía trước.

Nữ chủ xe nói rằng phía nhà sản xuất đã chủ động liên hệ và cam kết sẽ xử lý vụ việc thỏa đáng. Tính đến thời điểm bài báo được đăng, cả Avatr, Changan và CATL đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Tuy nhiên, qua hình ảnh hiện trường, người ta nhận thấy chủ xe đặt khá nhiều phụ kiện trên bệ trung tâm.

Vụ cháy khiến không chỉ Avatr 06 bốc cháy mà còn thiêu rụi toàn bộ dãy xe "xấu số" đậu trong bãi. Ảnh: CarnewsChina.

Blogger ôtô Vũ Điện Kha (Yu Dianke) cho rằng những vật này có thể đã phản chiếu ánh sáng, tập trung nhiệt vào ghế hành khách và gây cháy. Một giả thuyết khác được nêu ra là vụ nổ từ lọ nước hoa để trong xe.

Avatr 06 ra mắt thị trường Trung Quốc ngày 19/4/2025 và đây là vụ cháy đầu tiên liên quan đến mẫu xe này.

Mẫu sedan thuần điện sử dụng pin LFP Shenxing do CATL sản xuất, dung lượng 72,88 kWh, hệ thống điện 800V cùng khả năng bảo vệ quá dòng mở rộng. Biến thể EREV (xe lai mở rộng phạm vi hoạt động) của Avatr 06 dùng pin LFP Freevoy với hai tùy chọn dung lượng 31,7 kWh và 45,06 kWh. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy pin là nguyên nhân gây cháy.

Tại Trung Quốc, Avatr 06 có giá bán từ 209.900 đến 279.900 nhân dân tệ (29.480– 39.315 USD ). Theo dữ liệu của China EV DataTracker, từ tháng 4 đến tháng 8/2025, Avatr đã bán được 24.150 xe 06.