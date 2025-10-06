Xe điện đầu tiên của Porsche - không phải Taycan, chỉ mạnh 3 mã lực

Egger-Lohner C.2 Phaeton được xem là xe điện đầu tiên, cũng là sản phẩm đầu tay của Ferdinand Porsche.

Dù Porsche được cho là đã khá chậm chân trên hành trình điện hóa khi sedan điện Taycan mãi đến năm 2020 mới ra mắt, hãng xe Đức trên thực tế đã đi trước thế giới cả trăm năm.

Chiều dài lịch sử của Porsche tồn tại một mẫu xe mang tên Egger-Lohner C.2 Phaeton, được thiết kế bởi chính Ferdinand Porsche vào cuối thế kỷ XIX.

Egger-Lohner C.2 Phaeton - hay P1 như cách gọi của Ferdinand Porsche, chỉ có 4 chiếc từng được sản xuất. Đóng góp của Ferdinand Porsche trên C.2 Phaeton nằm ở động cơ Octagon, vốn là một motor điện mạnh khoảng 3-5 mã lực đặt nằm gọn trong hộp 8 cạnh.

Tốc độ xe được điều chỉnh qua bộ điều khiển 12 cấp, gồm 6 cấp tiến, 2 cấp lùi và 4 cài đặt để dừng xe.

Lốp xe được gắn vào vào các bánh gỗ, thân xe thiết kế hở với cấu hình 4 chỗ ngồi. Tốc độ tối đa của xe đạt 25 km/h, phạm vi hoạt động thuần điện cao nhất 80 km.

Theo CarBuzz, Egger-Lohner C.2 Phaeton được phát triển một phần bởi Jacob Lohner, một công ty Áo chuyên sản xuất xe ngựa.

Thương hiệu Porsche chỉ chính thức xuất hiện vào năm 1931 dưới danh nghĩa một xưởng thiết kế kỹ thuật, nhưng việc Ferdinand đặt tên P1 cho chiếc xe, theo CarBuzz, đã biến Egger-Lohner C.2 Phaeton trở thành chiếc Porsche đầu tiên.

Bản vẽ trong đăng ký sáng chế motor điện của Porsche. Ảnh: Porsche.

Ở thời của mình, Egger-Lohner C.2 Phaeton gần như là một “siêu xe”, đã giành huy chương vàng tại cuộc đua đường trường Berlin với thành tích tốt hơn 18 phút so với kẻ về nhì. C2 cũng đi đầu về hiệu suất, sở hữu mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất trong điều kiện giao thông đô thị.

Ferdinand Porsche được cho là đã khắc cái tên P1 lên một số bộ phận của Egger-Lohner C.2 Phaeton, nhưng thực tế chỉ có một chữ khắc được phát hiện. Các ý kiến phản đối cho rằng không có đủ căn cứ cho thấy Ferdinand là người đã thực hiện, cũng không chắc chắn P1 tượng trưng cho điều gì.

Những người phản đối C2 là chiếc Porsche đầu tiên viện dẫn rằng Ferdinand chỉ thiết kế động cơ. Tuy nhiên theo CarBuzz, động cơ chính là cốt lõi của ôtô và C2 sẽ không thể tồn tại nếu thiếu động cơ của Ferdinand Porsche dưới nắp ca-pô.

Kế nhiệm C2 là Semper Vivus, hay còn được biết đến với tên thương mại Lohner-Porsche Mixte khi ra mắt thị trường vào năm 1901.

Nhà sản xuất ôtô Đức tuyên bố Mixte là xe hybrid đầu tiên, trong đó bản thân tên xe mang ý nghĩa “hỗn hợp” trong tiếng Đức. Mẫu xe này được trang bị động cơ đốt trong cùng một motor điện, cho công suất 2,5-3,5 mã lực.

Theo CarBuzz, Lohner-Porsche Mixte khá đắt đỏ, không được sản xuất hàng loạt nhưng nhận về sự quan tâm lớn từ giới quý tộc châu Âu. Hoàng đế Áo và các hoàng gia Na Uy, Romania và Thụy Điển đều đặt hàng Lohner-Porsches sản xuất riêng, giúp Mixte cán mốc doanh số 300 xe.