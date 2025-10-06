Thấy gì từ loạt xe vừa dừng bán tại Việt Nam

Doanh số thấp của Mazda6, Toyota Innova và Ford Explorer phản ánh những thay đổi đáng kể về xu hướng mua sắm trên thị trường ôtô Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu năm 2025, thị trường ôtô Việt đã liên tiếp chào đón nhiều mẫu xe mới. Ở chiều hướng ngược lại, không ít cái tên cũng rời đi, thậm chí có cả một mẫu xe từng mang danh "vua dịch vụ".

"Cựu vương" xe dịch vụ cũng dừng bán

Trong số những mẫu xe dừng bán tại Việt Nam trong giai đoạn đầu năm, Toyota Innova là cái tên đáng chú ý nhất.

Mẫu xe đa dụng cỡ trung này từng có thời gian dài trong quá khứ được xem như "gương mặt đại diện" của mảng xe dịch vụ ở Việt Nam. Giá bán dễ tiếp cận, có tùy chọn số sàn, không gian sử dụng rộng rãi đặc trưng MPV là những yếu tố từng đưa Toyota Innova lên vị trí cao trong danh sách các lựa chọn ôtô phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam.

Toyota Innova từng chỉ còn duy nhất bản số sàn tại Việt Nam, bán song song biến thể Toyota Innova Cross. Gần đây, hãng xe Nhật Bản gạch tên Toyota Innova khỏi trang chủ, đại lý cũng cho biết không còn xe để bán cho khách.

Ford Explorer cũng là mẫu xe đáng chú ý bị dừng bán ở Việt Nam. Mẫu xe này cùng với Volkswagen Teramont/Teramont X, Hyundai Palisade và VinFast VF 9 là những lựa chọn hiếm hoi tại thị trường ôtô phổ thông Việt cho phân khúc SUV cỡ E.

Ford Explorer không còn xuất hiện trên trang chủ Ford Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Trong danh mục sản phẩm ôtô du lịch của Ford Việt Nam, Explorer là cái tên duy nhất nhập khẩu từ Mỹ. Xe từng có giá 2,099 tỷ cho một phiên bản Limited 2.3L, tuy nhiên vào lúc này đã không còn xuất hiện trên trang chủ Ford Việt Nam.

Dù Ford chưa từng lên tiếng xác nhận "khai tử" Explorer tại Việt Nam, đại lý tiết lộ toàn hệ thống đã hoàn thành "dọn kho" Ford Explorer từ tháng 7. Tư vấn bán hàng cho biết mẫu SUV cỡ lớn có thể ra mắt bản nâng cấp vào cuối năm, thậm chí đứng trước khả năng bị dừng bán hoàn toàn và được thay thế bằng một mẫu xe nhập Mỹ khác.

Gần đây, Mazda6 là cái tên tiếp theo được đồn đoán sẽ tạm rút khỏi thị trường Việt Nam.

Nhiều đại lý cho biết lượng tồn kho Mazda6 đã được "xả" xong từ tháng 4, tư vấn bán hàng cũng không còn nhận cọc cho mẫu sedan cỡ D này.

Mazda6 gần như đã rút khỏi thị trường Việt. Ảnh: Mazda.

Tương tự trường hợp của Toyota Innova hay Ford Explorer phía trên, Thaco chưa lên tiếng chính thức về việc dừng bán mẫu sedan cỡ D thương hiệu Mazda.

Trên trang chủ Mazda Việt Nam, Mazda6 vẫn còn xuất hiện với đầy đủ 5 phiên bản, giá bán dao động 769-899 triệu đồng.

Đằng sau doanh số "èo uột"

Điểm chung của loạt xe bị dừng bán gồm Mazda6, Ford Explorer và Toyota Innova là doanh số khá "èo uột" tại Việt Nam trong giai đoạn đầu năm.

Tính đến hết tháng 8, Toyota Innova chỉ bán được 260 xe, đứng thứ ba danh sách ôtô Toyota bán chậm nhất. Kỳ báo cáo tốt nhất của Toyota Innova là vào tháng 6, doanh số đạt 46 xe.

Ford Explorer đã sở hữu doanh số "cầm chừng" trong 3 kỳ báo cáo gần nhất. Sau 8 tháng, lượng tiêu thụ Ford Explorer tại Việt Nam đạt 132 xe, đưa mẫu SUV cỡ E xếp cuối danh sách thống kê doanh số ôtô du lịch của thương hiệu.

Mazda6 thậm chí đã bắt đầu giảm doanh số liên tục từ các tháng đầu năm trước khi "trắng" doanh số ở 4 kỳ báo cáo gần nhất. Sau 8 tháng, Thaco bán được 56 xe Mazda6 cho khách Việt, tương đương trung bình 7 xe/tháng.

Doanh số Mazda6 rơi tự do Diễn biến doanh số Mazda6 tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

xe 27 16 9 4 0 0 0 0

Đằng sau doanh số "èo uột" của Mazda6, Ford Explorer và Toyota Innova là những câu chuyện khác nhau, nhưng chủ yếu xuất phát từ sự chuyển dịch trong xu hướng mua sắm của khách Việt, nhiều mẫu xe mới có giá cạnh tranh hơn cũng như làn sóng điện hóa đang nổi lên mạnh mẽ.

Chẳng hạn, loạt đại diện còn lại ở phân khúc sedan cỡ D gồm Honda Accord hay Kia K5 cũng sở hữu tình hình không khá khẩm hơn bao nhiêu so với Mazda6.

Toyota Camry dù được khách Việt ưa chuộng nhất cũng đã giảm doanh số liên tiếp trong các kỳ báo cáo gần đây. Sự ưu ái mà khách hàng dành cho xe gầm cao đã đẩy khá nhiều mẫu sedan ra khỏi top đầu danh sách bán chạy.

Nhờ sự góp mặt của nhiều hãng xe và mẫu xe mới, giờ đây khi ở cùng tầm giá, khách Việt đang có nhiều lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Đây vừa là lý do Mazda6 khó cạnh tranh, cũng đồng thời là nguyên nhân đẩy Toyota Innova tạm rời thị trường Việt.

Riêng trong khúc MPV cỡ trung, Toyota Innova (755 triệu đồng) phải đối đầu "người nhà" Toyota Innova Cross (từ 825 triệu đồng).

Mức giá 755 triệu đồng của Toyota Innova cũng vấp phải sự cạnh tranh từ GAC M6 Pro (699-799 triệu đồng) hay các mẫu MPV thuần điện BYD M6 (756 triệu đồng) và VinFast Limo Green (749 triệu đồng).

Loạt xe Trung Quốc gồm GAC M6 và BYD M6 cùng với VinFast Limo Green cạnh tranh trực tiếp Toyota Innova. Ảnh: Phúc Hậu.

Việc Ford Explorer rút khỏi Việt Nam lại liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu. Thông tin ôtô nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam có thể hưởng ưu đãi thuế quan đã xuất hiện song hành cùng các tin đồn cho rằng Ford Expedition sẽ trở thành cái tên thay thế Explorer.

Tuy nhiên, các thông tin này chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán, chưa được xác thực. Với tình hình hiện tại, giá bán thiếu cạnh tranh và doanh số thấp có lẽ là lý giải hợp lý nhất cho màn rút lui của mẫu SUV cỡ E thương hiệu Mỹ.

Chẳng hạn, Hyundai Palisade có giá 1,469- 1,589 tỷ đồng . Volkswagen Teramont X ra mắt tháng 3/2024 có giá khởi điểm 1,998 tỷ đồng còn VinFast VF 9 hiện có giá bán kèm pin dao động 1,499- 1,699 tỷ đồng tùy phiên bản.