Nạn nhân vụ hành hung ở chung cư Hà Nội: Sụt 3 kg, ngủ còn mơ bị đánh

Chị N.T.T., nạn nhân trong vụ bị hành hung ở sảnh thang máy tại chung cư ở Hà Nội, đã xuất viện nhưng người nhà cho biết chị vẫn hoảng sợ, đau đầu, nằm mơ thấy cảnh bị đánh.

Đối tượng Đặng Chí Thành đánh tới tấp chị N.T.T. xuất phát từ mâu thuẫn của con trẻ. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews tối 20/8, chị Nguyễn T. - chị ruột của nạn nhân vụ hành hung tại chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) - cho biết em gái chị đã xuất viện về nhà vào hôm 16/8, song trạng thái chưa ổn định.

"Đến nay, em tôi vẫn còn đau, đầu bị choáng và nhiều lần nằm mơ thấy cảnh bị đánh. Hiện em ấy vẫn sang chấn tâm lý sau vụ hành hung và được mẹ tôi chăm sóc", chị T. cho biết về tình trạng của nạn nhân N.T.T. (sinh năm 1997) sau gần 2 tuần bị đánh.

Chị T. cũng chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng của em gái vào ngày xuất viện, cho biết sau ít ngày, nạn nhân đã sụt 3 kg. "Em tôi những ngày qua không chỉ chịu những vết thương nhìn thấy được, mà còn mang trong lòng nỗi hoảng loạn, sợ hãi, lúc nào cũng mơ hồ, bất an", chị bày tỏ.

Chị T. giải thích dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục, em gái chị đã xin xuất viện, bởi mỗi ngày ở đó là thêm một ngày mệt mỏi cho cả bản thân và gia đình

Gia đình nạn nhân N.T.T. cũng đã nắm được thông tin ngày 20/8, đối tượng Đặng Chí Thành (sinh năm 1994) bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

"Gia đình tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng", chị Nguyễn T. cho biết. Chị cũng thông tin thêm vì điều kiện cá nhân, còn vướng con nhỏ nên không thể thường xuyên sang thăm em gái. Bởi vậy, chị rất lo lắng cho tình trạng của sức khỏe, tinh thần của em.

Chị gái nạn nhân nói thêm rằng đến nay con trai 3 tuổi của chị N.T.T. vẫn chưa được gặp mẹ. Trước đó, ông bà nội của cháu đã đón cháu về quê chăm sóc, còn lo lắng vì lời đe dọa của hung thủ Đặng Chí Thành nên chưa dám để bé lên gặp mẹ.

"Sau vụ việc, phía gia đình Đặng Chí Thành có liên hệ gặp mặt để trao đổi, nhưng vì ở trong thời gian còn ở viện, mẹ và em gái tôi vẫn chưa sắp xếp để gặp họ", chị nói thêm.

Công an phường Phương Liệt lấy lời khai đối tượng Đặng Chí Thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 9/8, clip người phụ nữ bị nam thanh niên đánh dã man ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội) lan truyền chóng mặt khiến dư luận bức xúc.

Nói về mâu thuẫn dẫn đến xô xát, chị Nguyễn T. cho biết mọi chuyện xuất phát từ mích mích nhỏ của con trẻ. Ít ngày trước đó, em gái chị dẫn con xuống sân chung cư chơi. Hai đứa trẻ không chịu chơi với nhau khiến hai bà mẹ lời qua tiếng lại.

Đến tối 9/8, khi chị N.T.T. chuẩn bị đưa con xuống sân chơi thì xảy ra sự việc ở sảnh chờ thang máy. Đặng Chí Thành lao vào đánh người mẹ tới tấp mà không giải thích. Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".