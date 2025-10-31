Ngắm nhìn concept xe thể thao mới của Subaru - khi siêu xe điện hóa

Subaru xuất hiện tại Triển lãm ôtô Nhật Bản năm nay với mục tiêu khẳng định mình là thương hiệu “khác biệt”, đồng thời “tăng cường sợi dây cảm xúc” giữa hãng và khách hàng.

Từ bên hông, chiếc concept trông như có cánh gió lớn phía sau, nhưng thực tế chỉ là hai cánh nhỏ tách rời nằm hai bên cửa hậu.

Những đường cắt xe ở phần đuôi với cản sau chia thành các khe gió lớn cho thấy thương hiệu Nhật đang chú trọng đến tính khí động học trên mẫu xe này, chứ không chỉ công nghệ hay thẩm mỹ.

Xe được trang bị bộ lốp không gai đi cùng bộ mâm đa chấu, lấp ló phía sau là kẹp phanh thể thao của thương hiệu.

Các thông số về kích thước hay sức mạnh của e-STI vẫn chưa được công bố.

