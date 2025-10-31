Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe EV

Ngắm nhìn concept xe thể thao mới của Subaru - khi siêu xe điện hóa

  • Thứ sáu, 31/10/2025 09:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không chỉ là một mẫu concept được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, đây còn là một mẫu siêu xe được Subaru kỳ vọng trở thành "WRX điện" với động cơ mạnh mẽ.

Subaru e-STI Concept anh 1

Subaru xuất hiện tại Triển lãm ôtô Nhật Bản năm nay với mục tiêu khẳng định mình là thương hiệu “khác biệt”, đồng thời “tăng cường sợi dây cảm xúc” giữa hãng và khách hàng.
Subaru e-STI Concept anh 2

Tâm điểm của gian hàng là Performance-E STI Concept, mẫu xe điện hoàn toàn với phong cách thể thao hiện đại.
Subaru e-STI Concept anh 3

Dáng xe gợi nhớ đến một chiếc Impreza, với tạo hình góc cạnh, tông màu xanh lam đặc trưng và bộ mâm vàng biểu tượng.
Subaru e-STI Concept anh 4

Từ bên hông, chiếc concept trông như có cánh gió lớn phía sau, nhưng thực tế chỉ là hai cánh nhỏ tách rời nằm hai bên cửa hậu.

Subaru e-STI Concept anh 5Subaru e-STI Concept anh 6

Những đường cắt xe ở phần đuôi với cản sau chia thành các khe gió lớn cho thấy thương hiệu Nhật đang chú trọng đến tính khí động học trên mẫu xe này, chứ không chỉ công nghệ hay thẩm mỹ.

Subaru e-STI Concept anh 7

Xe được trang bị bộ lốp không gai đi cùng bộ mâm đa chấu, lấp ló phía sau là kẹp phanh thể thao của thương hiệu.

Subaru e-STI Concept anh 8

Các thông số về kích thước hay sức mạnh của e-STI vẫn chưa được công bố.

Đan Thanh

ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Subaru e-STI Concept Triển lãm ôtô Tokyo Subaru WRX JMS

