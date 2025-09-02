Người đàn ông tập yoga giữa biển người chờ xem diễu binh

Hình ảnh một người đàn ông thản nhiên tập yoga trong lúc chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành 2/9, đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội vì sự dễ thương.

Hình ảnh ông Tuyến thản nhiên tập yoga trong lúc chờ xem diễu binh được người dân quanh đó chụp lại. Ảnh: Nguyễn Khánh Ly/Thread.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Đặng Thị Thùy Trang, con gái ông Đặng Văn Tuyến - người mang thảm theo tập yoga trong lúc chờ xem diễu binh 2/9 đang viral trên mạng xã hội, cho biết cha mình là thợ cắt tóc tại nhà ở xã Phú Nghĩa (Hà Nội).

Gia đình của chị Trang có mặt trên phố Lê Duẩn từ trưa ngày 1/9 để chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Tập yoga là thói quen hàng ngày của bố tôi. Khi biết được những lợi ích của yoga đem lại thì bố tôi bắt đầu tập và duy trì được vài năm rồi. Đặc biệt với đặc thù công việc cần phải đứng nhiều như thợ cắt tóc thì xương khá ảnh hưởng mà tập yoga lại cải thiện vấn đề đó nên bố tôi quyết định duy trì thói quen này", chị Trang nói.

Chân dung ông Tuyến và con gái Thùy Trang. Ảnh: NVCC.

Cũng như nhiều người dân Hà Nội khác, gia đình chị Trang đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống chu đáo để vừa thưởng thức lễ diễu binh vừa giữ trọn tinh thần hứng khởi trong dịp trọng đại của đất nước.

Theo ghi nhận, tối 1/9, bất chấp cơn mưa nặng hạt ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người dân đổ ra phố "cắm chốt" quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó.

Khoảng 22h ngày 1/9, tuyến đường Lê Duẩn đã chật kín chỗ, dân ngồi san sát hai bên lối đi. Một số người đi trễ rất khó có vị trí đẹp tại vị trí này. Cách đó không xa, nhóm bạn trẻ bắt đầu quây quần, nhảy múa, hát ca trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Nhiều người trong số đó hồ hởi, ghi lại thước phim đáng nhớ.

Trong khi đó tại các tuyến đường có lực lượng diễu binh đi qua như ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phố Vạn Phúc (đoạn cách sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết các khối diễu binh khoảng 1 km)... hàng nghìn người dân, du khách có mặt giăng bạt giữ chỗ.

Người dân mang loa thùng, hát xuyên đêm chờ đoàn diễu binh Khoảng 22h tối 1/9, người dân tại ngõ Hàng Cháo (Hà Nội) mang loa thùng, kêu gọi mọi người cùng giao lưu văn nghệ trong lúc chờ đợi xem màn diễu binh, diễu hành sáng 2/9.