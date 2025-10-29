Người Thái 'thà không có người yêu còn hơn sống thiếu lọ dầu hít'

Từng là biểu tượng “yadom”, nổi tiếng nhờ Lisa (BLACKPINK), dầu hít Hồng Thái nay bị FDA Thái Lan yêu cầu ngừng dùng do lô sản phẩm nhiễm vi sinh vật vượt chuẩn.

Lisa từng nhiều lần vô tình quảng bá cho lọ dầu hít nổi tiếng Thái Lan.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) vừa yêu cầu người dân ngừng sử dụng dầu hít thảo dược Hồng Thái, công thức số 2, sau khi phát hiện sản phẩm thuộc lô sản xuất ngày 9/12/2024 bị nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép, gây chấn động ngành dược thảo nước này.

Thông tin được Matichon Online và Komchadluek đưa ngày 27/10 cho biết kết quả kiểm nghiệm do Cục Khoa học Y tế (Department of Medical Sciences) thực hiện cho thấy mẫu sản phẩm chứa nhiều loại vi sinh như tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm men - nấm mốc, và Clostridium spp., đều vượt chuẩn an toàn theo quy định Bộ Y tế Thái Lan năm 2021. FDA xác định đây là “thảo dược không đạt tiêu chuẩn” theo Luật Sản phẩm Thảo dược 2019, đồng thời yêu cầu người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay lập tức nếu phát hiện sản phẩm thuộc lô nói trên.

Cơ quan này cho biết đang tiến hành các bước xử lý theo quy định pháp luật với cơ sở sản xuất Hongthai Phanich Herbal Products. Theo luật, người sản xuất thảo dược không đạt chuẩn có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 200.000 baht, trong khi người bán sản phẩm vi phạm có thể đối mặt với mức phạt 6 tháng tù hoặc 50.000 baht.

"Không thể sống thiếu lọ hít"

Trước khi xảy ra sự cố, dầu hít Hồng Thái là một trong những thương hiệu biểu tượng của ngành “yadom” - dầu hít thảo dược đặc trưng của Thái Lan. Sản phẩm từng được ví như "quyền lực mềm" mang hương thơm xứ chùa Vàng ra thế giới.

Theo dữ liệu từ K SME - Ngân hàng Kasikorn, thị trường dầu hít Thái Lan có quy mô khoảng 4.500 triệu baht mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng 10-20% nhờ nhu cầu cao của cả người dân trong nước và du khách. Có đến 10% người Thái sử dụng dầu hít thường xuyên, nhiều người sở hữu 2-3 lọ mỗi tháng. Sản phẩm này thường được đặt ở bàn làm việc, đầu giường hoặc trong ôtô như một vật dụng “không thể thiếu”.

Bên trong lọ dầu hít Hồng Thái.

Không chỉ phổ biến trong nước, dầu hít Thái còn gây “sốt” trong giới trẻ quốc tế nhờ các ngôi sao như Lisa (BLACKPINK), GOT7 hay Vương Nhất Bác - những người từng được bắt gặp sử dụng sản phẩm này, góp phần đưa hình ảnh “yadom” trở thành biểu tượng văn hóa hiện đại của Thái Lan.

Khi tham gia chương trình No Prepare, Lisa thậm chí nói rằng cô không thể sống thiếu lọ hít mũi Hong Thai trong mùa hè ở Thái Lan.

Còn bài báo nói về sự phổ biến của sản phẩm này của Thairath vào cuối năm ngoái từng viết: "Thiếu người yêu thì không chết, nhưng thiếu lọ hít thì như muốn ngất đi".

Từ biểu tượng đến cảnh báo

Trong số các thương hiệu nổi bật của Thái Lan, Hồng Thái (Hongthai) được xem là “đại diện tiêu biểu” cho sức sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Thương hiệu được sáng lập bởi ông Teerapong Rabueatham, người dành hơn 17 năm nghiên cứu công thức dầu hít từ các loại thảo mộc truyền thống như đinh hương, hoa cúc, long não và bạc hà.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ, mỗi ngày chỉ sản xuất khoảng 10 lọ, Hồng Thái dần phát triển thành sản phẩm OTOP (mỗi làng một sản phẩm) nổi tiếng của Thái Lan. Nhờ hương thơm dễ chịu, bao bì bắt mắt và slogan “Càng dùng càng thơm, dùng được lâu - trừ khi làm mất”, thương hiệu nhanh chóng chinh phục cả người trẻ lẫn khách du lịch.

Thời điểm dịch Covid-19, trong khi nhiều ngành sụt giảm, Hồng Thái vẫn duy trì doanh thu hơn 50 triệu baht/năm, nhờ nhu cầu về sản phẩm hít thảo dược tăng cao. Thậm chí, nhiều cửa hàng ghi nhận cháy hàng khi sản phẩm được Lisa vô tình giới thiệu trên mạng xã hội.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) vừa yêu cầu người dân ngừng sử dụng dầu hít thảo dược Hồng Thái, công thức số 2.

Hiện nay, dầu hít Hồng Thái được xuất khẩu tới 12 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong đó có Lào, Myanmar, Nhật Bản, các nước châu Âu và Mỹ. Đây từng được xem là một trong 4 thương hiệu dầu hít Thái Lan thành công nhất, bên cạnh Peppermint Field, Poy Sian và Pastel, góp phần quảng bá hình ảnh “thảo mộc Thái” ra toàn cầu.

Sự việc lô sản phẩm nhiễm vi sinh vật vượt chuẩn lần này là cú sốc lớn đối với thương hiệu từng được xem là hình mẫu thành công của ngành dầu hít. Các chuyên gia cho rằng vụ việc là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của kiểm soát chất lượng trong sản xuất dược phẩm thảo dược, đặc biệt khi sản phẩm đang được phân phối rộng rãi trong và ngoài nước.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan khuyến cáo người tiêu dùng nên mua sản phẩm từ nguồn uy tín, đồng thời kiểm tra thông tin đăng ký và số lô sản xuất trên website chính thức của FDA Thái Lan trước khi sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.