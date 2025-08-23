Người trẻ TP.HCM thuê nhà rẻ 1/2 giá rồi chi 15 triệu đồng sửa sang

Thay vì thuê căn hộ đã trang hoàng sẵn, nhiều người trẻ ở TP.HCM chọn thuê nhà cũ giá rẻ bằng một nửa, rồi bỏ tiền cải tạo để vừa tiết kiệm vừa hợp ý.

Người thuê nhà trẻ tuổi sẵn sàng bỏ thêm chi phí để cải tạo không gian sống cho phù hợp với sở thích. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Thuê chung cư cũ rồi cải tạo để có không gian sống theo ý mình là chiến thuật của Hồng Hạnh (27 tuổi, phường Cát Lái, TP.HCM). Làm việc theo hình thức hybrid (kết hợp tại văn phòng và từ xa), Hạnh dành nhiều thời gian ở nhà, muốn đầu tư một nơi ở chất lượng.

Tuy nhiên, nếu thuê căn hộ trang bị nội thất bắt mắt sẵn, cô phải chi trả một khoản lớn. Sau khi tham khảo thông tin trên các hội nhóm mạng xã hội, cô gái 27 tuổi nhận ra các căn hộ hợp ý mình thường có giá thuê tới 15 triệu đồng/tháng, vượt xa khả năng chi trả.

Vì thế, Hạnh tìm đến các căn chung cư cũ với giá thuê bằng 1/2, dồn tiền vào việc cải tạo nơi ở. Đối với căn hộ hiện tại, cô chi trả khoảng 15 triệu đồng để trang trí phòng khách và phòng ngủ.

Với hợp đồng thuê nhà 1 năm, Hồng Hạnh tính toán chỉ mất thêm khoảng 1 triệu đồng/tháng, rẻ hơn nhiều so với việc thuê nhà được đầu tư thiết kế, trang hoàng từ trước.

“Chỉ thêm hơn 1 triệu đồng/tháng, tôi có không gian sống truyền cảm hứng, giúp nâng cao hiệu quả công việc rõ rệt. Đối với tôi, đây là số tiền đầu tư xứng đáng”, Hạnh chia sẻ.

Theo một nghiên cứu với 1.000 người thuê nhà tại Anh, được The Sun đưa tin tháng 5, trung bình mỗi người chi khoảng 700 GBP (khoảng 940 USD ) để mua sắm các món đồ trang trí có thể tháo lắp dễ dàng, như gạch dán, giấy dán tường, móc treo cây hoặc đèn tường không cần khoan. Dù tốn kém thời gian và chi phí, 86% người tham gia khảo sát vẫn cho rằng việc cá nhân hóa không gian sống hoàn toàn xứng đáng.

Xu hướng này cũng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt ở TP.HCM, nhiều người trẻ sẵn sàng chi thêm tiền để cải tạo và trang trí phòng thuê theo gu thẩm mỹ của mình, dù biết chỉ gắn bó trong thời gian ngắn. Với họ, đây là khoản đầu tư đáng giá để có sự thoải mái. Tuy vậy, phía chủ nhà lại có những lo ngại riêng, một số hưởng lợi từ căn hộ được chăm chút, nhưng cũng không ít lần phiền lòng vì dấu vết khoan, đục hay những thay đổi khó khắc phục sau khi khách rời đi.

Bỏ tiền cải tạo dù chỉ ở tạm

Trước khi cải tạo, căn hộ của Hồng Hạnh khá đơn điệu, thậm chí xuống cấp ở một số khu vực. Tình trạng nấm mốc và bong tróc xuất hiện trên một số mảng tường, buộc cô phải chi trả cho việc sơn lại.

Dù đây là phương án sở hữu không gian sống lý tưởng một cách tiết kiệm, cô gái trẻ vẫn nhận thấy một số nhược điểm. Cụ thể, việc sửa chữa, trang hoàng cho căn hộ khá khó khăn đối với phụ nữ sống một mình như cô.

Hồng Hạnh không ngại chi 15 triệu đồng để cải tạo căn hộ thuê. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, cô cũng không gắn bó với căn hộ này 5-10 năm, phải để lại nhiều thứ cho người thuê sau. Một số món đồ trang trí, nội thất tương đối cồng kềnh, không dễ di chuyển, hơn nữa chỉ hợp với không gian sống hiện tại.

“Nhìn chung, tôi vẫn hài lòng với việc bỏ tiền thay đổi không gian sống, chỉ hơi tiếc khi chuyển đi”, Hạnh kết luận.

Cũng ký hợp đồng thuê 1 năm, Thanh Trương (28 tuổi, phường Bình Phú, TP.HCM) chọn căn phòng trọ trống chỉ có máy lạnh, giá thuê 3,5 triệu đồng/tháng.

Để tạo không gian sống phù hợp với gu thẩm mỹ, anh bỏ thêm khoảng 4 triệu đồng cho việc cải tạo. Trong đó, 1,1 triệu đồng dán sàn giả gỗ, 800.000 đồng thay rèm cửa, 400.000 đồng để sơn lại tường, và phần còn lại dành cho pallet, bộ bàn ghế, thảm cùng đồ trang trí nhà tắm.

Trước khi sửa sang, căn phòng có nền gạch trắng và tường màu hồng, khá lệch với phong cách ấm áp mà Trương theo đuổi. Vì vậy, anh chọn lót sàn màu nâu và sơn tường kem để tạo cảm giác sáng sủa, ấm cúng hơn. Những món nội thất di động có thể mang theo khi chuyển đi, trong khi chi phí cho sơn tường và dán sàn được anh xác định là khoản “chấp nhận mất”.

Để tránh rủi ro, Trương thỏa thuận trước với chủ nhà và yêu cầu ghi rõ bằng văn bản.

“Sửa nhà là một chuyện, nhiều chủ trọ đồng ý nhưng yêu cầu khôi phục hiện trạng. Tôi phải thống nhất bằng giấy trắng mực đen mới dám bắt tay vào làm”, anh chia sẻ.

Dù vậy, việc cải tạo ngay từ tháng đầu tiên vẫn tạo áp lực tài chính, khi anh phải gánh cùng lúc tiền cọc, tiền thuê và tiền sửa chữa.

Để giảm gánh nặng, Trương chia nhỏ các hạng mục thành 3 giai đoạn, tháng đầu tiên lắp rèm và mua bàn ghế, tháng kế tiếp dán sàn, rồi dần dần bổ sung đồ trang trí. Sau 8 tháng, căn phòng đã hoàn thiện đúng như mong muốn của anh.

“Dù chỉ là căn phòng trọ, tôi vẫn muốn đó là nơi để trở về và cảm thấy bình yên", Thanh Trương nói.

Chủ nhà gánh hậu quả

Về phía chủ nhà, Phương Nghi (32 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) cho biết vừa hài lòng vừa lo lắng khi khách thuê cải tạo lại căn chung cư mà bố mẹ mua cho cô. Trong 5 năm qua, Nghi có đến 7 khách thuê, nhiều người chỉ ở vài tháng rồi dọn đi.

Trong đó, một số khách có nhu cầu thay đổi không gian sống khi muốn gắn bó lâu dài. Ban đầu, Phương Nghi nhanh chóng đồng ý với mong muốn của người thuê nhà, chỉ yêu cầu không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc, tình trạng căn hộ.

“Lúc đó, tôi nghĩ rằng họ giúp tôi trang hoàng nhà cửa, sau này sẽ dễ cho thuê hơn”, Nghi nói.

Trong thời gian người thuê sinh sống, cô hoàn toàn ưng ý, hài lòng khi thấy căn hộ đẹp hơn. Song, lúc khách chuyển đi, Phương Nghi mới nhận ra nhiều hậu quả khó khắc phục.

Cụ thể, người thuê mang nhiều món nội thất, đồ đạc trang trí đi, buộc cô phải bổ sung nếu muốn giữ nguyên phong cách bài trí đó. Vì không thể “lấp đầy chỗ trống”, Nghi đành ngậm ngùi dọn dẹp nốt những món đồ mà khách cũ để lại, đưa căn hộ trở về tình trạng trống ban đầu.

Thanh Trương chia nhỏ chi phí cải tạo phòng thành nhiều tháng để đỡ gánh nặng tài chính. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, quá trình trang trí cũng gây ra cho chủ nhà một số rắc rối khác. Ví dụ, người thuê cũ tuân thủ quy định, không khoan, đục trên tường, nhưng lại dán móc treo khắp nhà, để lại vết khi rời đi.

Đồng thời, những mảng tường khuất sau các bức tranh, đồ vật trang trí cũng đổi màu, thậm chí rơi vào tình trạng ố vàng, ẩm mốc, đòi hỏi cô phải bỏ tiền sơn sửa lại.

“Sau này, tôi rút kinh nghiệm, bổ sung các điều khoản chi tiết liên quan đến việc cải tạo, sửa chữa vào hợp đồng cho thuê. Tôi không thể hoàn toàn cấm khách trang trí nơi ở theo ý mình”, Phương Nghi chia sẻ.

Sống trong căn nhà 3 tầng do gia đình mua, từ cuối năm 2022, Huyền Trang (29 tuổi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cũng cho thuê lại 2 phòng ngủ để có thêm chi phí sinh hoạt.

Vì cùng ở chung, cô chỉ nhận khách nữ để cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại, một phòng được bạn thân thuê thời gian gần đây, phòng còn lại là nơi ở của một khách lạ đã gắn bó gần 2 năm, trải qua 2 hợp đồng liên tiếp. Trong thời gian thuê, người khách này từng sửa sang lại không gian, bao gồm dán lại sàn và khoan kệ sách.

“Thông thường, tôi không cho phép khoan tường, nhưng thấy người thuê sống sạch sẽ, chăm chút phòng ốc nên tôi đồng ý, với điều kiện mọi thay đổi đều phải thông qua tôi trước”, Trang chia sẻ. Cô cho biết, đến kỳ ký hợp đồng lần 2, vẫn giữ nguyên giá thuê và dự định tiếp tục như vậy trong lần ký thứ 3 vào tháng 12 tới.

Theo Trang, những lỗ khoan nhỏ trên tường không đáng kể, có thể dễ dàng trám lại bằng sơn che lỗ giá rẻ mua trên sàn thương mại điện tử. Cô chỉ yêu cầu người thuê đền bù nếu làm hỏng các vật dụng sẵn có trong phòng như máy lạnh, tủ lạnh, rèm cửa hay bàn ghế. Riêng sàn và tường, nếu bị bẩn hoặc trầy xước diện tích lớn, người thuê mới phải chịu chi phí khắc phục.

Trang cũng cho biết quy định này áp dụng cả với bạn thân đang thuê phòng trong nhà. Ngay từ đầu, cô rạch ròi trong hợp đồng để tránh chuyện nhà cửa ảnh hưởng đến mối quan hệ.

“Tôi cũng từng đi thuê nhà, hiểu việc treo tranh hay gắn kệ là nhu cầu cần thiết. Vì vậy, tôi không muốn gây khó dễ cho khách thuê, chỉ cần rõ ràng ngay từ đầu để đôi bên thoải mái”, cô nói.